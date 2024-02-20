Engelleri birlikte aşalım

Merhabalar,

Sizlere bu hafta Türkiye Omurilik Felçliler Derneği'nin yaptığı çalışmalar hakkında bilgi vereceğim. Ülkemizde sivil toplum kuruluşları gibi bir sürü dernek ve vakıflar mevcut. Ancak bunların faaliyetleri hakkında net bir bilgi edindiğimizi söylemek çok zor. TOFD başkanı sevgili Semra Çetinkaya ile çok eskiden tanışıyorum. Yaptıklarını yakından takip ettiğim Semra Abla çok kıymetli işlere imza atıyor.

Sonradan engelli olan Semra Abla engelli olmanın zorluklarını yaşayarak öğrenmiş ve kendi gibi engelli olanlara yardımcı olmak için adeta hayatını adamış birisidir. Kendisi ile yıllar önce Anıtkabir ziyaretinde tanışmıştık. O günden sonra kendisinin yaptığı işleri takip ediyorum. Geçtiğimiz günlerde TOFD yine 50 akülü tekerlekli sandalyeyi belirlenen ihtiyaç sahiplerine teslim etti. Ulusal medyada da haber oldu. İhtiyaç sahipleri araçlarına kavuştukları için çok mutlulardı. Ancak Türkiye’de o kadar çok ihtiyaç sahibi insan var ki bu adeta devede kulak kalıyor.

Semra Ablamın ve benim isteğim bu kampanyaların Aile ve Sosyal İşler Bakanlığı'nın sistematik olarak dağıtılıp engelli vatandaşlarımıza bir nebze yardımcı olunmasıdır.

Herkese engelsiz bir ay diliyorum...

Ersin Ata