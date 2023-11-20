Emzirme Farkındalığı: MILK belgeselinin Türkiye gösterimleri başlıyor

Afet durumlarında bebek beslenmesi konusunda farkındalık yaratmayı amaçlayan MILK belgeseli, Türkiye'de Kasım 2023'ten Şubat 2024'e kadar sürecek özel gösterimler ve eğitim seansları ile izleyiciyle buluşuyor. Hatay ve Gaziantep bölgelerindeki aileler ve sağlık uzmanlarına yönelik etkinlikler, doğal afetler ve kriz durumlarında anneler ve bebeklerin karşılaştıkları zorlukları ele alacak.

Film Blanc, Telus Fund ve La Leche League Türkiye işbirliğiyle düzenlenen etkinlikler, film gösterimlerinin yanı sıra uzmanlar tarafından yönetilen atölye çalışmalarını ve yönetmen Noemi Weis'in katılacağı soru-cevap oturumlarını içeriyor. Etkinlikler, Gaziantep, Adana, Malatya ve İstanbul'da gerçekleşecek ve ayrıca Türkiye genelinde online gösterimler yapılacak.

Bu etkinlikler, depremden etkilenen bölgelerdeki ailelere ve sağlık çalışanlarına yönelik özel eğitim oturumları ve medya için röportaj ve bilgilendirme oturumlarını da kapsıyor. MILK Eğitim Programı, felaket durumlarından etkilenen annelerin karşılaştıkları zorluklar hakkında eğitim ve kaynaklar sunarak, Türkiye'deki deprem sonrası koşullarda anneler ve bebeklerin karşılaştığı zorluklara odaklanıyor.

Programın Türkiye koordinatörü Charlotte Codron, belgeselin zorlu durumlarda bebek beslenmesini nasıl destekleyebileceğine dair geniş bir perspektif sunduğunu belirtiyor. Gösterim ve eğitim programı hakkında daha fazla bilgi almak için La Leche League Türkiye ve Duygu İslamoğlu ile iletişime geçilebilecek.