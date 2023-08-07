Eris virüsü nedir? Eris virüsünün semptomları nelerdir?

İngiltere, Covid-19'un Omicron varyantının alt türevi olan Eris'in (EG.5.1) ülke genelinde yayıldığı duyuruldu. Covid-19'un yeni varyantı olan Eris virüsünün semptomları arasında boğaz ağrısı, burun akıntısı ve değişen koku alma duyusu yer alıyor. Peki Eris virüsü nedir? Eris varyantı belirtileri nelerdir?

Eris virüsü nedir? Eris virüsünün semptomları nelerdir?
Sağlık
Giriş: 07 Ağustos 2023 14:48 Güncelleme: 07 Ağustos 2023 14:55
ABONE OL

Eris virüsü nedir?

Covid-19'un bir varyantı olarak ortaya çıkan yeni hastalığın adı Eris olarak duyuruldu. İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı'na (UKHSA) göre, Eris kod adlı yeni bir Covid varyantı Birleşik Krallık'ta yayılıyor.


İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansına (UKHSA) göre, yeni varyant Eris, ülke genelindeki her 7 yeni vakadan birini oluşturmaktadır. Hastalık, yaz kötü hava koşulları ve azalan bağışıklık nedeniyle hastaneye başvuruların artmasıyla ortaya çıktı. Dünya Sağlık Örgütü hastalığa EG.5.1 tanımlaması yapmaktadır.


Dünya tarihinde toplu ölümlere sebep olmuş birçok salgın hastalık ve virüsler var. Bunların sebeplerini, geçmiş pandemileri ve o dönemde yaşananları sizler için derledik. Devamı: Dünya tarihindeki büyük virüs salgınları


Eris varyantı belirtileri nelerdir?

  • Boğaz ağrısı
  • Burun akması
  • Burun tıkanıklığı
  • Hapşırma
  • Kuru öksürük
  • Baş ağrısı
  • Islak öksürük
  • Boğuk ses
  • Kas ağrıları
  • Değişik koku alma

Eris virüsünün ana semptomları, yoğun bir şekilde Omicron varyantına benzemektedir. Bunlar; boğaz ağrısı, burun akıntısı, tıkalı burun, hapşırma, balgamsız öksürük, baş ağrısı, balgamlı öksürük, ses kısıklığı, kas ağrıları ve ağrıları ve koku alma duyusunda değişikliktir.


Bununla birlikte, nefes darlığı, koku kaybı ve ateş ana semptomlar arasında kabul edilmemektedir.


Salgın konulu kitaplar

Bu pandemi günlerinde salgın hakkında daha fazla bir şey duymak istemiyor olabilirsiniz fakat bu romanlar salgın hastalıklara farklı bir bakış açısıyla yaklaşmanıza sağlayabilir. Temasında veya konusunda salgını ele alan kitapları sizin için derledik.

5
1- Körlük - Jose Saramago Yazarın en ünlü kitaplarından olan Körlük 1995'te yayımlanarak, 1998'de yazarın Nobel Edebiyat Ödülü almasının en büyük sebeplerinden biri olarak görülüyor. Körlüğün salgın hastalık gibi yayıldığı bir toplumdaki ahlaki çöküşü çok çarpıcı bir şekilde ele alan roman, mutlaka okunması gereken kitaplar arasında yerini alıyor.
2- Veba - Albert Camus Öngörülemeyen boyutlara ulaşan veba salgını, kenti felakete sürüklerken bir grup insanın kurduğu dayanışma herkese ihtiyacı olan umudu ve dayanma gücünü sağlar. Oldukça karanlık sayfalardan sonra okuru umutsuz bırakmayan yazarın insana ve hayata bakış açısını buradan anlayabiliriz.
3- Veba Yılı Günlüğü - Daniel Defoe 1655 yılının Londra'sında geçen roman, tedbirsizlik sonucu her yeri etkisi altına alan vebanın şehrin ve insanların üzerindeki etkisini çok acı, bir o kadar da gerçekçi ve etkileyici bir dille anlatıyor.
4- Mahşer - Stephen King Bir deney kaçkınından yayılan mutasyonlu ölümcül bir grip virüsü korkunç bir salgına yol açar. Hayatta kalmayı başaran az sayıda insan bir lider arayışındayken, iyi ve kötü iki lider ortaya çıkar.
5- Veba Geceleri - Orhan Pamuk Yazarın 5 yıl üzerinde çalıştığı roman, Osmanlı'nın veba salgınına kapılan bir ada vilayetinde geçer. Salgını durdurmak için adaya gönderilen bilim insanları ve ada halkı arasındaki aşkı ve dönemin siyasetini konu alır.





Facebook Yorumları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.