Etli taco nasıl yapılır?

Meksika mutfağının olmazsa olmaz lezzetlerinden biri taco... Peki etli taco nasıl yapılır? Müjgan Yurtseven'in anlatımıyla etli taco tarifi...

Etli taco nasıl yapılır?
Yaşam
08 Ekim 2021 Cuma

Meksika mutfağından; genel olarak baharatlı kıymalı harç ile yapılan, sokak lezzetleri (street food) olarak adlandırılan Meksika mutfağına ait leziz yemeklerden biri... Taco kabuklarının içinde (sandviç gibi) kıymalı harç, guacamole (avokadolu ezme) ve ekşi krema ile servis ediliyor. Ekşi krema artık bizde de bazı büyük marketlerde satılıyor, bulamazsanız evde kolaylıkla hazırlayabileceğiniz şekilde tarifi yazdım. Kremanın hazır hale gelme süresi 24 saat olduğundan bir gün önce hazırlamak gerekiyor.


Guacamole ve ekşi kremayı bir gün önceden hazırlayıp ertesi gün kıymalı harçı pişirerek pratik bir şekilde yemeye hazır hale getirebilirsiniz. Guacamole tarifini daha önce sizlerle paylaşmıştım, buradan ulaşabilirsiniz.


Servis: 4 kişilik

Hazırlama süresi: 20 dakika

Pişirme süresi: 30 dakika

Etli taco için malzemeler:

Kıymalı harç için;

  • 500 gr az yağlı dana kıyma

  • 4 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 mor soğan, yemeklik doğranmış

  • 1 bardak domates püresi, 200 gr

  • 1 tatlı kaşığı biber salçası

  • 1 tatlı kaşığı sarımsak tozu veya 3 diş ezilmiş sarımsak

  • 1 tepeleme tatlı kaşığı kimyon

  • 1 tepeleme çay kaşığı karabiber

  • 1 tepeleme çay kaşığı chili biber veya acı pul biber

  • 1 çay kaşığı tuz

  • 1 bardak kaynar su, 200 ml

  • Yarım demet taze kişniş

Ekşi krema için;

  • 100 ml krema, %35 yağlı

  • 100 gr süzme yoğurt

  • Yarım limon suyu

  • 1 kase guacamole

  • 12 adet taco kabuğu, marketlerde satılıyor.

  • 1 lime veya limon, dilimlenmiş





Etli taco yapılışı:

*Kıyma ve zeytinyağını geniş bir tavaya alın, orta ateşte suyunu salıp çekene ve iyice kavrulana kadar yaklaşık 20 dakika pişirin, doğranmış soğanı ekleyip soğan yumuşayana kadar ara sıra karıştırarak pişirmeye devam edin. Domates püresi, biber salçası, baharatlar, tuz ve kaynar suyu ilave ederek karıştırın. Tavanın kapağı kapalı olarak suyunu tamamen çekene kadar kısık ateşte yaklaşık 15 dakika daha pişirip ocağı kapatın. Yıkayıp kuruladığınız taze kişnişleri incecik doğrayarak kıymalı karışıma ekleyin.


*Ekşi krema için; Krema ve limonu mikserle iyice çırpın, süzme yoğurdu ekleyerek karışım pürüzsüz hale gelene kadar 2-3 dakika daha çırpın. Temiz bir cam kavanoza aktarıp üzerine tülbent geçirerek 24 saat oda ısısında bekletin. Bu süre sonunda kavanozun kapağını sıkıca kapatıp buzdolabına kaldırın (buzdolabında 2 - 3 saat beklettikten sonra kullanıma hazır hale geliyor).


Servis esnasında;

*Ekşi kremayı sıkma torbasına geçirin.


*Taco kabuklarına kıymalı harçtan birer tepeleme yemek kaşığı pay edin, üzerlerine birer yemek kaşığı guacamole ve en üste ekşi krema sıkarak lime veya limon dilimleriyle servis edin.


Kısa notlar:

*Ekşi krema buzdolabında 15 gün kadar saklanabilir.

*Mısır unuyla yapılan taco kabuklarını büyük marketlerde bulabilirsiniz.


Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...






Facebook Yorumları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Yorum yazmak için üyelik girişi yapmalısınız.
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.