Evi düzenlemenin püf noktaları

Pandemiyle birlikte hepimizin ev içinde geçirdiği zaman arttı. Bu da derli toplu bir evin değerini daha da vurguladı. Birçok insan, evde büyük değişikliklere girişmeden önce uzun süre boyunca devam eden dağınıklık ve düzensizlikten şikayetçi olur. Konserve açacağını kolay bulamadığınız mutfak çekmecesi, sıkışık askıların asılı olduğu ve giysilerle dolu bir dolap çubuğu gibi detaylar canınızı sıkmakla kalmaz, günlük hayatınızı da zorlaştırır. Organizasyon probleminizi aşmak için zaman ayırmak zaman kalitenizi arttırır. Evi düzenlerken yapılan bazı hatalar ise size vakit ve enerji kaybettirebilir.

Uzmanlar, ev düzenlemesiyle ilgili gördükleri en büyük hataları Huffington Post gazetesi ile paylaştı. İşte ev düzenleme fikirlerine başvurmadan önce dikkat etmeniz gerekenler:

Ayıklama yapmadan saklama çözümlerine başvurmak

Evinizi düzenlerken yapacağınız hatalardan biri, henüz ayıklamaya başlamadan önce düzenleyiciler satın almaktır. Saklama kutuları, hurçlar, vakumlu poşetler, askılar, etiketler ve sepetleri büyük bir hevesle satın almadan önce eşyalar arasında ayıklama yapmak ve hepsini kategorilere ayırmak daha doğru olur.

Hırslı davranmak

Bir dağınıklığın içinde aylarca yaşadıktan sonra ilk fırsatta hızlı bir toparlama işine girişmek enerjinizi de dağıtabilir. Evi toplamak ve düzenlemek, bir anda girişilecek bir iş değildir. Zamanınızı, enerjinizi ve alanınızı nasıl kullanacağınızı düşünmeden bir anda bir dolabın içini boşaltmayın. Projeleri küçük ve yönetilebilir tutmak, ev toplama işinin bunaltıcı hale gelmesini önleyecektir. Bütün bir hafta sonunuzu bu işe ayırmak sizi hem fazla yorabilir hem de bunaltabilir. Ayrıca tüm dolapları bir anda boşaltmak sizi bir felaket bölgesi görüntüsü ile baş başa bırakabilir. Enerjinizi ve motivasyonunuzu koruyacak şekilde plan yapın. Her şeyi bir anda elden çıkarmaya kalkışmayın. Evinizi düzenlerken adım adım ilerleyin.

Dağınıklığı gidermek için eşyalardan medet ummak

Eşyaları düzenlemek için yeni eşyalar satın almak gerekebilir. Yukarıda da bahsedildiği gibi, tüm ayıklama işleri bittikten sonra eşya saklama çözümlerine ihtiyacınız olduğunu düşünebilirsiniz. Ancak eşyalarınızı düzenli tutacak olan şey sadece saklama kutuları değildir. Nesnelerle ve mekanlarla ilişkinize dair yaklaşımınızı, alışkanlıklarınızı ve davranışlarınızı değiştirmeniz gerekir. Bunun ilk yolu ise yine bir satın alma davranışına girerek evi kutularla doldurmak değildir. Sadeleşirken en sık yapılan 4 hata yazısına da göz atabilirsiniz.

Ölçüm yapmamak

Uzmanlar, organizasyon ve düzenleme işleri söz konusu olduğunda boyutların önemli olduğunu söylüyor. Özellikle de belirli bir estetik görünüm olmasını istiyorsanız ince ölçümler yaparak ilerlemeniz en doğrusudur. Alışverişe çıktığınız zaman hoşunuza giden sepetler, gözünüze kestirdiğiniz saklama kutuları, dolap içi raflar ev düzenlemek için harika olabilir. Ancak öncelikle dolaplarınızı, eşyalarınızın boyutlarını ve ihtiyacınız olan bölümlendirmeyi düşünmelisiniz. Evinizi düzenlerken sabırlı olun ve genişlik, yükseklik ve derinliği iyice ölçmeden saklama çözümlerine yönelmeyin.

