Emzirme döneminde egzersiz yapılabilir mi?

Emziren anneler spor ve fiziksel egzersiz yapmaya çekinir ama araştırmalara göre emziren annelerin orta seviye egzersiz yapmaları sağlıklıdır.

Emzirme döneminde spor yaparken dikkat edilmesi gerekenler

Kendinizi ve bedeninizi dinleyin, kademeli olarak egzersiz yoğunluğunu arttırın.

Daha rahat olmak için egzersiz yapmadan önce bebeğinizi emzirin.

Rahat ve yeterince destekleyen bir sütyen kullanin

Yeterince su içmeye özen gösterin.

Emziren anneler ne zaman spor yapmaya başlayabilir?

Bebeğin ilk 40 günü spor ve egzersiz yapmak önerilmiyor. Doğum şekliniz ne olursa olsun, vücudun doğumdan sonra toparlanması, iyileşmesi için zaman tanımanız ve bebeginizle birlikte bol bol dinlenmeniz gerekir. Doğumdan 6-8 haftadan sonra artık kademeli olarak egzersiz yapmaya başlanabilir. Sezaryen doğum yaptıysanız doktorunuzun onayıyla başlamanız gerekir.

Egzersiz süt miktarını olumsuz etkiler mi?

Hayır, bu konuda birkaç bilimsel çalışma mevcut ve hepsi de aynı sonuca varıyor; egzersiz yapmanız süt miktarınızı azaltmaz. [1, 2]

Spor yapmak anne sütü içeriklerini ve özelliklerini etkiler mi?

Orta seviye egzersiz yapmanın anne sütünün içindekileri etkilemediğini tespit edilmiştir.

Bağışıklık faktörleri (IgA, Lizozim, laktoferin), mineraller (kalsiyum, sodyum, magnezyum, fosfor, potasyum), yağlar, proteinler ve laktoz oranları değişmemektedir. [3, 4, 5]

Aşırı yorulacak şekilde egzersiz yaptıktan sonra ve 1 buçuk saat boyunca laktik asit belirgin bir artış gösterir ama bebeğiniz için laktik asitin bilinen bir zararı yoktur.

Orta seviyede (aşırı yorulacak kadar değil) egzersiz yapan annelerde laktik asit artışı görülmemiştir. [6, 7]

Emzirirken spor yaparsam bebeğimin büyümesi ve gelişimi etkilenir mi?

Hayır, araştırmalara göre, egzersiz bebeğin büyümesi ve gelişimini olumsuz etkilemediği için tüm emziren anneler egzersiz için teşvik edilebilir. [8]

Spor yaptıktan sonra bebeğim memeyi reddederse?

Nadiren görülen bu durum, ter kokusu ile alakalı olabilir. Bebeğiniz memeyi reddederse, duş yaptıktan sonra emzirmeyi deneyebilirsiniz. Çok yoğun spor yaptıysanız emzirmeden önce biraz bekleyin. Spordan sonra bebeğiniz memeyi reddediyorsa daha az yoğunlukta egzersiz yapmanız gerekebilir.

Bebeğinizle birlikte egzersiz yapabilirsiniz!

Babywearing yöntemleri sayesinde bebeğinizle birlikte yürüyüşe çıkmak kolay hale gelir. Online veya yüze yüze anne-bebek yoga dersine katılmak ikiniz için de çok eğlenceli ve faydalı olabilir. Evde fitness yaparken de bebeğinizi dahil edebilirsiniz, yaratıcı olun.

Yazı: Emzirme Danışmanı Charlotte Codron, IBCLC, La Leche League Lideri

“In lactating women, several studies have collectively determined that neither acute nor regular exercise has adverse effects on a mother’s ability to successfully breast-feed.”

Larson-Meyer DE. Effect of Postpartum Exercise on Mothers and their Offspring: A Review of the Literature. Obes Res. 2002 Aug;10(8):841-53.

Kaynak:

The Effect of Physical Activity on Human Milk Macronutrient Content and Its Volume, Moria Be'er et al. 2020, https://doi.org/10.1089/bfm.2019.0292

