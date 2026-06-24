Nadir rastlanan bir karmik döngünün eşiğindeyiz. 30 Haziran’da iletişim gezegeni Merkür, Yengeç burcunun son derecesindeki Jüpiter ile el sıkışarak geri hareketine başlıyor. Bu kozmik buluşma, sıradan bir astrolojik gelişmenin çok ötesinde! Hem kolektif hafızamızda hem de bireysel yaşamlarımızda; uzun süredir kapalı tuttuğumuz eski defterleri, yarım kalmış aşkları ve ertelenen duygusal hesaplaşmaları yeniden masaya yatırmaya hazırlanıyor. Zamanın ruhu, bizi köklerimizle ve geçmişimizle yüzleştirirken, geleceğe temiz bir sayfayla yürüyebilmemiz için eski kapılarını son kez aralıyor.

Telefon ekranınızda beliren tanıdık isim, aniden gelen bir "Nasılsın?" mesajı veya rüyanızda görüp gün boyu etkisinden çıkamadığınız meseleler... Bunlara eşlik eden anlamsız bir yorgunluk ve "Ben tam olarak nereye aitim?" hissi, bugünlerde kesinlikle tesadüf değil.

Önümüzdeki günlerde eski yüzler, yarım kalmış aşklar, ailevi ve duygusal meseleler, atalarınızdan devraldığınız ama size ait olmayan karmik yükler su yüzüne çıkabilir. Bu etki sadece nostaljik bir esinti değil; hayatın; "O yarayı gerçekten sardın mı, yoksa aynı döngüyü hala hayatına taşıyor musun?" diye sorduğu gizli bir testtir. Kaçmaya, büyük duygusal tepkiler vermeye veya olanları mantıkla açıklamaya çalışmayın. Bu dönemin asıl amacı sizi yormak değil, bugüne kadar görmezden geldiğiniz en derin yaranızla yüzleştirip sizi görünmez prangalarınızdan özgürleştirmektir.

Şimdi dışarıda koşturmayı bırakıp içe dönme ve sessizce izlemede kalma vakti. Ani kararlar almaktan kaçının, büyük duygusal tepkiler vermeyin ve sınırlarınızı yeniden çizin. Unutmayın; bu retro bir ceza veya aksilikler silsilesi değil, kalbinizin merkezinize dönmeniz için sunulan devasa bir şifalanma fırsatıdır.

Kendi içinizdeki çocuğa en güzel ebeveyn siz olabilirsiniz. Onun ellerinden tutun ve onun hayalleri için, onu korumak için harekete geçin. Gelen mesajları, geçmişi tekrar yaşamak için değil, geleceğe tertemiz bir sayfayla yürümek için bir kapı olarak görün.

Hayır, ait olduğunuz hiçbir yerden uzaklaşmıyorsunuz. Aslında nihayet, eve dönüyorsunuz.

Burçlara özel etkileri

Koç ve Yükselen Koç

Hayat boyu herkesin kahramanı oldun ama içindeki o yorgun çocuğu kimse görmedi, değil mi? Seni çok iyi anlıyorum. Bu retro senin köklerinde, tam kalbinin merkezinde gerçekleşiyor. Ailevi bağların, çocukluk yaraların ve ait olma hissin şifalanıyor. Bugünlerde evde tadilatları tamamlayabilir, eşyaların yerini değiştirebilir ya da yarım kalan bir taşınma, kontrat yenileme telaşıyla uğraşırken bulabilirsin kendini. Aile içinde yıllardır halı altına süpürülmüş konular, eski kırgınlıklar masaya dökülebilir. Tüm bu dünyevi karmaşa aslında yaşamın sana "Kalkanlarını indir, sürekli savaşmayı bırak, güvenli alanınla ilgilen" deme şekli. Kendi içindeki sıcacık yuvaya dönme vakti, sen bu şefkati çoktan hak ettin.

Boğa ve Yükselen Boğa

Senin sakin ve huzurlu duruşunun ardında zihninin ne kadar kalabalıklaştığını ve yorulduğunu görüyorum. Çabalamaktan, kendini doğru anlatmaya çalışıp eksik anlaşılmaktan çok sıkıldın. Bu retro senin iletişim evinde gerçekleşiyor. Bir anda telefonuna beklemediğin mesajlar düşebilir; ilişkilerin, kardeşlerin, kuzenlerin veya komşularınla geçmişte kapanmamış bir mesele aniden alevlenebilir. Arabanla, kargolarınla veya çekmecelerde unuttuğun evraklarla ilgilenirken bulabilirsin kendini. Bugünlerde seni anlamayanlara açıklama yapmaktan vazgeçip çok özlediğin güvenli sessizliğe çekil; bırak biraz da diğerleri seni anlamak için çabalasın.

