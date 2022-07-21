İdrarın rengi ve kokusu nasıl olmalı?

İdrarın rengi ve kokusu, bazı hastalıklara ve vücutta yolunda gitmeyen bazı durumlara bağlı olarak değişebilir.

İdrarın rengi ve kokusu nasıl olmalı?
Sağlık
21 Temmuz 2022 10:58 Güncelleme: 21 Temmuz 2022 10:59
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Tuvalete çıktığınızda çoğu zaman idrarınızın nasıl göründüğünü ya da koktuğunu fark etmiyor olabilirsiniz. Ancak uzmanlar, sağlığımız hakkında önemli ipuçlarını takip edebilmek için zaman zaman bazı ayrıntılara dikkat etmemiz gerektiğini söylüyor.


Normalde idrar, %95 oranında su ve %5 oranında diğer bileşenlerden oluşur. Yeterince sağlıklıysak ve vücudumuzdaki su miktarı iyiyse, idrar kokusuzdur ve açık sarı renktedir. Çok fazla su tükettiğinizde ise çok daha açık renkte olabilir.


Bzen vücudumuzda bir şeyler yolunda gitmediğinde, idrarımızın görüntüsü ve kokusu değişebilir. İşte uzmanların dikkat etmemizi önerdiği bazı değişiklikler:


1. Tatlı-meyvemsi kokulu idrar

Ürolog Dr. Katherine Klos, diyabete bağlı değişimlerin idrarın tatlı ve meyvemsi bir kokuda olmasına neden olabileceğini söylüyor: “Diyabet, vücudun şekeri hücrelere aktaramadığı ve bu nedenle fazla şekerin kan dolaşımında kalmasını sağlayan bir durumdur. Fazla şeker, sonunda idrarınıza karışır ve karakteristik tatlı bir kokuyla birlikte idrar hacminde bir artışa neden olabilir.”


Eğer idrara çıktığınızda tatlı bir koku fark ediyorsanız ve son zamanlarda daha sık idrara çıkıyorsanız, kan şekerinizle ilgili testlerin yapılması için doktorunuza danışmanız gerekir.


İdrarınızın rengi ve kokusu değişik mi?
İdrarınızın rengi ve kokusu değişik mi?

2. Amonyak kokulu idrar

Amonyak kokusunu temizlik ürünlerinden tanırız. Eğer idrarınızın amonyak gibi koktuğunu fark ederseniz, bu da karaciğer hastalığına işaret ediyor olabilir. İdrar çok konsantre hale geldiğinde su oranı azalır ve atık bileşen oranı artar, bu da güçlü bir amonyak kokusuna neden olabilir. Böyle bir durumda, yine bir doktora danışmanız gerekecektir.


3. Çürük yumurta gibi kokan idrar

Dr. Klos, çişteki çürük yumurta kokusunun genellikle E.coli (Koli Basili) bakterisi nedeniyle vücutta hidrojen sülfür üretiminin artmasıyla ortaya çıktığını ifade ediyor. Bazen de sülfat içeren bazı antibiyotikler böyle bir sonuca neden olabilir. Her iki ihtimalde de, bir doktora danışıp gerekli tahlilleri yaptırmanız önerilmektedir.


4. İdrarın kırmızı renkte olması

İdrarınızın kırmızı renkte olduğunu fark ederseniz, önce ne yediğinizi düşünün. Pancar, böğürtlen gibi yoğun kırmızı renkteki yiyecekler, idrarın rengini kırmızımsı-pembe olacak şekilde değiştirebilir. Ancak bunları yememenize rağmen idrarınız kırmızı renkteyse, bu idrar yolu enfeksiyonu veya böbrek taşı gibi bir duruma işaret ediyor olabilir. En kısa zamanda doktorunuza danışmanız önerilir.


İdrarınızın tuhaf kokmasının 7 sebebi
İdrarınızın tuhaf kokmasının 7 sebebi

5. Mavi ve yeşil idrar

Gıda boyaları içeren yiyecekler tüketmek, idrarınızın mavi veya yeşil renkte olmasına neden olabilir. Ancak böyle bir gıda tüketmediyseniz ve yine de idrarınızın mavimsi-yeşil renkte olduğunu fark ederseniz, bu bir tür bakteriyel enfeksiyon işareti olabilir ve yine en kısa sürede doktorunuza danışmayı gerektirir.


6. İdrarın turuncu renkte olması

Dehidrasyon (vücudun susuz kalması) genellikle idrarın rengini koyulaştıran en temel sebeptir. Yeterince su içerek idrarınızın normal açık sarı renge dönmesini sağlayabilirsiniz. Ancak idrarınız turuncuyken aynı zamanda dışkınız da açık kahverengi renkteyse, bu bir safra kanalı sorununa işaret ediyor olabilir.



Kaynak: Casey Clark. "If Your Pee Looks Or Smells Like This, It's Time To See A Doctor". Şuradan alındı: https://www.huffpost.com/entry/pee-signs-health-problem_l_62cc4763e4b0359fa47edbd7. (08.07.2022).



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