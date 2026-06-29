Esenlikler. 30 Haziran 2026 saat 02:56'da, Oğlak burcunun 8. Derecesinde bir dolunay meydana gelecek. Oğlak burcu sistemle, hiyerarşik, kurumsal yapılarla, düzenle, sorumluluklarla alakalıdır. Temmuz ayı ortasına kadar Oğlak haritamızda nereye düşüyorsa o konularla alakalı daha fazla çaba gerektiren, fazlalıkları atmak ve bizim için gerçekten önemli olan konulara odaklanmak için harekete geçmemizi gerektiren durumlarla karşılaşacağız. An haritasının Yükselen burcu Boğa. Yine bir toprak grubu olarak ağırlıklı konuların içerisine finansal konuları da ekleyebiliriz.

An derecesi haritanın 9. Evinde yani yüksek eğitim, uzak yolculuklar, genel olarak hayat felsefesi, hayat görüşü anlamına gelen bu evde olan dolunay bizi tatile çıkarabilir, kendi şehrimize sınırı olmayan şehirlere ya da uzak ülkelere götürebilir. Ayrıca eğitim konularında da sorumluluklar almamıza, kendimizi geliştirici aksiyonlar almamıza sebep olabilir. Oğlak etkisi disiplinli ve amaca yönelik etkidir.

Genelde 3 derece tölerans alırız ama yaklaşık 4 derece töleransla Neptün ile bir sert etkileşimi var an derecesinin ve ben bunu da hesaba katmak istedim, düşük de olsa bir etki. Bu da aslında Oğlak disiplinine biraz ket vurabilir. Biraz kaos, karışıklık, hedef sapması yaşatabilir. Buna biraz direnmemiz gereken bir sürece giriyoruz. Tembellikle savaşmalıyız.

Haritaya etki eden sabit yıldızlar çok sevimli sabit yıldızlar değil. ALGOL’un yükselen derecesine bir açısı var. Bu da biraz negatif etki getirebilen, fazla hırs getirebilen, mitolojide medusanın kesik başı ile ilgili bir sabit yıldızdır. Aşırı tutkular ve takıntılar ile alakalıdır. Bu da bu dönemde bize biraz zarar verebilir. An derecesine de FACIES sabit yıldızından etkiler var. Oğlak burcu ile bile oldukça keskin, sabit hatta biraz gaddar olabilecek bir durumdayız. FACIES de bu etkileri güçlendirebilen, bu etkilerle tanımlanan bir sabit yıldız. Yani bu dönemde biraz fazla ciddiyet, fazla tutku, hırs, gaddarlık dikkat etmemiz gereken konular arasında. Neptün’e dikkat dedik ama umarım Neptün getirdiği yumuşak etkilerle bu sert havayı biraz yumuşatabilir.

Oğlak Dolunayı burçları nasıl etkileyecek?

Yükselen burçlar üzerinden değerlendirecek olursak;

Yükselen Koç

Kariyer ile ilgili konularda duygusal beklentilerinizin sorgulandığı bir dönem. Ayrıca ev, aile, gayrimenkul ile ilgili konularda da belirgin etkiler yaşayabilirsiniz. Ayrıca hayatınızın geneli, ilişkiler, evlilik gibi konuların da gündeme geldiği bir Temmuz ilk yarısı geçireceksiniz.

Yükselen Boğa

Bu dönemde genel sağlığınız, görünüşünüz, akademik konular, yabancılar ve yolculuklarla ilgili vurgu yaşayacaksınız. Eğitim ile ilgili konular veya anlaşma, iletişim, yazışma konularında birtakım belirgin etkiler yaşanabilir.

Yükselen İkizler

Sizin için de finansal konular, ortaklaşa gelirler, sahip olduklarınız konuları ön plana çıkacak. Sahip olduklarınızla veya parayı kazanma şeklinizle ilgili belirgin etkilerle karşılaşabilirsiniz. Arkadaş grupları, proje grupları gibi konular da vurgu altında.

Yükselen Yengeç

Hayatınızın genelini ve ikili ilişkilerinizi etkileyecek bir dolunay döneminden geçiyorsunuz. Evlilik, ortaklık konuları da gündemde. Bu konularda ciddi kararlar alınması gereken bir süreç olabilir.

Yükselen Aslan

Sizin için de özellikle sağlık konuları ön plana çıkıyor. Gizlide kalmış konuların da açığa çıkacağı ve sizi psikolojik olarak zorlayabileceği bir dönemden geçiyorsunuz. Sağlık konularına özellikle dikkat. Genelde burada disipline olabileceğiniz belirtiler var ama Neptün işi biraz bulanıklaştırabilir. Günlük işlerde de disiplin yüksek.

Yükselen Başak

Flörtleriniz, sahneye çıktığınız konular, sporla alakalı konular veya varsa çocuklarınız ile ilgili konular ön plana çıkacak. Burada alınabilecek ciddi adımlar var. Bu konularla ilgili bazı durumlar açığa çıkabilir dolunay etkisi ile. Masaya yatırılabilir.

Yükselen Terazi

Ev, gayrimenkul ile ilgili alanlar vurgu kazanıyor. Taşınma konuları da gündeme gelebilir. İleride taşınma ile ilgili planlar yapılabilir. Aile, yuva konuları gündeme daha çok gelebilir. Geleceğe dönük ciddi kararlar alınabilir.

Yükselen Akrep

Yakın çevre, kardeşler, kısa ve uzun yolculuklar, iletişim trafiği, anlaşmalar, eğitim gibi konularda vurgu getirecek bir dolunay. Burada alınan ciddi sorumluluklar var. İletişim bir sorumluluk olarak gelebilir hayatınıza. Anlaşmalar, yazışmalar konuları dikkat çekiyor.

Yükselen Yay

Finansal konular, maddi durumunuz, yatırımlarınız, kazançlarınız ve borçlarınız, ortaklaşa gelirler gibi konuların vurgu kazandığı bir dönem. Finansal konularda daha fazla sorumluluk aldığınız belki ciddi harcamalar yaptığınız bir dönem. Neptün az da olsa kafa karışıklığı yaratıyor dikkat.

Yükselen Oğlak

Hayatınızın geneli, genel sağlığınız, görünüşünüz ve ikili ilişkiler, ortaklıklar ile ilgili vurgulu konuların olduğu bir dolunay. Sizin için de bir taşınma, evlilik gündemi olabilir. Kariyer ve başarı konularının da vurgulandığı, kısacası genel etkileri olan ve yükselen burcunuzda olduğu için diğer burçlara göre daha belirgin bir dolunay.

Yükselen Kova

İnzivada olduğunuz özel alanlarınız, genel psikolojiniz ve genel sağlığınız vurgu kazanıyor. Bu dönemde sağlık ile ilgili konularda krizler yaşayabilirsiniz. Sizin için biraz daha görünmez bir dolunay. Ya da içsel konuları daha çok açığa çıkartıyor. Korkuları ve endişeleri de biraz güçlendirebilir.

Yükselen Balık

Arkadaş gruplarınız, arkadaşlarınız veya proje gruplarınız vurgu altında. Bu konularda almanız gereken sorumluluklar var. Belki birtakım havada kalmış konuları ciddileştirebilirsiniz. Gelecek hedeflerinize daha ciddi odaklanmak istediğiniz bir dönem.

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