Çiftler arası ritüeller ilişkiyi güçlendiriyor

Harvard Business School’un yayınladığı bir araştırmaya göre, çiftlerin kendi aralarında sahip oldukları ritüeller ilişkiye olumlu etki ediyor. Ritüelleri olan çiftlerin, olmayanlara göre bağlılık seviyeleri daha yüksek ve her iki taraf da ilişkilerinden daha memnun.

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Çiftler arası ritüeller ilişkiyi güçlendiriyor

İlişki ritüellerinin duygusal ve ilişkisel sonuçlarını konu edinen araştırma, basit eylemlerin bile çiftler arasındaki bağı güçlendirdiğini ortaya koyuyor. Her sabah eşi için kahve yapmak gibi sıradan görünen eylemler ilişkilerin adeta vitamini oluyor. İlişkilerine ait ritüelleri düzenli uygulamak için çaba göstermek oldukça etkili sonuçlar veriyor. Çiftler ritüellere bağlı kaldığında, diğer çiftlere göre kendilerini daha mutlu hissediyor ve ilişkilerine olan bağlılıkları artıyor. 

 

Günlük yaşamlarımız sabah erken uyanmak, işe gitmek, akşam yemeği hazırlamak, evi toparlamak gibi rutin işlerle dolu. Gün boyunca yapılması gereken onlarca iş arasında çift olmaya dair özel faaliyetler adeta kaybolup gidiyor. İlişkinin ilk zamanlarında birlikte vakit geçirmek için heyecan duyan çiftler, günlük hayat görevlerini yerine getirmek için uğraşırken ilişkilerini adeta unutuyorlar. Halbuki birlikte yapılacak özel bir aktivite için zaman ve mekân ayırmak ilişkiden alınacak tatmin için oldukça önemli. 

 

Ritüeller neden önemli

Ritüellerin iki önemli rolü var; zaman içinde devam eden, tekrarlanan bir aktivite içeriyorlar ve sembolik bir anlam taşıyorlar. Ritüeller aslında her türlü sosyal ilişkide mevcutlar. Dini toplantılardan spor karşılaşmalarına, iş toplantılarından özel gün kutlamalarına kadar birçok ortamın kendine has ritüelleri var. Evlilik, doğum, ölüm gibi hayatın en önemli olaylarında ritüeller aileleri, toplulukları bir araya getiriyor. Ritüeller insanların yası yaşamalarına, sevinçlerini paylaşmalarına, gösteri ve yarışma gibi etkinlikler öncesinde duyulan kaygının azalmasına yardımcı oluyor. Fakat insanlar ritüellere sadece özel günlerde başvurmuyor. Ailenin her akşam yemeğinde aynı saatte bir araya gelmeye gayret etmesi bile ritüel yerini tutabiliyor.  

 

“Randevu geceleri” en popüler ilişki ritüellerden biri

Çiftler açısından, önceden yapılmış araştırmalar boşanmış çiftlerin evliyken, halen evli olan çiftlere göre daha az ritüele sahip olduğunu göstermiş. Bu sonuçlardan yola çıkarak yeni araştırmayı tasarlayan akademisyenler, ritüellerin romantik ilişkilere olan etkisini daha fazla görmek istemişler. Katılımcıların %70’i, ilişkilerinde ritüellerin olduğunu belirmiş. Sonuçlar, insanlar pek bahsetmeseler de ritüellerin aslında hayatın birçok alanında oldukça yaygın olduğunu göstermiş. Araştırmacılar birçok kişiyle konuşup, hangi tip ritüeller olduğunu ortaya çıkarmış.

 

Randevulaşmak: %63 oranıyla en sık rastlanan, haftanın belli bir günü için bir aktivite belirlemek ve bunun için bir araya gelmek. Dışarıdan yemek sipariş edip evde film izlemek gibi sıradan görünen faaliyetler bile olsa, çiftlerin günlük rutin dışında ilişkilerine özel olarak bir aktivite organize etmeleri onu zamanla ritüel haline getiriyor. 

 

Sevgi ifadeleri: Araştırmaya katılanların %16’sı, kendi aralarında özel bir sevgi ifadesine sahip olduklarını belirtmiş. Çiftin kendi kendine bulduğu bir sevgi ifadesi, yıllar geçse bile sürdürüldüğü takdirde oldukça anlamlı hale gelebiliyor. Vedalaşırken 3 kere öpmek gibi…

 

Düşünceli jestler: Katılımcıların %11’i partnerleri için düşünceli bir davranışta bulunmaya dikkat çekmiş. Birçok özenli davranışın unutulabildiği uzun süreli ilişkilerde örneğin “Günaydın güzelim” diyerek eşini uyandırmak bile romantik bir sabah ritüeli sayılabiliyor.

 

Gündelik işleri paylaşmak: Angarya olarak görülebilecek bir faaliyet, çift tarafından birlikte yapıldığında anlamlı hale gelebiliyor. Ev için yapılacak işlerin bir düzen dahilinde birlikte yapılması bazen çiftin ritüeli yerine geçebiliyor. Her Cumartesi sabah 9:00’da alışveriş için pazara gitmek gibi…

 

Manevi deneyimler: Araştırmaya katılanların %2’lik bir kısmı için birlikte düzenli olarak yapılan manevi ve ruhani faaliyetler ile kültürel paylaşımlar da çiftlerin birlikteliklerini güçlendiren ritüeller arasında.

 

Birlikte yaptıkları ritüelleri olan çiftlerin çoğu, aktivitenin ne olduğunun fazla önemi olmadığına dikkat çekmiş. İlişkisine heyecan katmak isteyen her çift kendileri için anlamlı bir aktivite bulabiliyor ve bu aktivitelerin sıra dışı olması veya maddi harcama gerektirmesi şart olmuyor.

 

İlişki ritüellerinin faydaları, ancak çiftin her iki üyesi de katılmak için özen gösterdiğinde ortaya çıkıyor. Ritüelleri olduğunu söyleyen çiftler, ritüelleri olmayan veya olup olmadığı konusunda emin olamayan çiftlere göre daha mutlular. Araştırmada soru yöneltilen çiftler, düzenli olarak yaptıkları bir aktiviteyi, mecburi olan bir faaliyet veya alışkanlıktan ziyade sembolik olarak önemli ve eğlenceli bulduklarını söylemişler. Yani ritüelleri olan çiftler bunlara bağlılık duyguları besliyor. Araştırmacılar bunun kilit bir nokta olduğunu belirtiyor. Ritüelin olumlu etkisinin olması için her iki kişinin de onun önemi konusunda hemfikir olması gerekiyor.

 

İlişki ritüellerinin, önceden üzerinde konuşulmuş olması şart değil. Ritüeller bazen özel olarak tasarlanırken bazen de kendiliğinden gelişiyor. Her iki şekilde de önemli olan şu ki, uygulayan çiftler kaliteli zaman geçirme konusunu asla ihmal etmiyor.

 

Kaynak

 

MUTLU İLİŞKİLERİN FORMÜLÜ

 

Çiftleri birbirine bağlayan küçük ayrıntılar...
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1- Komik anılarınızı canlı tutun İlişkilerinde kahkahayı eksik etmeyen çiftler “eski güzel günleri” unutmayan çiftler daha sağlıklı ve güçlü bir bağ kurar. İnsanlar aynı şeye kahkaha atabiliyorlarsa, birbirlerinin görüşlerine de önem verirler. Başkalarının anlamadığı, sadece iki kişi arasında olan espri konuları, ilişkiyi güçlendirir.

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