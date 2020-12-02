En eğlenceli yılbaşı filmleri

En eğlenceli yılbaşı filmleri
Hayatın Sesi
02 Aralık 2020 Çarşamba
Ebru Küçükgökdemir

Yılbaşı kültürümüz olmasa da o renkli ve pırıltılı dünyaya her yıl biz de adım atıyoruz. Kimsenin etkinliğini devam ettirdiğimiz ya da özendiğimiz yok. Sadece dünyaya eşlik ediyoruz. Aslında bu yıl yeni bir yıla girebildiğimiz için şükrediyoruz. Artık tüm dünyayı etkisi altına alan bu koronavirüs nam-ı diğer Covid-19 enfeksiyonu yüzünden nefes alabildiğimiz her güne şükreder olduk.


Noel, her yıl dünyadaki Hristiyanların çoğunluğu tarafından 25 Aralık'ta kutlanır. Kutlamalar 24 Aralık'ta Noel arifesiyle başlar ve bazı ülkelerde 26 Aralık akşamına kadar devam eder. Türkiye’de ise yeni yıl 31 Aralık gecesi 1 Ocak sabahına kadar devam eder. Sadece yeni yılın gelişine “merhaba” demek amacıyla eğlenceler düzenlenir.


Sokaklar çam ağaçları, sarı, kırmızı ve daha birçok renkli ışıklarla süsleniyor. Belki eskisi gibi bir coşku ve gülen yüzler göremeyeceğiz. Yine de o gece ailelerde hoş bir sevinç olacağı kanaatindeyim. En sevilen film temalarından olan noel yani yılbaşı temalı filmler bizi o gece mutlu edebilecek en iyi etkinlikler arasında bulunuyor.


Peki yılbaşında yeni yıl temalı izlenebilecek en eğlenceli filmler hangileri?


The Holiday

İlk izlemeniz gereken yılbaşı temalı film Tatil (The Holiday)!

Efsanelerin arasında boy gösteren enerji dolu kült filmlerden olan The Holiday hala izlemeyenlere nasıl olur da izlemem dedirtecek bir fırsat sunuyor.The Holiday (Tatil), başrollerini Kate Winslet ve Cameron Diaz'ın paylaştığı 2006 yapımı romantik bir komedi. Biz kızlar hangimiz romantik komedi sevmez ki? Bakmayın bu kadar eski olduğuna bu film şarap gibi yıllandıkça güzelleşiyor. Evlerini bir süreliğine değiştiren güzel ikili türlü maceralar yaşıyor. Aşkın ve harika manzaraların başrolde olduğu bu senaryoda Hollywood tarihi de kendine yer buluyor.


The Knight Before Christmas

2019 yapımı esmer güzeli Vannessa Hudgengs’ın başrolünde oynadığı filmin yakışıklısının da kuşandığı zırhıyla tam bir Game of Thrones havası estirdiği bu film kaçmaz. Bir büyücü, bir ortaçağ şövalyesi ve bir öğretmen ile eğlenceli bir aşk hikayesi izleyeceksiniz. Aşk olmadan ne anlamı var hayatın!


Noel Prensi: Kraliyet Düğünü

Üçüncü önerim daha günümüzden olacak. Serinin ilk filmi olan 2018 yapımı Kraliyet Düğünü gerçekten adaletsiz oylama yapılan, IMDB’de 5.3 alarak sanki klişe gibi gösterilmiş. Ama kesinlikle öyle değil. Romanya'da çekilen filmde olmayan bir şehir var. Evet Aldovia krallığı elbette yok. Kurgusal mekanlar, peri masallarının temelidir ve tüm bunların fantezi yönünü göz önünde bulundurarak mükemmel bir anlam ifade eder. O yüzden filmin kıymeti bu detayla artıyor.


Son olarak akıllara şöyle bir soru gelebilir. Neden başrol oyuncusu dillere destan yüzü altın oranlı güzel ve popüler bir oyuncu değil? Bunun cevabı “herkes prenses olabilir”. Bu mantığı yansıtabilmek adına ekranda sıklıkla görülen bir çehre tercih edilmiş.


Noel Prensi 2: Kraliyet Bebeği

Bebek temalı bir film olması izlemeye yeter demeyeceğim çünkü bu sadece bir detay olur. Kraliyet Bebeği, gizemli bir yolculuğa çıkmak isteyenlerin ve serinin devamını merak edenlerin buluşma noktası oluyor.

Holidate

Son önerim tam da gündemde olan Netflix platformunda izlenebilecek 2020 yapımı filmlerden biri olarak karşıma çıktı. Holidate, ilk dakikalar çok şans vermeyerek başladığım bir filmdi ama beni içine çekmeyi başardı. Sürekli şeker ve çikolata çılgınlığı, bağlılıktan korkan tipler, bolca geyik sohbetleri yani anlayacağınız eğlenceli vakit geçirmek için izlenebilecek Emma Roberts filmlerinden biri. Filme başlamadan evvel yumuşak şeker, marshmallow, çikolata almayı unutmayın.


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