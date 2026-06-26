Aşkın, ışığın, neşenin, yaratıcılığın, iddianın ve görünürlüğün yılı başlıyor! Özgüvenli ve cesur olanın şansla dolup parlayacağı görkemli günler geliyor!

Önümüzdeki bir yıl boyunca şansı hayatımıza çekmenin tek bir sırrı var; izleyici olmayı bırakıp kim olduğumuzu özgüvenle ortaya koymak! 29 Haziran itibarıyla büyüme ve genişleme gezegeni Jüpiter, Aslan burcuna geçerek, içimizde uyuyan görkemli aslanı uyandırıyor. Bizi başkalarına göre yaşayarak onların yörüngesinde olmaktansa, kendi merkezimize geçerek Güneş gibi parlamaya çağırıyor. Kendimizi aşkla, yaratımla, ilhamla, ortaya koymaya, eğlenmeye, canlanmaya, özgüvene ve görünür olmaya davet ediliyoruz. Hayatın koşturmacası içinde unuttuğumuz saf neşeyi yeniden kucaklıyoruz.

Ama bu döngü sadece kolay bir parlama hikayesiyle başlamıyor. Çünkü Jüpiter Aslan geçişi, Plüton Kova karşıtlığı ve Boğa’daki Şiron karesiyle birlikte bizi konfor alanımızdan çıkarıyor. Jüpiter Aslan “kendini göster” derken, Şiron Boğa karesi “ama önce değerini başkalarının ilgisine, sahip olduklarına, onayına bağladığın noktaları iyileştir” diyor.

Bu yüzden bu dönem bazı ilişkilerde, sosyal çevrelerde ya da iş hayatında görünür oldukça rahatsızlık yaratan dinamikler açığa çıkabilir. Birinin seni gerçekten desteklemediğini, aslında sen ışığını kıstığında daha rahat ettiğini fark edebilirsin. Sadece kendin olarak değerli olduğunu hatırlaman için, değerini bağladığın şeyler senden uzaklaşabilir.

Ama bütün mesele de burada başlıyor. Çünkü Jüpiter Aslan’ın hediyesi, herkesin seni alkışlaması, gösteriş, statü, beğeni sayısı değil; alkışlar olmasa bile kendini inkâr etmemeyi öğrenmektir. Başkalarından alınan ışık yapaydır ve insan ancak kendi güneşini hatırladığında gerçekten parlar.

O yüzden bu döngüde, kendi ışığını hatırlaman için önce karanlıklardan geçmen gerekebilir. Üzerine perdeler örtülebilir, birileri seninle yarışa girebilir, birileri seni kendin olmaktan utandırmaya, kimliğini, tarzını, duruşunu değiştirmeye çalışabilir. Hangi bulut seni gölgelerse gölgelesin, sen her zaman bir Güneş'sin. Ve her ne oluyorsa, içindeki kralı & kraliçeyi yeniden uyandırman, içindeki aslanı ortaya çıkartman için gelecektir.

Takdir edemeyen, taklit eder. Destekleyemeyen gölgelemeye çalışabilir. Ama bunların hiçbiri senin ışığının kaynağı değildir. Sen eşsiz bir ruhsun; fark yaratmak için kendin olmaya cesaret etmen yeterlidir.

Bu döngünün gölgesinde ise egonu alkışlarla besleyenlere, seni yukarıya çıkartıp tutmayı unutanlara, seni sadece parladığında sevenlere ve gücünü dışarıdan aldığın yerlere dikkat et. Aşırı risk, abartılı harcamalar, drama, gösteriş, kibir, keyif bağımlılığı ve “ben” duygusunun kalbin önüne geçmesi, bu dönemin tuzakları olabilir.

Toplumda

Aslan burcu; yönetimi, kralları, kraliçeleri ve devlet liderlerini temsil eder. Jüpiter bu alanı genişletirken, dünya genelinde karizmatik, tiyatral ve kitleleri peşinden sürükleyen figürlerin yükselişine şahit olabiliriz. Kraliyet aileleri, büyük liderler ve siyasi figürler her zamankinden daha fazla mercek altında olacak; görkemli törenler, büyük taht/güç değişimleri, baskıcı yönetimlerin son bulması veya liderlerin gövde gösterileri dünya gündemini meşgul edebilir.

