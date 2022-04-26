Elon Musk Twitter'ı satın aldı!

Twitter'ın bu Pazartesi günü Elon Musk'a 44 milyar dolara satıldığı açıklandı. Musk, Twitter'ın büyük bir potansiyele sahip olduğunu belirtti. İçerik kısıtlamalarından, sahte hesapları ortadan kaldırmaya kadar birçok yenilik yapacağını da söyledi.

Musk'ın teklifi başta reddedilmiş olsa da şu anda hissedarların teklifi onaylamak için oylama yapması bekleniyor. Elon Musk, yaklaşık 264,6 milyar dolar varlığı ile dünyanın en zengin insanı olarak tanınıyor. Musk, aynı zamanda Tesla ve SpaceX markalarının da sahibi.

Musk'ın Twitter'ı satın alması ne anlama geliyor?

Twitter'ın potansiyelini ortaya çıkarmak istediğini ve ifade özgürlüğünü desteklediğini belirten Musk, yeni özellikler ile Twitter'ı her zamankinden daha iyi bir hâle getirmeyi hedeflediğini belirtti. Yeni algoritmaları sayesinde güvenirliği artıracak, sahte hesapları ortadan kaldıracak ve kimlik doğrulama yöntemini de Twitter'ı iyileştirecek özellikler arasında saydı.

Bazı uzmanlar ise Musk'ın bahsettiği ifade özgürlüğünün nefret söylemlerine, yanlış bilgilendirmelere, tacize ve diğer zararlı içeriklere yol açmak anlamına gelmesinden endişelendiklerini belirttiler. Twitter, diğer sosyal medya rakiplerinden küçük olarak değerlendirilse de birçok siyasetçi, kamuya mâl olmuş kişi ve gazeteciler gibi birçok kişi tarafından kullanılmakta. Bu nedenle de çevrimiçi ve çevrimdışı olarak büyük etkileri olduğu da yadsınamaz bir gerçek.