İkizler ve Yükselen İkizler

Bugünlerde; neşeli, her ortama ışık saçan halinin ardında sessizce "Verdiğim değeri alabiliyor muyum?" diye sorgularken bulabilirsin kendini. Bu retro tam da senin özdeğer ve kaynaklar evinde gerçekleşiyor. Cüzdanının köşesinde unuttuğun bir parayı bulabilir ama aynı zamanda eski, unutulmuş bir borç ile de yüzleşebilirsin. Yeteneklerinle kazancını arttırmak için ilhamla dolabilirsin. İş yerinde hakkını arayacağın, belki de eski bir iş yerinden tekrar teklif alacağın bir süreçtesin. Yaşam adeta sana "Senin değerini dışarıdaki kimse belirleyemez, yalnızca sen belirleyebilirsin" demek için geçmişi masaya getiriyor. Sahip olduklarına başkalarının gözüyle değil, kalbinin gözüyle bakma vakti. Kendi mucizene ve değerine uyanıyorsun, lütfen buna izin ver.

Yengeç ve Yükselen Yengeç

Herkesin derdine koştun, ağlayanın omzu, düşenin eli oldun ama sıra kendine geldiğinde sert kabuğunun arkasına saklanıp her şeyi tek başına göğüsledin, değil mi? Bu retro ve Jüpiter kavuşumu doğrudan senin burcunda gerçekleşiyor. Son günlerde yavaşlama isteğin, tamamen bundan. Bugünlerde; saç rengini değiştirmek, eski tarzına geri dönmek, gardırobun arkasında unuttuğun kıyafetleri gün yüzüne çıkarmak isteyebilirsin. İmajını, duruşunu yenileyebilirsin. Geçmişte seni kıran kim varsa şimdi senin nasıl küllerinden doğduğunu izleyebilir. Sahne senin, içindeki çocuğua dön ve bugünlerin şifasını sevgiyle kabul et.

Aslan ve Yükselen Aslan

Sen her zaman sahnedesin, herkesin enerjisini yükselten ve adeta parıl parıl parlayan bir güneşsin. Ama o ışıltılı pelerinin altında ruhunun ne kadar derin bir sessizliğe ve dinlenmeye ihtiyaç duyduğunu kimse fark etmiyor. Bu retro senin iç dünyanda gerçekleşiyor. Son günlerde uyku düzenin tamamen altüst olmuş, rüyaların haberci, sezgilerin çok net olabilir. Geçmişte seni hayal kırıklığına uğratan insanların gerçek yüzü, ve gizli sırlar aniden önüne düşebilir. Bir süreliğine kalabalıklardan kaçıp tek başına kalmak, inzivaya çekilmek sana çok iyi gelebilir. Yaşam sana artık dış dünyayı aydınlatmayı biraz bırakıp kendi ruhunu şifalandırma vaktinin geldiğini söylüyor. Bu döngü, çok daha güçlü parlamak için enerjini toplama sürecidir.

Başak ve Yükselen Başak

Herkesin hayatını düzene soktun, şifa oldun, herkesin eksiğini tamamladın ama kendi içindeki o haklı yorgunluğu kimseye yansıtamadın. Bu retro senin sosyal çevre, dostluklar ve idealler evinde gerçekleşiyor. Bugünlerde uzun zamandır görüşmediğin eski arkadaş gruplarından aniden mesajlar alabilirsin. Eski dostlarla geçmişte kalmış kırgınlıklar, yanlış anlaşılmalar yeniden masaya yatırılabilir. Dahası, geçmişte yarım bıraktığın bir projeyi, hayali yeniden canlandırmak isteyebilirsin. Yaşam sana başkalarının dertlerini organize etmeyi bir kenara bırakıp kendi geleceğini ve hayallerini hatırlama zamanının geldiğini hatırlatıyor. İnce ruhun ve üretkenliğinle, her şeyin en güzelini hak ediyorsun.

Terazi ve Yükselen Terazi

Hayatındaki hassas dengeleri korumak, uyum yaratmak ve güzellikleri hatırlatmak için ne kadar çok kendinden ödün verdiğini, adaleti sağlamaya çalışırken ne kadar yorulduğunu çok iyi görüyorum. Bu retro senin kariyer ve gelecek hedefleri evinde, yani tam zirvende gerçekleşiyor. İş hayatında eski bir iş teklifi veya eski bir yöneticin aniden kapını çalabilir. Mevcut işinde yarım kalmış projeler, imza bekleyen evraklar veya terfi meseleleri tekrar gündeme gelebilir. Mesleğinin, hedeflerinin, ebeveyn olma veya evlilik sürecinin ruhuna nasıl geldiğini sorgulayabilirsin. Yaşam sana başkalarını memnun etmek için kariyerinde geri adım atmayı bırakman gerektiğini hatırlatıyor. Kendi gücünün ve başardıklarının farkına varma vakti. Bulunduğun konumu sahiplenmekten korkma.

