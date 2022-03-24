Evcil hayvan beslemenin çocuğa faydaları

Evcil hayvanlar stresi azaltmaya ve hatta çocukların sosyal ve duygusal becerilerini geliştirmelerine yardımcı olabilir. Yapılan araştırmalar evcil hayvanların kortizol seviyelerini düşürebileceğini, yalnızlığı azaltabileceğini, ruh halini iyileştirebileceğini ve sosyal destek duygularını artırabileceğini gösteriyor.

Tüm bu ek sorumluluğun gerçekten zaman ve çabaya değip değmeyeceğini merak ediyor olabilirsiniz. Evcil hayvanın bakımı fazladan bir iş gibi görünse de bir çocuk için yakın arkadaş veya aile üyesi olmalarını da hesaba katmakta fayda var.

Yapılan araştırmalara göre, insanların %90’ı evcil hayvanlarını ailenin bir üyesi olarak görüyor. Ohio Eyalet Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekanı Rustin Moore'a göre, çocuklar aslında evcil hayvanlarını biyolojik babalarından daha fazla görüyor. Kulağa tuhaf gelse de birlikte geçirilen vakit sebebiyle çoğunlukla bu bir gerçek. Bu da çocukların kedi, köpek, kuş veya diğer türde evcil hayvanlarını aileden biri gibi görmeleri için yeterli oluyor. Üniversitenin yaptığı ankette, özellikle 7-8 yaşındaki çocuklar evcil hayvanlarını ailelerinden daha üst seviyeye yerleştirmişler.

Stresi azaltırlar

Hayat özellikle çocuklar ve gençler için stresli olabilir. Akademik zorluklar, arkadaşlık mücadeleleri ve hatta başarılı olma baskıları ile çocuklar genellikle çok şeyle uğraşırlar. Ancak bir evcil hayvan, büyük bir stres azaltıcı görevi görebilir. İçgüdüsel olarak sağladıkları sevgi ve arkadaşlığın yanı sıra, bir çocuk evcil hayvanını okşarken veya onunla oynarken içinde meydana gelen fizyolojik değişiklikler vardır. Evcil hayvan sahipliğinin, otizm veya dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu (DEHB) teşhisi konan çocuklar üzerinde olumlu bir etkiye sahip olabildiği gösterilmiştir.

Çocuğunuz kaygıyla mücadele ediyorsa, bir evcil hayvanın yanında olmanın -kendisine ait olmayan bir hayvan bile olsa- kaygı düzeylerini önemli ölçüde azaltabileceğini görebilirsiniz. Ohio Üniversitesi’nin yaptığı bir araştırma, bir evcil hayvanla etkileşime girmenin stres hormonu kortizolünü azalttığı ve anti-stres veya iyi hissetme hormonları olan dopamin ve oksitosin salınımını, özellikle oksitosin'i artırdığı göstermiş.

Yalnızlığı azaltırlar

Evcil hayvanlar daimi bir arkadaş olurlar ancak bu tüylü arkadaş en iyi türlerdir. Çocuğunuzun duygularını inciten hiçbir şey yapmazlar, onları dışlamazlar veya görmezden gelmezler. Sonuç olarak, evcil hayvan sahibi olmak, özellikle arkadaş edinmekte zorlanan veya etrafında fazla çocuk olmayan bir çocuk için yalnızlığı da hafifletebilir.

Evcil hayvanlar sadece arkadaşlık sağlamakla kalmaz, aynı zamanda konuşacak başka kimsesi olmadığını hisseden çocuklar için sırdaş olabilirler. Aslında, küçük çocukların evcil hayvanlarıyla bir şeyler hakkında konuşması veya sırları paylaşması özellikle yaygındır. Evcil hayvanları olduğunda, her zaman konuşabilecekleri birileri varmış gibi hissederler.

Empati ve merhamet duygularını geliştirirler

Esasen, evcil hayvanlar onlara bakmaları için insanlara bağımlıdır. Kendi yemeklerini yapamazlar, su kaplarını dolduramazlar. Hatta egzersiz ve eğlence için başkalarına güvenirler. Kendileriyle ilgilenmek için başkalarına bağımlı olmaları, genellikle çocuklarda empati ve şefkat uyandırır.

