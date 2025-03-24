En iyi 100 kadın sanatçı açıklandı

Müzik dünyasının önde gelen yayınlarından Billboard dergisi, 21. yüzyılın en iyi 100 kadın sanatçısını belirlediği bir liste yayınladı. Bu liste, 2000 yılından bu yana müzik dünyasında önemli başarılara imza atan kadın sanatçıları onurlandırıyor.​

Listenin ilk sırasında, 14 şarkısı Billboard Hot 100 listesinde bir numaraya ulaşan ve birçok albümü Billboard 200 listesinde zirveye yerleşen Taylor Swift bulunuyor. Onu, müzik kariyerinde sayısız hit şarkıya imza atan Rihanna ve Beyoncé takip ediyor. ​

Listeye giren tek Latin sanatçı ise 45. sırada yer alan Shakira oldu. "Whenever, Wherever" ve "Hips Don't Lie" gibi hitleriyle tanınan Shakira, Latin müziğini global sahneye taşıyan önemli isimlerden biri olarak dikkat çekiyor. ​ Bu liste, son 25 yılda müzik dünyasında iz bırakan kadın sanatçıların başarılarını yansıtıyor ve müzik endüstrisindeki çeşitliliği ve zenginliği gözler önüne seriyor.

Listenin ilk 10 sırası ise şöyle:

1. Taylor Swift

2. Rihanna

3. Beyonce

4. Adele

5. Katy Perry

6. Lady Gaga

7. P!nk

8. Ariana Grande

9. Miley Cyrus

10. Alicia Keys

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