Akrep ve Yükselen Akrep

Sen her zaman en derindeki gerçeklerin peşinde ilerliyor, kimsenin cesaret edemediği duygusal yükleri tek başına sırtlanıyorsun. Ama karanlık sulara dalıp krizleri çözerken büyük resmi, hatta kendi özgürlüğünü ne kadar ihmal ettiğini çok iyi anlıyorum. Bu retro tam da senin inançlar ve hayata bakış açısı alanında gerçekleşiyor. Bugünlerde yarım kalmış bir vize işleminin, eski bir mahkemenin ya da evrakın aniden önüne düşmesi kesinlikle tesadüf değil. Eskiden yarıda bıraktığın bir eğitimi tamamlamak isteyebilir, uzaklarda yaiayan birinden haber alabilir veya geçmişte iptal olan bir yurt dışı seyahatini yeniden planlamak durumunda kalabilirsin. Karşına çıkan her şey, aslında yaşamın sana ilham verme ve seni yepyeni bir ufka taşıma şekli. Artık hayatın akışına ve kendi bildiklerine yeniden güvenme vakti; sen bu hafiflemeyi çoktan hak ettin.

Yay ve Yükselen Yay

Sen her zaman etrafına iyimser ve umut dolu bir enerji yayıyorsun ama iç dünyanda kimseye göstermediğin derin dönüşüm fırtınalarıyla tek başına ne kadar mücadele ettiğini kimse bilmiyor. Bu retro senin krizler, yeniden doğuş ve ortak kaynaklar alanında gerçekleşiyor. Bugünlerde eşinin kazancı, nafaka, miras gibi geçmişten kalan finansal bir mevzu aniden gündeme gelebilir. Ertelediğin bir tedavi, seni biraz koşturabilir. Karşına çıkan tüm bu kriz gibi görünen pürüzler aslında ruhsal dönüşümünün somut adımlarıdır. Yaşam, ruhunun o büyük hafiflemeyi yaşayabilmesi için önce dünyevi borçlarından, eski hesaplaşmalardan ve bedenindeki tıkanıklıklardan arınmanı istiyor. Başkalarına ve atalarına ait maddi veya manevi yükleri taşımayı bırakıp, eski defterleri tamamen kapatma zamanı; küllerinden çok daha güçlü doğmaya hazırsın.

Oğlak ve Yükselen Oğlak

Sen her zaman, herkesin sığınacağı o güçlü duvar oldun ama ilişkilerinde tek başına taşımaktan yorulduğun yükleri ve kalbinin ne kadar şefkat aradığını kimse bilmiyor. Bu retro senin ikili ilişkiler ve ortaklıklar alanında gerçekleşiyor. Karşına eski ilişkilerin, evliliğe dair iyileşmesi gereken konular ya da geçmişte yollarını ayırdığın iş ortakları aniden çıkabilir, yarım kalmış bir davanın maddeleri yeniden açılabilir. Geçmişte çözüldü sandığın eski bir kriz veya ailevi bir konu tekrar masaya yatırılabilir. Yaşam sana ilişkilerde sınır çizmeyi, duygularını da anlatabilmeyi, başkalarını mutlu etmek adına kendini feda etmeyi bırakman gerektiğini hatırlatıyor. Hak ettiğin gerçek değeri önce kendine ver, işte o zaman doğru ilişkilerle, evinde hissedeceksin.

Kova ve Yükselen Kova

Herkesin geleceğiyle ilgilenirken, kendi günlük koşturmacan içinde ruhen ve bedenen ne kadar yorulduğunu kimse görmüyor. Bu retro senin günlük rutinler, çalışma ortamı ve sağlık alanında gerçekleşiyor. Bugünlerde eski iş arkadaşlarından aniden haber alabilir, yarım kalmış bir projeyi tamamlayabilir, evini eski eşyalarından arındırabilirsin. Beslenme düzenin, uyku saatlerin veya midenle ilgili geçmişten gelen ufak tefek sağlık hassasiyetleri iyileştirebilirsin. Yarım bıraktığın bir spor rutinine geri dönmek isteyebilir veya evcil hayvanının veteriner kontrolüyle ilgilenmek durumunda kalabilirsin. Yaşam sana kendi bedenine, sağlığına ve günlük ritmine şefkat gösterme zamanının geldiğini hatırlatıyor. Kendi içsel düzenini kurmadan dışarıdaki dünyayı değiştiremezsin, şimdi şifalı enerjini kendine akıtma vakti.

Balık ve Yükselen Balık

Sınır tanımayan kocaman kalbinle, hep başkalarının acılarını kendi acınmış gibi omuzladın, sevgi uğruna fedakarlık yaptın, ama bazen eğlenebilmeyi unuttun. Bu retro senin aşk, hobiler, yaratıcılık ve çocuklar alanında, yani tam da kalbinin attığı yerde gerçekleşiyor. Bu süreçte kapanmış sandığın bir aşk hikayesi veya unutamadığın bir isim aniden mesaj ekranına düşebilir. Yarım bıraktığın hobini tekrar hayatına katmak isteyebilirsin. Çocuğun varsa onunla ilgili geçmişten gelen bir konu veya eğitim mevzusu seni biraz koşturabilir. Yaşam sana başkaları için kendi mutluluğundan vazgeçmeyi bırakıp içindeki neşeli, yaratıcı çocuğu yeniden sahneye çıkarma zamanının geldiğini fısıldıyor. Geçmişin hayaletleriyle değil, kendi yaratıcı gücünle ve gerçek sevgiyi hak eden kalbinle yeniden buluşma zamanı.

Sevgilerimle,

Karma Astrolog İnci Hacıyusufoğlu

@incininyildizi