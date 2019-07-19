Güvene dayalı bir ilişki için sormanız gereken 10 soru

İlişkinizin temellerini sağlam atmak istiyorsanız sevgilinize bu soruları sormanızı öneririz.

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Ailenle ne kadar yakınsın? Uzmanlara g&ouml;re, partnerinize ailesi hakkında sorular sormak ve aralarındaki yakınlık ilişkisini &ouml;ğrenmek &ccedil;ok &ouml;nemli. &Ccedil;&uuml;nk&uuml; bu soruları sormak, &ccedil;iftler arasında g&uuml;ven ve duygusal bağ kurmaya yardımcı. Partnerinizin ailesi hakkında bilgi sahibi olmak aynı zamanda karşınızdaki kişinin davranışlarını daha kolay anlamanızı da sağlar.
Kategori : İlişki
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Ailenle ne kadar yakınsın?

Uzmanlara göre, partnerinize ailesi hakkında sorular sormak ve aralarındaki yakınlık ilişkisini öğrenmek çok önemli. Çünkü bu soruları sormak, çiftler arasında güven ve duygusal bağ kurmaya yardımcı. Partnerinizin ailesi hakkında bilgi sahibi olmak aynı zamanda karşınızdaki kişinin davranışlarını daha kolay anlamanızı da sağlar.

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