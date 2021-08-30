Elmalı lorlu kek

Servis: Baton kalıpta
Hazırlama süresi: 15 dakika
Pişirme süresi: 35 - 40 dakika
Malzemeler:
- 2 yumurta
- 150 gr tuzsuz lor peyniri
- 80 gr toz şeker
- 1 paket vanilya
- 120 ml süt
- 40 gr tereyağı, eritilmiş
- 180 gr un
- 1 tutam tuz
- Yarım çay kaşığı karanfil
- 1 çay kaşığı tarçın
- 1 çay kaşığı zencefil
- 1 paket kabartma tozu
- 1 adet yeşil elma, kabukları soyulup ince dilimlenmiş
- 30 gr tereyağı, eritilmiş
- 1 yemek kaşığı toz şeker
Piştikten sonra üzerine;
- Pudra şekeri
- Tarçın
Yapılışı:
*Baton kalıbı pişirme kağıdı ile kaplayıp kenarda bekletin.
*Yumurta, lor peyniri, toz şeker ve vanilyayı karıştırma kabına alarak mikser ile 3 - 4 dakika çırpın. Süt ve 40 gram tereyağını ekleyip spatula ile karıştırın. Un, tuz, karanfil, zencefil ve kabartma tozunu eleyerek sıvı karışıma ekleyin. Homojen kıvama gelene kadar spatula ile karıştırın. Kek hamurunu kalıba dökerek üzerine dilimlenmiş elmaları yerleştirin (fotoğraftaki gibi). Üzerine 30 gr eritilmiş tereyağını sürüp bir yemek kaşığı toz şeker serpin.
*175 derecede önceden ısıtılmış fırında 35 - 40 dakika pişirin. Fırından çıkardıktan sonra sıcakken üzerine tarçın ve pudra şekeri serpin.
Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...
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