Sinema, tiyatro, sahne sanatları ve eğlence sektörü muazzam bir büyüme yaşayabilir. Dev bütçeli yapımlar, çok konuşulan küresel festivaller ve popüler kültürde çığır açan ikonik sanatçılar dönemi başlıyor. Görünür olmak ve yaratıcılığı konuşturmak küresel bir trende dönüşebilir, eğlence sektöründe büyük yatırımlar ve sektörel reformlar görebiliriz.

Aslan burcu çocukları, saf neşeyi ve geleceği sembolize eder. Dünya genelinde çocuk hakları, çocukların eğitimi, refahı ve genç neslin sesini duyurması önce sert etkilerle ana gündem maddelerinden biri haline gelebilir. Çocuk müjdeleri, büyük evlilik teklifleri çoğalabilir. ‘Devlerin aşkı’ gibi büyük yaz aşklarına tanıklık edebiliriz. Çocukları merkeze alan küresel projeler, yasal düzenlemeler, yarışmalar ve gençlerin başı çektiği yaratıcı hareketler hız kazanabilir.

Ekonomik boyutta Aslan burcu altını, lüks tüketimi ve şans oyunları/spekülasyon içeren piyasaları yönetir. Jüpiter’in buradaki büyüme etkisi, altın fiyatlarında küresel çapta büyük hareketliliklere, lüks markaların devasa kazançlarına veya piyasalarda aşırı cesur (bazen de riskli) yatırım dalgalarına neden olabilir. (ytd) Ekonomik olarak daha gösterişli ve savurgan bir harcama eğilimi baş gösterebilir.

Özetle; dünya genelinde daha az gri, daha çok renkli, cesur ve "ben buradayım" diyenlerin kazandığı, tarihe geçecek görkemli olayların yaşanacağı bir yıl bizi bekliyor.

Bu dönemin en şanslıları

Aslan, Koç, Yay, İkizler, Terazi’ler ve bu tarih aralıklarında doğanlardır;

16 Temmuz 2014 – 11 Ağustos 2015

1 Ağustos 2002 – 27 Ağustos 2003

18 Ağustos 1990 – 12 Eylül 1991

5 Eylül 1978 – 28 Şubat 1979

20 Nisan 1979 – 29 Eylül 1979

27 Eylül 1967 – 26 Şubat 1968

15 Haziran 1968 – 15 Kasım 1968

17 Kasım 1955 – 17 Ocak 1956

7 Temmuz 1956 – 12 Aralık 1956

Burcunuza özel etkileri

Koç & Yükselen Koç

Hayatın en keyifli, en ışıltılı sahnesi sizin için açılıyor! Jüpiter aşk, eğlence, yaratıcılık ve çocuklar alanınızı aydınlatarak içinizdeki bitmek bilmeyen yaşam enerjisini dışarı vurmanızı istiyor. Önümüzdeki bir yıl boyunca baş döndürücü yeni bir aşk kapınızı çalabilir, çocuk sahibi olma kararı veya çocuğunuza dair güzel haberler alabilir ya da hobi olarak başladığınız bir işi devasa bir projeye dönüştürebilirsiniz. Sahnede parlama, dikkat çekme ve yaşamdan iliklerinize kadar keyif alma döngüsüne giriyorsunuz. Risk almaktan ve kalbinizin sesini duyurmaktan çekinmeyin; hayat sizi coşkulu bir oyuna çağırıyor ve içinizdeki saf neşeyi yeniden hatırlamaya davet ediliyorsunuz.

Boğa & Yükselen Boğa

Şans ve büyüme enerjisini en derin köklerinizde, aile ve yuvanızda hissedeceğiniz bir döneme giriyorsunuz. Jüpiter size "kelbin neredeyse, evin oradadır" diyor. Evinizi yenilemek, ev alım satımı, taşınmak veya ailenizi genişletmek için muazzam fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Sadece fiziksel bir büyüme değil, ruhsal dünyanızda köklü bir huzur ve aidiyet duygusu da inşa edebilirsiniz. Aile içi kutlamaların artacağı, evliliğe adım atabileceğiniz veya yuvanızın kelimenin tam anlamıyla bolluk ve neşeyle dolup taşacağı bir döngüye başlıyorsunuz.

