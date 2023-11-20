Enflamasyonu azaltmak için kahvaltı önerileri

Yapılan araştırmalar, kahvaltıda sağlıklı yağları tüketmenin vücuttaki genel enflamasyon (iltihap) belirtilerini önemli ölçüde azaltabileceğini ortaya koyuyor.

Enflamasyonu azaltmak için kahvaltı önerileri
Sağlık
Giriş: 20 Kasım 2023 10:45
ABONE OL

Kahvaltıda sağlıklı yiyecekler tüketmek her zaman iyi bir alışkanlık olsa da, daha net bir şekilde enflamasyonu azaltmaya yönelik bir diyet uygulamak isteyenler için, kahvaltılara sağlıklı yağların da dahil edilmesinin önemi vurgulanıyor.


Nutrients dergisinde yayınlanan yakın tarihli bir çalışma, zeytinyağından alınan tekli doymamış yağ asitleri (MUFA) içeren bir kahvaltı yiyen kadınların, margarinden alınan çoklu doymamış yağ asitleri (PUFA) ve tereyağından alınan doymuş yağ asitleri (SFA) içeren kahvaltılar yiyenlere kıyasla, enflamasyon belirteçlerinde önemli bir azalma gösterdiğini buldu.


Araştırmacılar, çalışmayı tamamlamak için 60 kadını kontrollü bir ortamda topladı ve kahvaltıda tükettikleri yağlar takip edilirken, diyet ve yaşam tarzı uygulamaları aynı tutuldu. Böylece, vücuttaki enflamasyon seviyelerinin farklı yağlarla kahvaltı etmekten nasıl etkilendiğini daha güvenli bir şekilde izleyebildiler.


Zeytinyağında bulunan tekli doymamış yağ asitleri olan MUFA’ların enflamasyonu dindirmede en büyük farkı yarattığı görüldü. Aynı şekilde bitkisel margarinden alınan çoklu doymamış yağ asitleri de vücutta olumlu etkiler yaptı, özellikle kalp sağlığını destekleyen bir faktör olarak epidermal büyüme faktörü (EGF) seviyelerinde azalma tespit edildi. Tereyağından alınan SFA’larla yapılan kahvaltıların ise vücuttaki enflamasyonu etkilemediği görüldü.


Bu durum, tereyağı ve diğer SFA'ların kötü olduğu anlamına gelmiyor ancak, diğer yağlar kadar sağlıklı bir inflamasyon yanıtını desteklemediklerini ortaya koyuyor.


Tükettiğiniz yağlara dikkat edin

Araştırmanın bulguları, kahvaltıda tüketilen yağ türünü değiştirmenin enflamasyonu yönetmek için sağlam bir strateji olabileceğini öne sürüyor. Araştırmacılar, "Elde edilen verilere dayanarak, kahvaltıda tercih edilecek optimal yağın yüksek MUFA içeren bir yağ olduğu söylenebilir, özellikle pro-enflamatuar faktörlerin sentezindeki belirgin azalmaya atfedilebilir," diyorlar.


Her beslenme çalışması gibi, bu da kahvaltı menüleri için kesin kurallar sunmuyor. Bunun yerine, inflamasyonu azaltmak için mümkün olduğunda MUFA ve PUFA yağlarını içermeyi olumlu bir adım olarak öneriyor.


Aşağıdaki listelerde MUFA’lar ve PUFA’lar açısından zengin lezzetli yiyecekler bulabilirsiniz.


MUFA açısından zengin yiyecekler:

  • Zeytinyağı
  • Avokado
  • Yumurta
  • Badem, fındık ve ceviz gibi kuruyemişler
  • Kabak çekirdeği ve susam gibi tohumlar

PUFA açısından zengin yiyecekler:

  • Ayçiçeği, mısır, soya fasulyesi ve keten tohumu yağları
  • Ceviz türleri
  • Keten tohumu
  • Balık



Facebook Yorumları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.