Evcil hayvanlar sayesinde çocuklar kendilerinin dışına bakmayı öğrenir ve başka birinin yerinde olmanın nasıl bir şey olduğunu düşünmeleri için evcil hayvanların yaşamına tanık olmak iyi bir yoldur. Evcil hayvan sahiplenmek ve bakmak, çocuklara diğer yaşam biçimlerine saygı duymanın önemini öğretir. Göz ardı edildiğinde veya unutulduğunda evcil hayvanlarının nasıl hissedebileceği hakkında konuşabilirler. Aç veya üşümenin nasıl bir his olduğunu tartışabilirler. Bir çocuğun durup başka bir yaşam biçimi hakkında düşünmesini sağlamak, empati ve şefkat geliştirmenin ilk adımıdır ve evcil hayvanlar, duygusal zekayı aktarmanın harika bir yoludur.

Kitap okumayı sevdirebilirler

Okumayı öğrenmek, özellikle isteksiz okuyucu olan çocuklar için kolay bir iş değildir. Bir ebeveyn veya başka bir yetişkin, bir çocuktan kitap okumasını istediğinde, çocuklar genellikle bir korku duygusuyla dolarlar. Harfleri ve sesleri tanımlamaktan kelimeleri doğru telaffuz etmeye kadar çeşitli endişeler duyabilirler. Ancak bir çocuktan bir evcil hayvana kitap okumasını isterseniz, bu stres ve kaygının bir kısmı ortadan kalkabilir. Ayrıca, çocuklar evcil hayvanlarına kitap okumaktan heyecan duyarlar çünkü bu onlara bir iş gibi gelmez. Evcil hayvanlarına kitap okumak, sabırsızlıkla bekledikleri bir etkinlik haline gelebilir. Hayvanlar onların ne söylediklerini anlamasalar bile okuma eylemi çocuğun güvenini ve okuma becerilerini geliştirir.

Koşulsuz sevgi ve kabul sağlarlar

Bir çocuk bir evcil hayvanla birlikte büyüdüğünde, yargılanma veya reddedilme korkusu yoktur. Çocuklar evcil hayvanlarının ne olursa olsun onları sevdiğini bilirler. Ne giydikleri, nasıl göründükleri veya ne kadar popüler oldukları hayvanların umurlarında değildir. Hayvanlar, insanları oldukları gibi severler.

ABD’li çocuk doktoru Kevin Doyle, "Köpekler bir sebepten dolayı insanın en iyi arkadaşı olarak adlandırılır" diyor. "Evcil hayvanlar, arkadaşlık kurmak ve rahatlamak için büyük bir fırsat sağlarlar ve çocukların rahatlamak için anne ve babaya olan bağımlılıklarından kurtulmalarına izin verir. Hayvanlar, onlar için başka bir rahatlık ve kabul düzeyi sağlar."

Sorumluluğu öğretirler

Her ebeveyn, çocuklarına nasıl sorumlu olunacağını öğretmenin kolay bir iş olmadığını bilir. Çocukların yataklarını toplamayı ve hatta dişlerini fırçalamayı hatırlamalarını sağlamak genel olarak zordur. Ancak bir evcil hayvana sahip olmak, sorumluluğu öğretmek için harika bir motivasyon kaynağıdır. Su kaplarını doldurmak, daha küçük çocuklar içinse kontrol edip azalan suyu size haber vermesini sağlamak bile iyi bir başlangıçtır. Evcil hayvanlar, çocukları sorumluluk alma ve bir işi takip etme konusunda motive edebilir. Örneğin, köpeğine daha mutlu bir ortam sunmak için motive olabilir.

Benlik saygısı ve güven oluştururlar

Evcil hayvan sahibi olmak çok emek ister. Ancak çocuklarınızın evcil hayvan sahipliğiyle gelen ev işlerine katılmasına izin verirseniz, her görevi tamamladıktan sonra bir başarı duygusu geliştireceklerdir. Bir evcil hayvana bakmak, özellikle çocuklarınız bu ekstra sorumlulukları kendi başlarına üstlenecek kadar olgun olduklarında, bağımsızlık ve özerklik duygusu geliştirmelerine yardımcı olabilir. Sonuç olarak, evcil hayvanlarıyla olan ilişkileri kendilerine olan inançlarını geliştirir ve sosyal ve duygusal becerilerini de geliştirmelerine yardımcı olur.

Hareket etmeyi teşvik ederler

Hiç şüphe yok ki, evcil hayvanlar sizi her gün dışarı çıkaracaktır, özellikle de bir köpek seçerseniz. Bu nedenle, aktif bir aileyseniz veya açık havayı seven biriyseniz, bu yaşam tarzına uyan bir evcil hayvanı düşünmek isteyebilirsiniz. Evcil hayvanlar ayrıca aktif çocukların enerjilerini boşaltmalarına ve hareketsiz yaşam süren çocukların hareket etmelerine yardımcı olabilir.