İkizler & Yükselen İkizler

Zihninizin sınırlarını aşmaya ve fikirlerinizle kalabalıkları büyülemeye hazırlanın! Jüpiter iletişim, eğitim ve yakın çevre alanınızı şansla genişletiyor. Bu süreçte kelimeleriniz adeta altına dönüşecek; yazmak, konuşmak, dijital platformlarda öne çıkmak veya ufkunuzu açacak yeni eğitimlere başlamak için gökyüzünden tam destek alacaksınız. Sürekli hareket halinde olacağınız, seyahat trafiğinizin artacağı ve kardeşlerinizden, yakın dostlarınızdan büyük şanslar yakalayacağınız çok tempolu bir yıl başlıyor. Aklınıza gelen parlak fikirleri artık kendinize saklamayın, çünkü sesinizi çok daha geniş kitlelere duyurmanın tam zamanı.

Yengeç & Yükselen Yengeç

Bolluk ve bereket kapıları ardına kadar açılıyor! Jüpiter finans ve özdeğer alanınızı parlatarak, kendi yeteneklerinizin farkına varacağınız ve bunların maddi karşılığını fazlasıyla alacağınız bir döngüyü başlatıyor. Önümüzdeki bir yıl boyunca gelirlerinizi katlayabilir, yepyeni yatırımlar yapabilirsiniz. Ancak bu sadece cüzdanınızın değil, kendinize verdiğiniz değerin de büyük bir sıçrama yaşamasıdır. Kendi potansiyelinize inandıkça ve hak ettiğinizden daha azına razı gelmeyi bıraktıkça, yaşamın size sunduğu o büyük zenginliği bir mıknatıs gibi hayatınıza çekeceksiniz. Bolluk bilincine geçiş yapmanın tam sırası.

Aslan & Yükselen Aslan

Gökyüzünün tahtı nihayet asıl sahibine, yani size geçiyor! Yaşamın tartışmasız başrolü olduğunuz bu döngüde, Jüpiter doğrudan burcunuzda parlayarak hayatınızın her alanında inanılmaz bir şans ve ışık getiriyor. Yepyeni 12 yıllık şans ve büyüme döngünüzü başlatırken imajınızı yenileyebilir, ünlenebilir, hedeflerinize doğru özgüvenle yürüyebilir ve fiziksel olarak hiç olmadığınız kadar canlanabilirsiniz. Girdiğiniz her ortamı benzersiz auranızla büyüleyeceğiniz bu süreçte, yaşamı tam da kalbinizin coşkusuna ve kendi kurallarınıza göre yeniden şekillendireceksiniz.

Başak & Yükselen Başak

Ruhunuzun derinliklerinde çok güçlü bir şifalanma ve arınma sürecine giriyorsunuz. Jüpiter bilinçaltı alanınızı aydınlatarak sizi korkularınızdan, farkında olmadığınız blokajlardan ve artık size hizmet etmeyen geçmiş yüklerinden özgürleştiriyor. Bu dönem dış dünyadaki koşturmacadan ziyade, iç dünyanızda zenginlik ve huzur bulacağınız ilahi bir korunma evresidir. Kendi başınıza kaldığınız anlarda en büyük ilhamları yakalayabilir, sezgilerinizin ne kadar güçlendiğine hayret edebilir ve ruhsal olarak adeta küllerinizden doğabilirsiniz. Yaşam sizi perde arkasında çok daha görkemli bir sahneye hazırlarken, gizli yeteneklerinizi parlatmanın ve ilahi akışa güvenmenin tam zamanı.

Terazi & Yükselen Terazi

Hayallerinizi gerçekleştireceğiniz ve kalabalıklar içinde bir yıldız gibi parlayacağınız harika bir dönem başlıyor! Jüpiter; sosyal çevre, dostluklar, projeler, medya ve hayaller alanınızı büyüterek size yepyeni kapılar açıyor. Önümüzdeki bir yıl boyunca çok güçlü topluluklara dahil olabilir, çevrenizden büyük fırsatlarla karşılaşabilir ve hayallerinize tek tek ulaşabilirsiniz. Büyük düşünmekten, sesinizi topluma duyurmaktan ve hayallerinizin peşinden gitmekten çekinmeyin; çünkü şansı yanınıza alarak parlama zamanınız geldi.

Akrep & Yükselen Akrep

Başarı merdivenlerini hızla tırmanmaya ve adınızı zirveye yazdırmaya hazır olun! Jüpiter; kariyer, statü ve toplumsal görünürlük alanınıza görkemli bir ışık tutuyor. İş hayatınızda terfi, uzun zamandır beklediğiniz unvan ya da kendi markanızı kurup kitlelere hitap etme dönemi kapınızda. Toplum önündeki duruşunuz, saygınlığınız ve otoriteniz katlanarak artabilir. Bugüne kadar verdiğiniz emeklerin karşılığını ödüllerle ve takdirle alabilirsiniz. Aynı zamanda evlilik, ebeveyn olma gibi gündemler yaşayabilirsiniz. Kendinizi göstermekten, yeteneklerinizi sergilemekten ve liderliği ele almaktan korkmayın; çünkü şimdi zirve sırası sizde.