Sosyal medyada gördüklerine fazla takılmak

Artık hepimiz biliyoruz ki sosyal medyada takip ettiğimiz profesyonel hesap sahipleri, yaptıkları paylaşımlar için belli bir hazırlık aşaması geçiriyor. Evlerimiz ise adeta yaşayan bir organizma olarak sürekli değişim halinde. Instagram’dan fikir ve ilham almak güzeldir. Ancak gerçekten işinize yarayacak bir düzenlemeye gitmek yerine temsili bir resmin peşinden gitmek sizi odağınızdan uzaklaştırabilir. Pinterest veya Instagram’da gördüğünüz dekorasyon ve ev düzenleme fotoğraflarının çoğunun fikir vermek amaçlı yapılan prodüksiyonlar olduğunu hatırlamak iyi bir fikir olabilir. Artık ihtiyaç duymadığınız şeyleri elden çıkarmak çok önemlidir. Sosyal medyada gezinirken görüp kaydettiğiniz şeyleri de gerçekçi şekilde gözden geçirmek ve aralarında eleme yapmak oldukça faydalıdır.

Alanları aşırı doldurmak

İyi bir ev düzenlemesi yapmanın yolu, öncelikle elinizdeki alanı iyi kullanmaktır. Ancak bunun için tüm alanları kutularla doldurmanıza gerek yoktur. Eşyaları raflara, dolaplara ve kutulara sığdırmaya çalışmak sizi sonradan hayal kırıklığına uğratabilir. Öncelikle günlük eşyaları elinizin altında ve kolay erişilebilir halde tutacak bir düzenlemeyle başlayın. Ardından öncelik sırasına göre kategorize edin. Eşyaların kolay erişilebilir olmaları da onları saklamak kadar önemlidir. Aksi halde bir yerlere sıkıştırılmış eşya yığınları ile tekrar bir arada yaşamanız olasıdır.

Düzenleme yaparken notlar almamak

“Unutmam” deseniz de yılbaşı ağacı süslerini, tatilde kullandığınız malzemeleri veya piknik eşyalarını hatta artan çivileri, ampulleri veya kabloları daha sonra “Neredeydi?” diye deli gibi aramanız olasıdır. Etiketler ve listeler kullanmak, acil bir durumda bir eşyayı bulabilmenin pratik bir yoludur. Bu mantığı, eşya saklama kutularının içlerini organize ederken de kullanın. Mümkün olduğunca birbiriyle ilgisi olan eşyaları bir arada saklamak da onları ararken işinizi kolaylaştırır.

Rutin oluşturmamak

Organize olmak tutarlı bir çaba gerektirir. Evinizi derleyip toparladıktan, eşyaları kategorilerine ayırdıktan, fazlalıklardan kurtulduktan sonra bu düzeni sürdürmek için de gerekli şeyleri düşünmelisiniz. Evdeki herkes üzerine düşenleri yapıyor mu? Eşyaların yeni yerleri, çöp kutularının ne kadar zamanda bir boşalması gerektiği, geri dönüşüm kutuları ve diğer detaylar konusunda gerekirse aile içinde bir toplantı yapın. Yeni bir büyük dağınıklığın oluşmaması için neler yapmanız gerektiğini de değerlendirin. Evin haddinden fazla dağılmasını önlemenin en iyi yollarından biri, kısa da olsa günlük bir rutin oluşturmak ve buna sadık kalmaktır. Ev henüz dağılmamış görünürken bile toplayacak bir şeyler mutlaka bulunur. Günlük ev toplama rutininize “ıvır zıvır” dediğiniz şeyleri toplamak için de vakit ayırırsanız, birikmiş dakikalardan da kurtulursunuz.