Herkese merhaba,

Bu ay sizlere engelliler için yaz kamplarından söz edeceğim. Yaz mevsimi gelirken çoğu insan tatil planları yapmaya başlar. Deniz, güneş, doğa yürüyüşleri, kamp anıları... Ama biz engelli bireyler için bu planlar her zaman o kadar kolay şekillenmez. Ulaşım, konaklama, fiziksel engeller ve kimi zaman bakışlar bile bir kamp hayalini daha başlamadan yarıda bırakabilir. İşte tam da bu yüzden “engelli yaz kampları” bizim için sıradan bir tatil değil, nefes alma alanıdır.

Ülkemizde son yıllarda bazı belediyeler, vakıflar ve gönüllü oluşumlar sayesinde erişilebilir yaz kampları düzenleniyor. Kimisi deniz kenarında, kimisi doğanın kalbinde… Rampa var, erişilebilir tuvaletler düşünülmüş, gönüllü destekçiler her an yardım etmeye hazır. Belki de en kıymetlisi, herkesin kendini eşit hissettiği o ortam.

Bu kamplarda sadece tatil yapılmaz. Hayata tutunmak için güç toplanır. İlk kez yüzme öğrenen bir tekerlekli sandalye kullanıcısının gözlerindeki ışık görülür. Sessizce içine kapanmış bir gencin, arkadaş edinip kahkahalarla gülmeye başlaması izlenir. Orada insanlar birbirinin elinden değil, yüreğinden tutar.

Ben bugüne kadar birçok yaz kampı hayal ettim. Gözlerimi kapatıp mavi bir gökyüzü altında, çadırların kurulduğu bir alanda, Güneş’le birlikte yazdığım kitaplardan okuduğum bir bölümün alkışlandığını düşündüm. Dostlarla gitar çalınan, engellerin konuşulmadığı ama anlayışla yaklaşıldığı bir ortam... Belki bir gün Beşiktaş’ın da destek verdiği, gönüllü sporcuların katıldığı dev bir yaz kampı hayalini bile kurdum. Çünkü hayal etmek, yürüyemediğimiz yerde bile bizi ileriye taşır.

Ama bu kampların hâlâ çok sınırlı olduğunu biliyorum. Türkiye’nin her yerinde engelli bireylerin ulaşabileceği, ücretsiz ya da uygun koşullarla katılabileceği kamplar olmalı. Bunun için yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, hatta sanatçılar, spor kulüpleri taşın altına elini koymalı.

Çünkü yaz sadece mevsim değildir. Aynı zamanda yeniden başlama zamanıdır. Bir kamp, bir insanın hayatını değiştirebilir. Yeter ki niyet edelim, ulaşılabilirliği hayal değil gerçek kılalım.

Herkese engelsiz bir ay diliyorum...