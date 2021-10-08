Etli taco nasıl yapılır?

Meksika mutfağından; genel olarak baharatlı kıymalı harç ile yapılan, sokak lezzetleri (street food) olarak adlandırılan Meksika mutfağına ait leziz yemeklerden biri... Taco kabuklarının içinde (sandviç gibi) kıymalı harç, guacamole (avokadolu ezme) ve ekşi krema ile servis ediliyor. Ekşi krema artık bizde de bazı büyük marketlerde satılıyor, bulamazsanız evde kolaylıkla hazırlayabileceğiniz şekilde tarifi yazdım. Kremanın hazır hale gelme süresi 24 saat olduğundan bir gün önce hazırlamak gerekiyor.

Guacamole ve ekşi kremayı bir gün önceden hazırlayıp ertesi gün kıymalı harçı pişirerek pratik bir şekilde yemeye hazır hale getirebilirsiniz. Guacamole tarifini daha önce sizlerle paylaşmıştım, buradan ulaşabilirsiniz.

Servis: 4 kişilik

Hazırlama süresi: 20 dakika

Pişirme süresi: 30 dakika

Etli taco için malzemeler:

Kıymalı harç için;

500 gr az yağlı dana kıyma

4 yemek kaşığı zeytinyağı

1 mor soğan, yemeklik doğranmış

1 bardak domates püresi, 200 gr

1 tatlı kaşığı biber salçası

1 tatlı kaşığı sarımsak tozu veya 3 diş ezilmiş sarımsak

1 tepeleme tatlı kaşığı kimyon

1 tepeleme çay kaşığı karabiber

1 tepeleme çay kaşığı chili biber veya acı pul biber

1 çay kaşığı tuz

1 bardak kaynar su, 200 ml

Yarım demet taze kişniş

Ekşi krema için;

100 ml krema, %35 yağlı

100 gr süzme yoğurt

Yarım limon suyu

1 kase guacamole

12 adet taco kabuğu, marketlerde satılıyor.

1 lime veya limon, dilimlenmiş

Etli taco yapılışı:

*Kıyma ve zeytinyağını geniş bir tavaya alın, orta ateşte suyunu salıp çekene ve iyice kavrulana kadar yaklaşık 20 dakika pişirin, doğranmış soğanı ekleyip soğan yumuşayana kadar ara sıra karıştırarak pişirmeye devam edin. Domates püresi, biber salçası, baharatlar, tuz ve kaynar suyu ilave ederek karıştırın. Tavanın kapağı kapalı olarak suyunu tamamen çekene kadar kısık ateşte yaklaşık 15 dakika daha pişirip ocağı kapatın. Yıkayıp kuruladığınız taze kişnişleri incecik doğrayarak kıymalı karışıma ekleyin.

*Ekşi krema için; Krema ve limonu mikserle iyice çırpın, süzme yoğurdu ekleyerek karışım pürüzsüz hale gelene kadar 2-3 dakika daha çırpın. Temiz bir cam kavanoza aktarıp üzerine tülbent geçirerek 24 saat oda ısısında bekletin. Bu süre sonunda kavanozun kapağını sıkıca kapatıp buzdolabına kaldırın (buzdolabında 2 - 3 saat beklettikten sonra kullanıma hazır hale geliyor).

Servis esnasında;

*Ekşi kremayı sıkma torbasına geçirin.

*Taco kabuklarına kıymalı harçtan birer tepeleme yemek kaşığı pay edin, üzerlerine birer yemek kaşığı guacamole ve en üste ekşi krema sıkarak lime veya limon dilimleriyle servis edin.

Kısa notlar:

*Ekşi krema buzdolabında 15 gün kadar saklanabilir.

*Mısır unuyla yapılan taco kabuklarını büyük marketlerde bulabilirsiniz.

Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...