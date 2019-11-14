Evlenmeden önce cevabını verebilmeniz gereken 12 soru

Evlenmeden önce bu 12 soruyu iyi düşünün.

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12 kez evet diyemiyorsanız, evlenmeyin!

Evleniyor musunuz ya da gelecekte evlenmeyi mi planlıyorsunuz? Peki, böyle önemli bir karar vermeden önce kendinize sormanız gereken soruları cevapladınız mı? İşte bu uzun soluklu maceraya atılmadan önce düşünmeniz gerekenler:

 

1. Partnerinizi fiziksel olduğu kadar, duygusal olarak da çekici buluyor musunuz?

Birisiyle evlenme kararı asla sadece fiziksel görünüme dayanmamalıdır. Fiziksel görünüm ilk etapta önemli olsa da uzun vadede ilişkiyi sürdürebilmek için daha derin paylaşımlar olması şarttır. 

 

2. Hayatınızın geri kalan kısmını onunla geçirmek için adamaya hazır mısınız?

Bu, verilmesi kolay bir karar değildir. Hayat boyu bağlılık için kendinizi hazır hissettiğinize emin olmalısınız. İkiniz birey olarak ve ilişkiniz bütün olarak değişimlere uğrayacak, aynı kalmayacaktır. Birlikte değişmeye, büyümeye ve yaşlanmaya hazır mısınız? 

 

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3. Tartışmalarınızı ya da anlaşmalarınızı çözebiliyor musunuz?

Her zaman bir taraf diğerine baskın çıkmaya mı çalışıyor? Unutmayın, evlendikten sonra sorumluluklarınız artacak ve daha çok tartışma, hatta kavga yaşayacaksınız. Aranızdaki fikir farklılıklarını anlaşarak çözebilmeli, gerektiğinde fedakarlık yapmaktan kaçınmamalısınız. 

 

4. Sadık ve güvenilir olacak mısınız?

Bu soru aslında hayatınızın geri kalanını aynı insana adamak isteyip istemediğinizle bağlantılıdır. Eğer partnerinize sadık olamayacaksanız, neden evlenmek isteyesiniz ki?

 

5. Aynı inançları mı paylaşıyorsunuz?

Aynı inanç sistemini paylaşmak, çoğu başarılı evliliğin ayrılmaz bir parçasıdır. Bu çiftin bambaşka bir şekilde birbirine bağlanmasını sağlar. Birlikte gelişmeye ve birbirlerine yardımcı olmaya daha meyillidirler.

 

6. Onun aradığı insan olduğunuza inanıyor musunuz?

Eğer müstakbel eşinizin standartlarını karşılamıyorsanız, kararınızı yeniden gözden geçirme vakti gelmiş demektir. Unutmayın, evlilik kolay değildir, bu yüzden sizi olduğunuz gibi kabul eden, evlendikten sonra değişmenizi beklemeyen biri ile birlikte olmalısınız. Aynı şey onun için de geçerli.

 

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7. Ortak ya da benzer yaşam, aile, evlilik tarzı ve hedefleri paylaşıyor musunuz?

Siz seyahat etmekten nefret ederken, en büyük zevki bu olan biri ile evlendiğinizi düşünün. Mutlu ve keyifli bir birliktelik sürebileceğinizi düşünüyor musunuz? Kariyer planlarınız, kuracağınız aile düzeni ya da uzun dönemde hayattan beklentilerinizin farkında mısınız? Ya onunkilerin? Kesinlikle bazı farklılıklar yaşanacaktır ama bu farklılıkların sizi tüketmesi değil, zenginleştirmesi gerekir.

 

8. İkiniz de çocuk sahibi olmak istiyor musunuz?

Evlenmeden önce partnerinizle mutlaka konuşmanız gereken bir konudur çocuk sahibi olmak. Bir tarafın çocuk isteyip, diğerinin istememesi evlilik gibi büyük bir kararı en çok etkileyecek faktörlerdendir.

 

9. Onun ihtiyaçlarını kendi isteklerinizin üzerine koyabilir misiniz?

Evliliklerde karşılıklı almak ve vermek söz konusudur, özellikle de ilk yıllarda. Tarafların ihtiyaç ve isteklerine göre ortak kararlar alınmalıdır. Kendinizi bunun için hazır hissediyor musunuz? Evlilik takım işidir, bireysellik geri planda kalır.

 

10. Partnerinizle gurur duyuyor musunuz?

Partneriniz bir başarı yakaladığında ya da herhangi bir hedefi için ilerleme kaydettiğinde, onunla gurur duymalısınız. Ondan bahsederken bu gurur yüzünüze ve sözcüklerinize yansıyor mu?

 

11. Partnerinizin ailesini kabul etmeye hazır mısınız?

Sadece sevgilinizle değil, ailesi ile de evlenirsiniz. Bulunmanız gereken pek çok doğum günü, düğün, tatil vs olacaktır. Hatta bazen finansal açıdan onlara destek olmanız gerekebilir. Bunu yapmayı gerçekten istiyor musunuz, yoksa sizin için eziyetten farkı yok mu?

 

12. Parasal konuları konuşabiliyor musunuz?

Maddi problemler boşanmak için en yaygın sebeplerden biridir. Bu nedenle, evlenmeden öce konuya dair aynı sayfada olduğunuza emin olmalısınız.

 

EVLENMEDEN ÖNCE SORULACAK SORULAR NELERDİR?

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