Eylül ayı aylık burç yorumları 2023

Esenlikler. Bu ay belirgin gezegen etkileşimleri açısından çok sakin bir ay gibi gözüküyor. Uzak gezegenler dediğimiz yani Jüpiter/Satürn/Uranüs/Neptün ve Plütonun birbirleriyle etkileşimi yok. Yakın gezegenlerle her zaman olduğu gibi etkileşimleri var ki bu gezegenler hızlı hareket ettikleri için ay içerisinde etkileşime girmemeleri imkansız.

Ay fazlarını bildiğiniz gibi ayrıca yazıyorum. Tutulma ay’ı olan Ekimde de değiliz. Bu ay’ın en önemli etkileşimleri yön değiştiren gezegenler olacak.

Venüs ve Merkür nihayet retro hareketlerini sonlandıracaklar. Ortaklık, ikili ilişkiler, güzellik, evlilik, nişan gibi konularda artık yeni aksiyonlar alabilme noktasına geleceğiz. Bu başlangıçları ay baş’ından itibaren yapabiliriz. Ayrıca Merkür kısmına gelecek olursak anlaşmalar, önemli iletişimler için de artık yeni hareketler yapabileceğiz. Tabi ay ortasından sonra.

Ayrıca Jüpiter de retro harekete başlıyor. Jüpiter 2023’ün kalan aylarının tamamında retro olacak ve Aralık sonunda retro hareketi bitecek. Yani önümüzdeki 4 ay eğitim konuları, topluma entegre olduğumuz konular (örneğin inançlar, sisyasi görüşler) biraz daha içe dönük, tekrarlı hareket yaratabilecek, ileride geriye dönüp düzeltmemizi gerektirebilecek durumlar yaratabilir. Örneğin turzimle ilgili konular, yolculuklarla ilgili konularda birtakım aksamalar yaşanabilir. Eğitim konularında bazı aksilikler yaşanabilir. Kısacası gelişim, büyüme, vizyon geliştirme kısmında biraz daralma ve gecikme yaşayabiliriz. Ayrıca Jüpiter klasik astrolojide Para ile ilgilidir ve zaten bu geri hareketi Boğa burcunda yapacak. Burada yapabileceğimiz belki de en önemli yorum para piyasalarındaki durağanlıklar olabilir. Jüpiterin retro sürecinde benim tahminim biraz daha durağan olabilecek piyasa hareketleri olacak. Tabiki yatırım tavsiyesi olarak söylemiyorum. Fakat 2024’e kadar iniş çıkışları çok yaşamayacağımızı düşünüyorum.

Ayrıca ay sonuna doğru Güneş Terazi burcuna geçecek. Evlilikler, ilişkiler, karşılıklı yapılan işler, arabuluculuk, ortaklıklar kısacası terazi sezonu başlıyor.

Eylül ay’ının önemli gökyüzü açıları;

4 Eylül Venüs ileri harekete başlıyor!

4 Eylül – Merkür Jüpiter Üçgeni:

Eğitim için oldukça elverişli bir zaman. Bu dönemi almak istediğimiz eğitimler, yapmak istediğimiz anlaşmalar, kurulması gereken önemli iletişimler için verimli kullanabilirsiniz.

4 Eylül Jüpiter retro harekete başlıyor!

6 Eylül – Güneş Merkür Kavuşumu:

İletişim trafiğinin arttığı günlerden. Bu gün biraz daha ben merkezli ve egosantrik konuşmalar olabilir. Daha fazla iletişim kurmak ve görünür olmak istediğimiz bir zaman dilimi.

8 Eylül – Güneş Jüpiter Üçgeni:

Özgüvenimizin yükseldiği, abartılı davranışlar sergileyebileceğimiz, zorunda olduklarımız yerine kalbimizin istekleri doğrultusunda gideceğimiz oldukça motive edici günler olacak.

15 Eylül Merkür ileri harekete başlıyor!

16 Eylül – Güneş Uranüs Üçgeni:

Kişiliğimizi yaratıcı bir şekilde ortaya koyduğumuz, kendimizi ifade etmekte yeni ve ilgi çekici yollar bulduğumuz bir dönemdeyiz. İrademiz güçlü ve istediklerimizi elde etmek doğrultusunda karşımıza çıkan engellere yaratıcı çözümler getirebiliyoruz.

17 Eylül – Venüs Jüpiter Karesi:

İkili ilişkilerde zorlanma ve değişim temasının dağıldığı, ilişkiler açısından faydalı, özgüvenli hissettiğimiz ve destek aldığımız, belki bolluklar ve kısmetli koşulların oluştuğu bir zaman.

19 Eylül – Güneş Neptün Karşıtlığı:

Hayatın sert, soğuk gerçeklerini gözardı edebileceğimiz bir dönem. Spiritüel çalışmalar yapacağımız, içinde fedakarlık temalarının olduğu zamanlar. Hedeflerimize ilerlelemekte zorlanabiliriz. Bu dönemde bağımlılıklara dikkat etmekte fayda var. Romantizm için oktavı yüksek zamanlar.

21 Eylül – Güneş Plüton Üçgeni:

Kendimizi güçlü bir şekilde ifade edebileceğimiz, hayatımızda eskimiş ve dönüştürülmesi gereken konuları masaya yatırıp güçlü ve etkili aksiyonlar aldığımız, sezgilerimizin de güçlü olduğu ve bizi desteklediği günlerdeyiz.

23 Eylül Güneş Terazi’de!

23 Eylül – Venüs Chiron Üçgeni:

İkili ilişkilerde engeller ve zorlanmalarla beraber bir öğrenme, acılardan ders alma, insanlara acılardan öğrendiklerimizle faydalı olma sürecine de giriyoruz ve bu gün bunu en etkili kullandığımız zaman.

24 Eylül – Mars Chiron Karşıtlığı:

Acılarımızdan edindiğimiz tecrübeleri çevremizle paylaşıyor ve onları da iyileştiriyoruz. Fakat bu dönemde bize acı veren konuların tekrar etmesi sözkonusu olabilir. Özellikle kendimizi iddia etmek, hakkımızı savunmak ile ilgili konularda geçmişteki acılar tetiklenebilir. Ailevi konularda da tartışmalar yaşanabilir.

25 Eylül – Merkür Jüpiter Üçgeni:

Eğitim için oldukça elverişli bir zaman. Bu dönemi almak istediğimiz eğitimler, yapmak istediğimiz anlaşmalar, kurulması gereken önemli iletişimler için verimli kullanabilirsiniz.

29 Eylül – Venüs Uranüs Karesi:

Özellikle sosyal ilişkilerde değişim istediğimiz, farklı birşeyler yapmak istediğimiz bir dönem. Bir süre sosyallikten uzak kalmak bile sözkonusu olabilir. Hayatımıza aniden yeni insanlar girebilir veya çıkabilir. İlginç insanlarla tanışabiliriz.

30 Eylül – Merkür Uranüs Üçgeni:

Yaratıcı fikirler ile dolup taştığımız günlerdeyiz. Zihnimiz biraz daha hareketli, sıkılgan ve değişken olsa da eğlenceli fikirler için oldukça verimli günler. Yeni başlangıçlar için atılan imzalar ve anlaşmalar açısından değerlendirilebilir günlerdeyiz.

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