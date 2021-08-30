Elmalı lorlu kek

Servis: Baton kalıpta

Hazırlama süresi: 15 dakika

Pişirme süresi: 35 - 40 dakika

Malzemeler:

2 yumurta

150 gr tuzsuz lor peyniri

80 gr toz şeker

1 paket vanilya

120 ml süt

40 gr tereyağı, eritilmiş

180 gr un

1 tutam tuz

Yarım çay kaşığı karanfil

1 çay kaşığı tarçın

1 çay kaşığı zencefil

1 paket kabartma tozu

1 adet yeşil elma, kabukları soyulup ince dilimlenmiş

30 gr tereyağı, eritilmiş

1 yemek kaşığı toz şeker

Piştikten sonra üzerine;

Pudra şekeri

Tarçın

Yapılışı:

*Baton kalıbı pişirme kağıdı ile kaplayıp kenarda bekletin.

*Yumurta, lor peyniri, toz şeker ve vanilyayı karıştırma kabına alarak mikser ile 3 - 4 dakika çırpın. Süt ve 40 gram tereyağını ekleyip spatula ile karıştırın. Un, tuz, karanfil, zencefil ve kabartma tozunu eleyerek sıvı karışıma ekleyin. Homojen kıvama gelene kadar spatula ile karıştırın. Kek hamurunu kalıba dökerek üzerine dilimlenmiş elmaları yerleştirin (fotoğraftaki gibi). Üzerine 30 gr eritilmiş tereyağını sürüp bir yemek kaşığı toz şeker serpin.

*175 derecede önceden ısıtılmış fırında 35 - 40 dakika pişirin. Fırından çıkardıktan sonra sıcakken üzerine tarçın ve pudra şekeri serpin.

Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...