Elmalı karanfilli ayva tatlısı tarifi

Müjgan Yurtseven'den nefis elmalı karanfilli ayva tatlısı tarifi...

Mevsiminde;

Türk mutfağının lezzetli meyve tatlılarının başında gelen ayva tatlısının pişirmesi biraz zaman alsa da yapmaya fazlasıyla değer…

Herhangi bir renklendirici kullanmadan sadece ayvanın çekirdek ve kabuklarıyla kısık ateşte uzun süre pişirerek ayva tatlısının en beğendiğimiz rengine ulaşmasını sağlayabiliriz.

Servis: 6 kişilik

Hazırlama süresi: 15 dakika

Pişirme süresi: 3 saat

Malzemeler:

200 ml'lik su bardağı ölçüsüyle;

3 adet büyük boy ayva, 1250 gr

2 litre su, ayvaları soyduktan sonra bekletmek için

1 limon suyu

2 granny smith elma

3 su bardağı toz şeker

3 su bardağı su

5 karanfil

1 çubuk tarçın

1 çay kaşığı tereyağı

300 gr kaymak

3 yemek kaşığı antep fıstığı

Yapılışı:

*Ayvaları alacak boyutta kaba limon suyunun yarısını ve iki litre kadar su alın (ayvaları ayıkladıkça kararmamaları için bu suya alıyoruz).

*Ayvaları yıkayıp kabuklarını soyun, enlemesine ortadan ikiye keserek çekirdekli bölümlerini oyarak çıkartın. Ayvanın çekirdeklerini ve bir ayvanın kabuklarını keseye veya kilitli çay süzgeçine alarak kenarda bekletin.

*Elmaları yıkayıp kabuklarını soyarak rendenin iri tarafıyla rendeleyin. Elma çekirdeklerinden bir kaç tanesini de ayva çekirdeklerine ekleyin.

*Ayvaları tek sıra olacak gibi geniş tencereye alın, ayvaların oyuklarına rendelenmiş elmaları pay edin. Üzerlerine şeker, yarım limon suyu, çubuk tarçın ve karanfilleri ilave edin. 3 su bardağı su ve tereyağını da ekleyip tencenin kapağı olarak kaynayana kadar açık ateşte, kaynamaya başlayınca çok kısık ateşte 3 saat pişirin. Ocağı kapatıp ayva tatlısı soğuyana kadar tencerede bekletin.

*Soğuyunca servis tabağına geçirerek jöleleşen suyu üzerlerine gezdirin, kaymak ve Antep fıstığıyla süsleyin.

Afiyetle sevgiyle kalın…

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