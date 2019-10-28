Evlenme teklifi alacağınızın 7 işareti

Erkek arkadaşınızın evlenme teklifi edeceğine dair 7 işaret!

"Acaba ne zaman evlenme teklifi edecek?" sorusunun yanıtı burada!

Uzun yıllar süren ilişkiden sonra kadınların en çok merak ettiği sorular arasında önceliği “Acaba evlenme teklif edecek mi?” ya da “Ne zaman evlenme teklif edecek?” alır. Onu korkutmak ya da zorlamak istemezsiniz ama ilişkinizin bir sonraki aşamasını düşünmesini istersiniz. Peki sevdiğinizin kafasında sizinle bir ömür boyu beraberlik olup olmadığını nasıl anlarsınız?

İşte evlenme teklif edeceğine dair 7 işaret:

Yaşadığı yerde değişiklikler...

Tek başına yaşıyorsa, evini artık bekar evi değilde, yetişkin insanların yaşayabileceği şekilde değiştiriyorsa bu en önemli işaretlerden biridir. Buna göre demek ki artık evini başkalarının da yaşayabileceği şekilde hazırlıyorsa, sizi bu yaşama dahil edecektir.

Büyük harcamalarını kısıtlıyorsa...

Erkek arkadaşınızın harcama alışkanlıklarına dikkat edin. Bekar bir erkek, istediği an istediği şeye bütçesinin el verdiği kadar harcama yapar. Ama bu harcamalarda bir kısıntı dikkatinizi çekiyorsa ve size sürekli para biriktirme konusunda konuşuyorsa, tek taş için para biriktiriyor olabilir.

Yüzüğünüz kaybolduysa...

Sürekli taktığınızı yüzüklerinizden biri yoksa, şüphelenmeye başlayabilirsiniz. Büyük ihtimalle parmak ölçünüzü almak için birkaç günlüğüne el koymuş olabilir.

Evliliklere ilgi duymaya başladıysa...

Eskiden evliliğin gereksiz olduğunu düşünen ve bu konuda konuşmayan erkek arkadaşınıza bir haller oldu. Evlilik hakkında konuşuyor, hatta düğünlere gitmekten keyif duyduğunu belirtiyorsa, hazır olun!

“Biz” olduysanız...

Ben ve kişisel zamirler yerine artık hayatında, biz, ikimiz ve iki kişilik zamirler kullanıyorsa ikinizin olduğu bir hayatı çoktan kabul etmiş ve bundan keyif duyuyor demektir.

Gergin ve heyecanlı davranıyorsa...

Bazı erkekler evlenme teklifi etmeden önce genelde gergin ve heyecanlı olurlar. İlgisini ve aşkını dile getirmekten çekinmiyor ve eksik etmiyor ama davranışları tuhaflaşmaya başladıysa çanlar sizin için çalıyor demektir.

Ailenizle zaman geçiriyorsa...

Daha önce ailenizden çekinen, mümkünse karşılaşmamak için her türlü mazereti uyduran erkek arkadaşınız, artık haftasonları veya haftanın belirli günleri ailenizle zaman geçirmek istiyorsa, bir evlilik teklifinin geleceğinden kesinlikle emin olabilirsiniz.

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