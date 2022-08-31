Eylül ayının astrolojik yorumu ve burçlara etkileri

Merhaba yeryüzü sakinleri, kuru yapraklarımızdan arındığımız, onlar eteklerimize düşerken bizlere yaşattıklarıyla köklerimizi beslediğimiz, berrak bir bahar öncesi ruhumuzu dinlendirdiğimiz Eylül ayına başlıyoruz.

Eylül ayı 5 Eylül'de Venüs'ün Başak burcuna geçmesi ile şekilleniyor olacak. İçimizdeki saf sevgi arayışı için detaylardaki güzellikleri ortaya çıkarttığımız, en ufak bir lekeyi bile arındırmak istediğimiz bir döngüde ilerliyor olacağız. Unutmamamız gereken, esas mükemmel olanın kusurların kattığı farklılıklarla var olduğudur.

10 Eylül'de Balık burcunda bir Dolunay yaşarken, Merkür de Retro hareketine başlıyor olacak. Hayatımızda denge sağlamak için neleri düzenlemeli, nelerden arınmalı, neleri akışa bırakmalıyız? Tüm bu soruların cevapları iç dünyamızda aydınlanıyor olacak.

Merkür retrosu 24 Eylül'e dek Terazi temalarında ilerlerken; ilişkiler, ortaklıklar, iş birlikleri, adalet, estetik, nezaket, ara buluculuk konuları gündemimize gelecek ve bu konuları geçmişe yönelik gözden geçireceğiz.

24 Eylül - 3 Ekim arasında ise Retro etkileri daha da güçlenecek. Çünkü Merkür'ün yönettiği Başak temaları gündemimizde olacak. Bu süreçte; ektiğimizi biçtiğimiz günlerden geçerken, iş, düzen, hesaplama, verimlilik, sağlık, tarım konuları gündemimizde olacak.

Uranüs - Satürn karesini deneyimlediğimiz geçen yılın temalarını Eylül ayında da hissediyor olacağız. Hayatımızda ani ve kalıcı değişimleri gösteren, önce kaos sonra yaratımı getiren bu etkilerle düşündüğümüz ve planladığımız birçok şey değişebilir. Özellikle 16 - 20 Eylül tarih aralıklarında mali konularda risk almamalı, büyük yatırımlar yapmamalı ve kandırılmalara karşı temkinli olmalıyız.

26 Eylül'de ise Terazi etkisinde bir Yeniay yaşayacağız. İlişkiler, ortaklıklar, iş birlikleri gibi konularda yeni adımlar atmadan önce geçmişte tamamlamamız gerekenleri göreceğiz. Eğer beyaz, temiz bir sayfa açmıyorsak, yeni adımlarımız geçmişimizin gölgesinde ilerleyebilir.

29 Eylül tarihinde ise Venüs Terazi etkisinde ilerlemeye başlarken; tatlı dil, nezaket, estetik, güzellik ve uyum ruhumuzu saracak.

Dünya'da ve ülkemizde bu ay boyunca adalet arayışımız yükselirken, protesto, eylemler, eşitlik ve saygı konuları gündemimize gelebilir. Siyaset, sağlık, evlilikler, işçi hakları ve tarım konularında yeni düzenlemeler yapılabilir.

Eylül ayının burçlara mesajları:

Koç: “Akıl plan yaparken, kader gülermiş” Kontrol etmeye çalıştığın, planladığın her şeyin üstünde seni bekleyen daha güzel bir plan var. Kendini dümenine geçemediğin sulara bıraktığında, esas güvenli limana ulaşacaksın. Bu yolculukta karşılaştığın kişiler, ilişkiler ve geçmişten gelen suretler, kendinde tamamlaman gerekene ışık olacak. Ve yol bittiğinde, kendine ulaşacaksın.

Boğa: Artık sahneyi kenardan izleyerek mükemmel anı bekleme değil, tüm ışığınla hayat sahnende parlama zamanı! O basamakları çıkarken seni gerçekten destekleyen kişileri bir bir fark edecek, nelere kalple bağlı olduğunu, neleri düzenlemen gerektiğini yeniden göreceksin. Ve sahnende olduğunda, hep bugünlere hazırlandığını fark edeceksin. Bazen kusursuzluk, kusurlardaki detaylarda gizlidir.

