Erkek arkadaşınızın evlenme teklifi edeceğine dair 7 işaret!

"Acaba ne zaman evlenme teklifi edecek?" sorusunun yanıtı burada!

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Evlenme teklifi alacağınızın 7 işareti

Uzun yıllar süren ilişkiden sonra kadınların en çok merak ettiği sorular arasında önceliği “Acaba evlenme teklif edecek mi?” ya da “Ne zaman evlenme teklif edecek?” alır. Onu korkutmak ya da zorlamak istemezsiniz ama ilişkinizin bir sonraki aşamasını düşünmesini istersiniz. Peki sevdiğinizin kafasında sizinle bir ömür boyu beraberlik olup olmadığını nasıl anlarsınız?

 

İşte evlenme teklif edeceğine dair 7 işaret:

 

Yaşadığı yerde değişiklikler...

Tek başına yaşıyorsa, evini artık bekar evi değilde, yetişkin insanların yaşayabileceği şekilde değiştiriyorsa bu en önemli işaretlerden biridir. Buna göre demek ki artık evini başkalarının da yaşayabileceği şekilde hazırlıyorsa, sizi bu yaşama dahil edecektir.

 

Büyük harcamalarını kısıtlıyorsa...

Erkek arkadaşınızın harcama alışkanlıklarına dikkat edin. Bekar bir erkek, istediği an istediği şeye bütçesinin el verdiği kadar harcama yapar. Ama bu harcamalarda bir kısıntı dikkatinizi çekiyorsa ve size sürekli para biriktirme konusunda konuşuyorsa, tek taş için para biriktiriyor olabilir.

 

Yüzüğünüz kaybolduysa...

Sürekli taktığınızı yüzüklerinizden biri yoksa, şüphelenmeye başlayabilirsiniz. Büyük ihtimalle parmak ölçünüzü almak için birkaç günlüğüne el koymuş olabilir.

 

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Evliliklere ilgi duymaya başladıysa...

Eskiden evliliğin gereksiz olduğunu düşünen ve bu konuda konuşmayan erkek arkadaşınıza bir haller oldu. Evlilik hakkında konuşuyor, hatta düğünlere gitmekten keyif duyduğunu belirtiyorsa, hazır olun!

 

“Biz” olduysanız...

Ben ve kişisel zamirler yerine artık hayatında, biz, ikimiz ve iki kişilik zamirler kullanıyorsa ikinizin olduğu bir hayatı çoktan kabul etmiş ve bundan keyif duyuyor demektir.

 

Gergin ve heyecanlı davranıyorsa...

Bazı erkekler evlenme teklifi etmeden önce genelde gergin ve heyecanlı olurlar. İlgisini ve aşkını dile getirmekten çekinmiyor ve eksik etmiyor ama davranışları tuhaflaşmaya başladıysa çanlar sizin için çalıyor demektir.

 

Ailenizle zaman geçiriyorsa...

Daha önce ailenizden çekinen, mümkünse karşılaşmamak için her türlü mazereti uyduran erkek arkadaşınız, artık haftasonları veya haftanın belirli günleri ailenizle zaman geçirmek istiyorsa, bir evlilik teklifinin geleceğinden kesinlikle emin olabilirsiniz.

 

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Yorumlar
8
Onay Bekleyenler
0
HTHayat Okuru ne diyor?
  • Misafir
     
    19 Temmuz 2016 Salı 23:58

    Bosver .

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  • misafir
     
    10 Mart 2012 Cumartesi 20:40

    bir erkek olarak bi bakmak istedim ne yzamışlar. hepsi çok komik. hiç bir hanım bunlara inanmasın. biz erkekler bu tür şeyler yapmayız :)

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  • misafir
     
    10 Mart 2012 Cumartesi 19:37

    erkekler evlenmeden öncede evlendikten sonrada kızın ailesiyle zaman geçirmeyi pek sevmezler. yüzüğüm kayıpsa kesin mutfak rafında bi yerdedir :) tutumlu davranıyorsa işleri yolunda gitmemiştir.s izli bizli konuşuyorsa o gece bende kalmayı kafaya koymuştur.

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  • misafir
     
    10 Mart 2012 Cumartesi 18:32

    yine kadınların öyleyse böyledir, böyleyse söyledir takıntılarından baska bise degil bu... genelde anamızın baskılarından bunaldıgımızda evlilik teklif ederiz...

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  • misafir
     
    10 Mart 2012 Cumartesi 15:42

    1. can sıkıntısından evi biraz düzenlemiştir. 2. kısıtlama başlamışsa arabasını değiştirecektir. 3. yüzüğü bir yerde unutmuştur. 4. erkekler evililklere ilgi duymaz. 5. biz diyorsa vardır bir nedeni. 6. önemli bir haber bekliyordur. 7. sevgilisi başının etini yemiştir. :)

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  • misafir
     
    11 Mart 2012 Pazar 00:06

    +1

  • misafir
     
    10 Mart 2012 Cumartesi 15:04

    belki bunalıma girmiştir ,alaçaklılar kapıya dayanmıştır , ondan da yapıyorda olabilir

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  • misafir
     
    10 Mart 2012 Cumartesi 14:18

    kesinlikle doğru testip bir erkek olarak katılıyorum :)))

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