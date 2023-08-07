Eris virüsü nedir? Eris virüsünün semptomları nelerdir?

Eris virüsü nedir?

Covid-19'un bir varyantı olarak ortaya çıkan yeni hastalığın adı Eris olarak duyuruldu. İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı'na (UKHSA) göre, Eris kod adlı yeni bir Covid varyantı Birleşik Krallık'ta yayılıyor.

İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansına (UKHSA) göre, yeni varyant Eris, ülke genelindeki her 7 yeni vakadan birini oluşturmaktadır. Hastalık, yaz kötü hava koşulları ve azalan bağışıklık nedeniyle hastaneye başvuruların artmasıyla ortaya çıktı. Dünya Sağlık Örgütü hastalığa EG.5.1 tanımlaması yapmaktadır.

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Eris varyantı belirtileri nelerdir?

Boğaz ağrısı

Burun akması

Burun tıkanıklığı

Hapşırma

Kuru öksürük

Baş ağrısı

Islak öksürük

Boğuk ses

Kas ağrıları

Değişik koku alma

Eris virüsünün ana semptomları, yoğun bir şekilde Omicron varyantına benzemektedir. Bunlar; boğaz ağrısı, burun akıntısı, tıkalı burun, hapşırma, balgamsız öksürük, baş ağrısı, balgamlı öksürük, ses kısıklığı, kas ağrıları ve ağrıları ve koku alma duyusunda değişikliktir.

Bununla birlikte, nefes darlığı, koku kaybı ve ateş ana semptomlar arasında kabul edilmemektedir.