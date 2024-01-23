Engel olmayın!

Engel olmayın!
Hayatın Sesi
Giriş: 23 Ocak 2024 11:05 Güncelleme: 23 Ocak 2024 11:06
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Ersin Ata

Merhabalar,

Yeni yılın ilk köşe yazım ile karşınızdayım. Yeni yılda yine engelliler ile alakalı yazılarımla HTHayat ailesinde olacağım. Bu ay sizlere engellilerin çokça karşılaştığı bir problemi yine gündeme getirmek istedim.


Antalya’da ocak ayının ilk 15 gününde engelli park yeri uygulamasını ihlal eden bin 241 sürücüye ceza yazıldı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, engelli bireylerin araçları için ayrılmış park yerlerine herhangi bir engeli olmayan kişilerce yapılan araç parkının önüne geçilebilmesi amacıyla 1 - 15 Ocak tarihleri arasında denetim gerçekleştirdi. 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 61/1-o Maddesi gereğince bin 241 sürücüye idari para cezası uygulandı.


Toplumsal olarak eğitimde maalesef gelişme göstereceğimize geriye gidiyoruz sanırım çünkü yukarıda verdiğim bilgi resmi olarak verilere işlenmişse hangi yaş aralığı olursa olsun gerek trafik kurallarında açıkça belirtilmiş gerekse okullardaki eğitimlerde bu konularda oldukça eksiklik olduğunu görüyorum. Bir kural varsa sen bunu yok sayamazsın!!!


Sadece park değil görme engelliler için yapılan sarı çizgilere de hasar verildiğini görüyor ve duyuyorum. Yıllardır ben bunu kitaplarımda, köşe yazılarımda ve sosyal medyada uyarılarımı yapıyorum ancak yeterli olmadığını üzülerek görüyorum. Lütfen bizlere ENGEL OLMAYIN!!!


Herkese engelsiz bir ay diliyorum...





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