Ev taşırken dikkat edilmesi gerekenler

İş listesi yapın

Evinizde fazla eşya olmasa bile taşınmakla ilgili detaylardan dolayı o büyük gün geldiğinde zihniniz oldukça yorgun düşmüş olabilir. Evin taşınma günü boyunca nakliye elemanlarının birçok konuda size danışmaları gerekebilir. Taşınma şirketi her ne kadar profesyonel olsa da hangi kolinin hangi odaya konacağını size sormaları gerekecektir. Taşınmadan önce kâğıdı kalemi elinize alın ve her oda için bir plan çıkarın. Ev taşımada rol alacak aile üyeleri veya ev arkadaşlarınızla bu listeyi paylaşın veya birlikte oluşturun. Taşınma gününden önce yapılacak tadilat, boya ve tamirat işleri içinse çok daha önceden plan yapın. Tadilattan sonra yapılacak temizlik, evin havalandırılması ve olabilecek gecikmeler için zaman planınızı gerçekçi şekilde belirlemeye çalışın. Buzdolabını boşaltmak, o gün ve ertesi gün giyilecek kıyafetleri bavullara koymak gibi detayları düşünmek, taşınma zamanı için pratik çözümler sağlar.

Yeni eve taşınırken neler lazım olur?

Ev veya ofis eşyası taşımadan önce eşyaları topladıktan ve taşınacağınız yerdeki tadilat gibi hazırlıkları yaptıktan sonra, sıra geldi almanız gereken ev taşıma malzemelerine! Taşınma kutusunun yanı sıra paketleme yapmak için bolca gazete kâğıdı veya eşya paketleme kâğıdı, beyaz eşyaları sarmak veya kırılacak eşyaları paketlerken kullanmak için balonlu naylon, en az 3 tane koli bandı, 2-3 adet makas veya falçata, büyük boy çöp torbaları, hurçlar, saklama kutuları ve eskimiş çarşaflar ev taşıyanların en büyük yardımcılarıdır. Taşınma kolisi ve paketleme gereçlerini taşınma kolisi seti halinde satın alabilirsiniz. Büyük eşyalarınızı siz paketleyecekseniz koli sarma ipi, eski battaniye, streç film gibi başka gereçlere de ihtiyacınız olabilir. Taşınma günü içinse şişe su, atıştırmalık yiyecek, ıslak mendil, tuvalet kâğıdı, havlu kâğıt, eve girecek olanların kullanmasını isterseniz galoş gibi sarf malzemelerine ve ayrıca birkaç tabureye ve merdivene ihtiyacınız olur. Taşınacağınız evin temizliğini önceden yapmış olsanız bile özellikle zeminin taşınma günü de kirleneceğini hesaba katmalısınız. Eve giriş ve çıkışlarda kapının önüne paspas koymak paspasınızın da kirlenmesine sebep olur. Bunun yerine büyükçe bir eski havluyu kapı önüne koyabilir veya paspasınızı bununla kaplayabilirsiniz. Mobilyaların sarılacağı büyük plastik örtüler ve koli bantları için büyük çöp torbalarına ihtiyacınız olur. Taşınma bittikten sonra eşyaları yerleştirirken de temizlik yapılır ancak taşınma günü için elinizin altında bir paspas ve birkaç eski bezin olması da büyük bir dağınıklık ortaya çıkmadan ilk günü atlatmak için tedbirli olmanızı sağlar. Alet çantanızı da yakınlarda bulundurmayı unutmayın.

Eşyaları hangi sırayla toplamak gerekir?

Ev taşıma işinin en büyük kısmını mutfak oluşturur. Ayakkabılarınız, giysileriniz, kitaplarınız, çocuğunuz varsa oyuncaklar, ardiye eşyaları ve birçok şey kırılmayan özellikte olur ve bunları rahatça ve hızla toplayabilirsiniz. Mutfak eşyaları ise ev taşırken özel bir ilgi ister. Mutfaktaki bardaklar, tabaklar, tencereler, çatal-kaşık takımları günlük kullanılıyor olsa bile her mutfakta bir köşede bekleyen yığınla mutfak eşyası bulunur. Taşınma günü için bir senaryo belirlemek işinize yarar. Nasıl mı? Yeni evinizin mutfağı küçükse tüm kolileri mutfağa yığmak zorluk yaratabilir. Koliler başka bir odada toplanacaksa, mutlaka öncelik sırasına göre numaralandırma yapabilirsiniz. Taşınma şirketi yetkilisiyle de tüm işler başlamadan önce taşıma sırası ile ilgili görüşmeniz iyi olur. Sürekli kullandığınız eşyaları en son paketleyip, üzerine “Günlük kullanılan mutfak eşyaları” gibi bir not yazıp, kamyona en son yüklenmesini isteyebilirsiniz. Bu öncelik sıralamasını diğer odalar için de uygulayabilirsiniz.

Ev taşırken mutfak nasıl toplanır?