Yay & Yükselen Yay

Ruhunuzun sınırlarını genişleteceğiniz, şanslı, özgür, bilge döneminiz nihayet geldi! Yönetici gezegeniniz Jüpiter; ilahi adalet, hafifleme, yurt dışı bağlantıları, eğitim, seyahatler, akademik süreçler ve hayata bakış açısı alanınızda ışıldamaya başlıyor. Önümüzdeki bir yıl boyunca yeni kültürler keşfedebilir, uzak ülkelere kapılar açabilir ya da medya, yayıncılık, spiritüel alanlar, hukuk gibi alanlarda devasa başarılara imza atabilirsiniz. Vizyonunuz öyle bir genişleyecek ki, hayata karşı inancınız ve iyimserliğiniz katlanarak artacak. Şansın size uzaklardan, eğitimlerden ve bildiklerinizden akacağı bu dönemde, içinizdeki maceracı ruhu özgür bırakın ve yola çıkmaktan korkmayın.

Oğlak & Yükselen Oğlak

Krizleri büyük fırsatlara çevireceğiniz, küllerinizden çok daha güçlü ve görkemli doğacağınız derin bir dönüşüm evresine giriyorsunuz. Jüpiter paylaşım alanınızı parlatıyor ve ortak kaynaklar, yatırımlar, miras, kredi veya eşinizin gelirleri üzerinden size büyük şanslar sunuyor. Bu sadece maddi bir büyüme değil; ruhunuzun derinliklerindeki korkularla yüzleşip o eski kabukları kıracağınız psikolojik şifalanma dönemidir. Kendi içinizdeki gizli gücü keşfettikçe, yaşamı nasıl da ustalıkla yönettiğinizi göreceksiniz. Zekice finansal yatırımlar yapmak, kriz anlarında başkalarının göremediğini görüp kazanmak ve artık size hizmet etmeyen her şeyi arkanızda bırakıp ayağa kalkmak için gökyüzünün tam desteğini alıyorsunuz.

Kova & Yükselen Kova

Aşk, evlilik ve ortaklıklar sahnesinde başrolleri paylaşmaya, sevgiyle büyümeye hazırlanın! Jüpiter doğrudan karşıt evinizden geçerken size hayatınızın en şanslı, en görkemli ilişkilerini ve işbirliklerini vadediyor. Bekarlar için aniden gelişen, kalbi hızla çarptıran kadersel evlilik kararları gündeme gelebilir; mevcut ilişkiler ise çok daha sağlam, neşeli ve coşkulu bir boyuta taşınabilir. Önümüzdeki bir yıl boyunca hayatınıza giren insanlar size ayna tutacak, vizyonunuzu genişletecek ve sizi her anlamda yukarı çekecektir. Sadece aşkta değil, profesyonel ortaklıklarda ve imza gerektiren işlerde de kazanan siz olacaksınız. Yalnız yürümek yerine doğru partnerle omuz omuza verip gücünüzü katlamanın tam zamanı.

Balık & Yükselen Balık

Sabahlara mutlu uyanacağınız, günlük hayatınızın akışını, çalışma koşullarınızı ve yaşam ritminizi baştan yaratacağınız günler başlıyor! Jüpiter size tatlı telaşlar, iş ortamınızda ve günlük rutinlerinizde size yepyeni, parıltılı fırsatlar sunuyor. Kariyerinizde emeklerinizin somut karşılığını fazlasıyla aldığınız, çalışma arkadaşlarınızdan destek gördüğünüz ve üretkenliğinizin zirvesine çıkacağınız harika bir döneme giriyorsunuz. Bu süreçte; bedensel sağlığınıza odaklanmak, yeni bir beslenme düzenine ya da spora başlamak için de içinizde devasa bir motivasyon bulacaksınız. Hayatınızı sadeleştirip daha sağlıklı, daha neşeli bir düzen kurdukça, enerjinizin nasıl da ışıldadığını göreceksiniz.

Sevgilerimle,

Karma Astrolog İnci Hacıyusufoğlu

@incininyildizi