Ev yapımı doğal bebek pudrası nasıl yapılır?

Son yıllarda talk bazlı bebek pudralarının güvenliği ciddi biçimde sorgulanıyor. Özellikle bazı markalarda asbeste rastlanması, ebeveynleri doğal ve güvenilir alternatifler aramaya yöneltti. Neyse ki evde hazırlanabilecek, basit ama etkili bir bebek pudrası tarifi var.

Ev yapımı doğal bebek pudrası nasıl yapılır?
Anne - Baba
Giriş: 20 Haziran 2025 22:05 Güncelleme: 20 Haziran 2025 22:05
ABONE OL

Son yıllarda talk bazlı bebek pudralarının güvenliği ciddi biçimde sorgulanıyor. Özellikle bazı markalarda kansere yol açabilecek asbest izlerine rastlanması, ebeveynleri doğal ve güvenilir alternatifler aramaya yöneltti. Neyse ki evde hazırlanabilecek, basit ama etkili bir bebek pudrası tarifi var.


Bebek pudrası dendiğinde akla pamuksu bir his ve hoş bir koku gelse de, piyasadaki talk bazlı ürünlerin bazıları artık eskisi kadar masum görünmüyor. Güvenilirlikleri sorgulanan bu ürünlerin yerine, ebeveynler giderek daha fazla doğal içeriklere yöneliyor.


İyi haber şu ki, evde kolayca hazırlayabileceğiniz bir pudra ile hem pişiğe karşı koruma sağlayabilir hem de bebeğinizin cildine zarar verebilecek katkı maddelerinden kaçınabilirsiniz. İçeriğini sizin belirlediğiniz bu karışımda parfüm, talk ya da kimyasal katkılar yer almıyor.


Bebek odasında olması gereken şeyler
Bebek odasında olması gereken şeyler Yeni doğmuş bir bebeğin eve dönd...
Ayaklarınız pamuk gibi olsun... Bakımlı ayaklara sahip olmak içi...

Bitkisel katkılarla cilt dostu bir bakım mümkün

Ev yapımı pudra tariflerinde kurutulmuş papatya ve aynısefa çiçekleri sıkça tercih ediliyor. Bu bitkiler doğal olarak antienflamatuar özellik taşıdığından, ciltte tahrişi yatıştırmaya yardımcı oluyor. Toz haline getirilen bu çiçekler, nişasta bazlı karışımla harmanlandığında hem hoş bir koku hem de iyileştirici etki sağlıyor.


Tarife isteğe bağlı olarak lavanta veya papatya uçucu yağı gibi birkaç damla doğal esansiyel yağ da eklenebilir. Ancak dikkat; bebekler için uçucu yağların kullanımı çok sınırlı olmalı ve mutlaka seyreltilmiş şekilde uygulanmalı. İlk kullanımda alerjik reaksiyon riskine karşı küçük bir test yapmak da önemli.


Ev yapımı bebek pudrası tarifi


Malzemeler:

  • Yarım su bardağı mısır nişastası ya da ararot unu
  • 1 çay kaşığı kurutulmuş mayıs papatyası (veya 2 damla doğal papatya yağı)
  • 1 çay kaşığı kurutulmuş aynısefa çiçeği (isteğe bağlı)

Hazırlanışı:

Kurutulmuş çiçekleri kahve öğütücüsünde ya da mutfak robotunda toz haline getirin. Nişastayla veya unla karıştırıp ağzı kapalı, kuru bir kavanozda saklayın. Pudra formunu iyileştirmek için karışımı elekten geçirmek faydalı olabilir.


Kullanımı:

Alt değiştirme sonrası bebeğinizin cildine ince bir tabaka halinde uygulayabilirsiniz. Serpme kolaylığı için eski bir pudra kutusu veya pudra şekeri kabı kullanılabilir.


Nelere dikkat etmeli?

  • Pudranın solunmaması için doğrudan bebeğin üzerine serpmeyin; önce elinize alıp sonra uygulayın.
  • Ciltte tahriş, kızarıklık ya da alerjik bir reaksiyon gelişirse kullanmayı bırakın.
  • Bebek pudrasını genital bölgeye doğrudan uygulamaktan kaçının.

Evde hazırladığınız bu doğal pudra, yalnızca bebeklerin hassas cildi için değil, yetişkinlerin de günlük bakımında güvenle kullanılabilir. Özellikle yaz aylarında terlemeye bağlı olarak koltukaltı, kasık ve bacak arası gibi bölgelerde oluşan tahrişi önlemeye yardımcı olur. Cildi kurutmadan nemi emerek ferah bir his bırakır, pişik ve sürtünmeye bağlı kızarıklıkları azaltır.


Bu karışımda su içermediği için bozulma riski oldukça düşüktür. Işıktan uzak, serin bir yerde muhafaza edildiğinde 6 ay ila 1 yıl boyunca rahatlıkla kullanılabilir. Yine de her kullanım öncesinde gözle kontrol etmek, içinde topaklanma veya kötü koku oluşup oluşmadığını kontrol etmek faydalı olur.



Kaynak: Katie Wells. "Homemade Baby Powder". Şuradan alındı: https://wellnessmama.com/motherhood/homemade-baby-powder/. (10.05.2025).


Yeni anneler için hayat kurtaran 10 altın tüyo
Yeni anneler için hayat kurtaran 10 altın tüyo


YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.