İkizler: Gerçekten nereye aitsin? Aidiyet hissetmek için nelere ve kimlere tutunuyorsun? Bulunduğun yer, ailen, sevdiğin, çocuğun sana güvende hissettiğin, köklendiğin ve köklenemediğin yerleri hatırlatacak. Şimdi mümkün olduğunca sessiz kalarak, onların rehberliğini izleme ve dinleme zamanı.

Yengeç: Doğduğunda ailen başlıyor zihnini ilmek ilmek işlemeye, sonra çevrendekiler, kardeşlerin, arkadaşların, eğitimlerin, yolculukların... Şimdi hayata baktığın kocaman pencerende değişimler yapma zamanı. Belki bakış açın değişecek, belki de manzaran. Aklının boşluklarını ışıkla doldurmak için neleri dengelemeye ihtiyacın var?

Aslan: Değerin, kendine değer olanı seçtikçe yükselir; sana değer olmayandan uzaklaştıkça parlarsın. Zamanına, emeğine, hayat tecrübelerine kıymet verdikçe, onlara kıymet verecek olanlarla buluşacaksın. Şimdi sahip olduklarını verdiğin değerle çoğaltma, kıymet verdiklerinle paylaşma zamanı.

Başak: Yeni başlangıçlara adım atma, adımlarını tutan prangalardan özgürleşme zamanı! Detaylar senin ince düşüncelerinle güzel, güzellikler senin detayları fark edişinde saklı. Şimdi o güzellikleri açığa çıkartmak, kendinin, bedeninin, ruhunun en güzel haline ulaşmak için hangi detaylardan özgürleşmeye, hangi yenilikleri hayatına çağırmaya ihtiyacın var?

Terazi: Zihin, ruh ve kalp aynı şarkıyı söylediğinde, melodi kaderimizin çağrısıdır. Şimdi kulağını ruhuna ver ve iç sesini dinle. Zihnindeki karmaşaların düğümleri orada çözümlenecek. Kendinle baş başa kaldıkça, hayatı gözlemledikçe, kalbine ve bedenine iyi gelmeyeni bırakabildikçe iyileşecek; geçmişinin seni bugün nereye getirmeye çalıştığını fark edecek, şükredeceksin.

Akrep: Hayallerine ulaşmak için önünde tek bir engel var; korkuların. Korku duvarını yıkmak için onu durmadan fısıldayan geçmişinden, duvarına yeni tuğlalar ekleyen arkadaşlarından, eski aşklardan özgürleşecek, attığın adımlarla yepyeni bir döngü başlatacaksın. Büyük adımlar atmadan önce, beyaz bir sayfa açtığına emin ol.

Yay: Kendi zirvene doğru yaklaşıyor, büyük bir değişim döngüsüne hazırlanıyorsun. Aslında bugünleri hep hayal ettin, hep en mükemmel haliyle yaşamak istedin, hep hazırım zannettin. Şimdi başlayan tatlı telaşlar, seni hedeflerine ve yeni sorumluluklara çağırıyor. Küçük otlara takılı kalarak, bahçenin sonunda seni bekleyen güle koşmayı erteleme.

Oğlak: Kendi zihninin sınırlarını aştıkça, ufkunu genişlettikçe, aslında işaretlerin, rüyaların seni nasıl da doğru yola çağırdığını fark edeceksin. Yeter ki kendini kurallarla, detaylarla sınırlama. Emeklerini, bilgilerini, tecrübelerini küçümseme. Kendini seni çağıran yeni düzenin akışına bırak. “Nereden biliyorsun, hayatının altının üstünden daha iyi olmadığını?”

Kova: Kendini gerçekleştirmek için çok mücadele ettin, tam gün doğumuna yaklaşırken kendi ışığından korktun, kozandan çıkmayı kendin erteledin. Şimdi korkularından, kozanı saran karmik konulardan arınma, kanatlarını tutanla vedalaşma vakti. Önce, uçmaya inan.

Balık: Çevremizdeki herkes bir parçamız, her suret bir yanımızı yansıtan aynamızdır. O aynanın tamamını bazen kendimiz sanırız. İsteklerimiz, sesimiz, görünüşümüz aslında onunkilere dönüşmüştür. Şimdi o aynalarda kendinle yüzleşirken, seni senden uzaklaştıranı değil, seni gerçekten özüne döndüreni, sana değer olanı seçme vakti.

Sevgilerimle,

İnci Gücen

Altair Astroloji

@incininyildizi