Ailenle ne kadar yakınsın?

Uzmanlara göre, partnerinize ailesi hakkında sorular sormak ve aralarındaki yakınlık ilişkisini öğrenmek çok önemli. Çünkü bu soruları sormak, çiftler arasında güven ve duygusal bağ kurmaya yardımcı. Partnerinizin ailesi hakkında bilgi sahibi olmak aynı zamanda karşınızdaki kişinin davranışlarını daha kolay anlamanızı da sağlar.