Elektrik faturası nasıl düşürülür?

Elektrik faturalarında 1 Şubat itibarıyla yeni dönem başlıyor. Bu tarihten itibaren geçerli olacak düzenlemeyle ayda 417 kWh'den fazla tüketimi bulunan yani daha çok elektrik tüketen mesken aboneleri daha yüksek fatura ödeyecek. Peki, elektrik tüketimini azaltmak için neler yapmak gerekir? İşte 9 öneri:

1- Bekleme modunu kapatın

Evinizde en çok enerji tüketen cihazların hangileri olduğunu öğrenin ve o cihazları bekleme modunda kullanmayın. Uyku modu, bekleme modu gibi seçenekler elektrik tüketimini sürdürür. Emin olmadığınız herhangi bir cihaz için kullanım klavuzunu okumanızda fayda var çünkü bazı cihazların fişini çekmeniz onların programlarının değişmesine sebep olabilir.

2- Isı yalıtımına dikkat

Eviniz yeni değilse, kapı ve pencerelerin etrafındaki hava akımları, zemindeki boşluklar veya baca yoluyla bir miktar ısı kaybedebilirsiniz bu da doğrudan elektrik faturanızı etkiler çünkü kombiniz veya ısıtıcınız evinizi ısıtmak için daha çok çalışır. Bu nedenle pencerelerin, kapıların ısı kaybına engel olup olmadığını kontrol edin. Bir kayıp söz konusu ise düşük maliyetli birçok yöntem işinize yarayabillir.

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3- Işıkları kapatın

Kullanmadığınızda veya bir odadan çıktığınızda ışıklarınızı kapatın. Bu, yıllık elektrik faturanızda oldukça etkiler. Buna ek olarak evinizdeki tüm ışıkları LED ampullerle değiştirmeniz daha da fazla tasarruf etmenizi sağlayabilir.

4- Çamaşırları biriktirerek yıkayın

Çamaşır makinenizi kullanma şeklinizde küçük değişiklikler yaparak elektrik faturanızda büyük ölçüde tasarruf sağlayabilirsiniz. Buna ek olarak çok kirli çamaşırlar söz konusu değilse çamaşır makinenizi yüksek sıcaklıklarda kullanmak yerine 30 derecelik programda kullanın.

5- Çamaşır kurutma makinesinden kaçının

Çok acil değilse eğer giysileriniz için çamaşır kurutma makinesi kullanmaktan kaçının. Mümkünse giysileri çamaşır askılarında kurutun.

6- Duşta daha az zaman geçirin

Duş sürenizi sadece 4 dakikayla sınırlamak, bir hanenin elektrik faturalarında büyük oranda tasarruf etmesini sağlayabilir. Üstelik bu öneri sadece elektrik faturası için değil su faturası için de oldukça etkilidir.

7- Kettle kullanırken dikkat edin

Su ısıtıcıları mutfakta en çok kullanılan aletlerden biridir. Ancak çoğumuz su ısıtıcısını ihtiyacımız olan sudan daha fazla su doldurarak kaynatırız. Su ısıtıcınızı aşırı doldurmaktan kaçının ve cebinize bir iyilik yapın. Hatta bir aciliyeti yoksa çaydanlıkta da su kaynatabilirsiniz.

8- Bulaşık makinenizi doldurun

Bulaşık makinenizi yalnızca tam dolduğunda çalıştırın, kullandığınız su miktarını azaltın. Bu kullanım hem su hem elektrik faturasında oldukça etkili olacaktır.

9- Enerji tasarruflu cihazlar satın alın

Yeni bir elektronik cihaz almayı düşünüyorsanız, uzun vadede tasarruf sağlamak için enerji tasarruflu bir model satın alın. A++ etiketine sahip bir bulaşık makinesi, normal bir modele göre daha az elektrik harcar. Bu da daha çok tasarruf yapmanızı sağlar.

Referanslar:

“Quick tips to save energy”. Şuradan alındı: https://energysavingtrust.org.uk/hub/quick-tips-to-save-energy/

Tommy Tindall. “13 Ways to Lower Your Electric Bill”. Şuradan alındı: https://www.nerdwallet.com/article/finance/how-to-save-money-on-your-electric-bill (21.11.2024).