Merhabalar nisan ay\u0131nda salg\u0131n hastal\u0131kla verdi\u011fimiz sava\u015fta durumumuz maalesef k\u00f6t\u00fcye do\u011fru gidiyor. Vaka say\u0131s\u0131nda d\u00fcnya lideri olduk. Bu konuda \u00f6nemli olan en b\u00fcy\u00fck kurtulu\u015f yolu a\u015f\u0131 olmak\u2026 Sa\u011fl\u0131k Bakanl\u0131\u011f\u0131\u2019n\u0131n bu konuda daha \u00e7ok \u00e7al\u0131\u015fmas\u0131n\u0131 istiyoruz. \u00d6ncelikli gruplara evden \u00e7\u0131kamayan milyonlarca engelliyi eklemesini \u015fiddetle tavsiye ediyorum. Dilerim bu salg\u0131n hastal\u0131k bu y\u0131l biter veya en aza indirgenir bir duruma gelir\u2026 \u00a0 Gelelim bu ayki konumuza \u00e7o\u011fumuz salg\u0131nda evde oturuyoruz, \u00e7al\u0131\u015fanlar d\u0131\u015f\u0131nda\u2026 Evde otururken yapt\u0131\u011f\u0131m\u0131z en aktif \u015feylerden biri de kitap okumak. Bunu d\u00fc\u015f\u00fcnerek Akdeniz \u00dcniversitesi g\u00f6rme engelliler i\u00e7in engelsiz k\u00fct\u00fcphane haz\u0131rlad\u0131. AD\u00dc K\u00fct\u00fcphane ve Dok\u00fcmantasyon Daire Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131\u2019n\u0131n koordinat\u00f6rl\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc yapt\u0131\u011f\u0131 Engelli Dostu AD\u00dc Projesi kapsam\u0131nda, mek\u00e2nda eri\u015filebilirlik alan\u0131nda \u2018Turuncu Bayrak\u2019 \u00f6d\u00fcll\u00fc Engelli Dostu Recep Tayyip Erdo\u011fan K\u00fct\u00fcphanesi\u2019nin tan\u0131t\u0131m toplant\u0131s\u0131, K\u00fct\u00fcphane Konferans Salonu\u2019nda ger\u00e7ekle\u015fti. \u00a0 Tan\u0131t\u0131m Toplant\u0131s\u0131na, Ayd\u0131n Aile \u00c7al\u0131\u015fma ve Sosyal Hizmetler \u0130l M\u00fcd\u00fcr\u00fc \u00d6mer Turan, Beyazay Derne\u011fi Ayd\u0131n \u015eubesi Ba\u015fkan\u0131 Demet Pilevneli, T\u00fcrkiye Sakatlar Derne\u011fi Ayd\u0131n \u015eubesi Ba\u015fkan\u0131 Zeliha G\u00fcndo\u011fdu ve dernek \u00fcyeleri kat\u0131ld\u0131. \u00a0 K\u00fct\u00fcphane oryantasyonunun yap\u0131ld\u0131\u011f\u0131 toplant\u0131da, K\u00fct\u00fcphane ve Dok\u00fcmantasyon Daire Ba\u015fkan V. \u00d6\u011fr. G\u00f6r. \u00d6zden D. Faydal\u0131g\u00fcl, kat\u0131l\u0131mc\u0131lara k\u00fct\u00fcphanenin engelli kullan\u0131c\u0131lara sundu\u011fu hizmetleri anlatarak, \u201cProje ile engelli bireylerin bilgiye sorunsuz eri\u015fimlerini sa\u011flamay\u0131, onlar\u0131n engelsiz k\u00fct\u00fcphane fiziki ve k\u00fclt\u00fcrel hizmetlerinden faydaland\u0131rmay\u0131 ve bu sayede sosyal ve k\u00fclt\u00fcrel geli\u015fimlerine katk\u0131da bulunmay\u0131 ama\u00e7l\u0131yoruz\u201d dedi. \u00a0 Toplant\u0131, AD\u00dc\u2019n\u00fcn ev sahipli\u011finde Manisa Celal Bayar \u00dcniversitesi i\u015f birli\u011fi ile T\u00fcrkiye\u2019de ilk defa d\u00fczenlenecek olan Eri\u015filebilir K\u00fct\u00fcphaneler \u00c7al\u0131\u015ftay\u0131\u2019n\u0131n bilgilendirmesinin Dr. \u00d6\u011fr. \u00dcyesi Mustafa \u00d6zhan Kala\u00e7 taraf\u0131ndan yap\u0131lmas\u0131 ile sona erdi. \u00a0 Bu tip etkinliklerin daha \u00e7ok olmas\u0131n\u0131 istiyorum. \u00c7\u00fcnk\u00fc \u00fclkemizde kitap okuma oran\u0131n y\u00fckselmesi demek daha iyi bir toplum demek. \u00a0 Herkese engelsiz ve sa\u011fl\u0131kl\u0131 bir ay diliyorum\u2026 \u00a0 \u00a0