Mutfağı toplarken “Kırılacak eşyalar nasıl paketlenir?” sorusu geçerli olur. İlk ipucu, kutunun altına birkaç kat koruyucu köpük ve benzeri malzeme koyarak darbeleri emici bir zemin oluşturmaktır. Kutunun altına büyük eşyaları, yukarıya doğru ise daha küçük eşyaları koyun. Boşlukları doldururken sıkışıklık olmamasına ancak fazla boşluk kalmamasına ve eşyaların birbirinin üstüne devrilmemesine de dikkat edin. Kutunun dikey ve yatay olarak sallanma ve başka kutulara çarpma ihtimaline yönelik olarak eşyaların arasına gerekirse ekstra bariyer sağlayacak köpük veya baloncuklu naylon yerleştirin. Böylece, iyi şekilde sarsanız bile sıkışıklık dolayısıyla kırılmalarını engellemiş olursunuz. Kutunun üzerine okunaklı ve dikkat çekici şekilde, mümkünse keçeli kalem ve etiket kullanarak “Kırılacak eşya” yazmayı da unutmayın. Tencereleri iç içe koyarak kapaklarıyla aynı kutuya koyun. Tuzluk gibi baharatlıklarınızı buzdolabı poşeti gibi ayrı poşetlere koymanız, kavanozun kırılması durumunda etrafa dağılmayı önler. Tabak ve cam eşyaların her birini ayrı ayrı kağıtlara sarın ve gerekli gördüğünüz aralıklarda köpük gibi ara malzemeler kullanın. Kutuların aşırı ağır olmamasına dikkat edin.

Evi taşınma gününden ne kadar zaman önce toplamaya başlamalıyım?

Profesyonel nakliye ve taşınma firmalarının bu işi bir günde yaptığını gördüğünüzde, ev taşımak için birkaç kişinin yardımı yeter gibi görünebilir. Unutmayın ki mekanik bir şekilde toplama yapmak hem kas gücü ister hem de detayları fazla düşünmeden hızlı davranmayı gerektirir. Sizin ailece veya arkadaş yardımıyla yapacağınız toplanma işi ise aynı hızda gerçekleşmeyebilir. Taşınma ve ev toplama zamanını belirlemek için tüm faktörleri göz önünde bulundurun ve zaman planınızı gerçekçi şekilde yaptığınızdan emin olun.

Önemli evrakları ve eşyaları özel bir koliye koyun

Elinizin altında olması gereken önemli evrak ve belgeleri, hatırası olan değerli eşyaları önceden bir kutuya koyun ve yanınızda bulundurun. İçinde ne olduğunu kutunun üzerine yazmasanız bile neler olduğunu bilin ve tüm eşyalardan ayrı bir yerde tutun. Böylece elinizin altında olması gereken eşyaları ve önemli evraklara gerektiğinde hızlıca ulaşabilirsiniz. Bununla ilgili ipucu şudur; Bütün yumurtaları aynı sepete koymayın! Tüm önemli eşyalarınızı da tek bir kutuda toplamak yerine 1-2 küçük kutuya dağıtmanız daha iyi bir tedbir olur.

Eşyaları koliye yerleştirirken bunlara dikkat!

Kaç tane ve hangi boyda koliye ihtiyacınız olacağını belirlemek güç olabilir. Fazla olan eşyanız için birkaç büyük koli almak yerine, orta boy kolilere dağıtmak iyi fikir olabilir. Özellikle de kitap gibi ağır eşyaları küçük kolilere ayırmak taşımayı daha kolay hale getirir. Kolilerin altının açılması riskine karşılık kutuların zeminlerini fazladan oluklu mukavva ile destekleyebilirsiniz.

Rolleri önceden belirleyin ve iş bölümü yapın

Ev taşımayla ilgili tüm işlere başlamadan önce, taşınmaya yardım edecek olan kişilerin rollerini ve görevlerini belirleyin. Bir kişi taşınma günü ve taşındıktan sonraki 1-2 gün boyunca yemeği organize edebilir. Bir diğer kişi mutfak eşyalarıyla ilgilenebilir. Bir diğer kişi kediniz, köpeğiniz, kuşunuz veya akvaryumunuzla ilgilenebilir ve başka bir kişi de mobilyalara eşya yerleşmeden önceki son temizlik işini halledebilir. Taşınma esnasında ne yazık ki bol miktarda plastik ve kâğıt atık çıkar. Çöpleri geri dönüşüme gönderme konusunda bir arkadaşınızla anlaşmanız da harika bir fikir olur. Taşınma işine dahil olacak kişileri düşünürken nakliye şirketini de hesaba katmanız yerinde olur. El sıkışmadan önce neleri yapıp neleri yapmayacakları konusunda net bir diyalog kurun ve beklentileriniz konusunda anlaşmaya varın.

Bazı şeyleri zamana bırakın

Ev taşımak birçok konuda organize olmayı gerektirse de bedensel ve ruhsal sağlığınız her şeyden önemlidir. Birçok kişiye bağlı olan bir organizasyonda mutlaka bazı öngörülemeyen durumlar yaşanabilir. Özellikle de yoğun iş hayatı olan kişiler için taşınma sonrası evin yerleşmesi haftalar sürebilir. Taşınma konusunda kendinize şefkatli davranın ve temel konuları hallettikten sonra dinlenmek için de aralar yaratın. Enerjinizi topladıktan sonra perde siparişi, halı alışverişi, dekorasyon düzenlemeleri gibi detaylar sizin için daha zevkli işler haline gelir. Yeni bir düzenin ve yeni evinize taşınmış olmanın tadını çıkarın!