Elbisesini yırttığımı nasıl söyleyeceğim?

Kuzenimin çok değerli bir elbisesini yanlışlıkla yırttım...

Elbisesini yırttığımı nasıl söyleyeceğim?
İlişki
21 Eylül 2020 Pazartesi

En yakın arkadaşımın düğünü vardı. Malum pandemi sırasında düğünler büyük çaplı yapılamadı. 2 hafta önce arkadaşımın düğününe katılacaktım ve açıkçası böyle az saat süren bir düğün için elbise almak istemiyordum. Kuzenim de bana çok kıymet verdiği ve 2600 TL olan bir elbisesini verdi. Kuzenim gerçekten beni sever. Sadece yanında bahsettiğim halde bana elbisesini vermeyi teklif etti ertesi gün. Çok sevindim ve elbisesini de çok beğendiğim için kabul ettim.


38-40 beden arasında bir vücuda sahibim. Elbise ise 38 beden. Elbiseyi ilk denediğim gün elbise gayet güzel olmuştu. Düğün günü elbiseyi denedim. Bir de ne olsun: Elbiseye sığamıyorum. Düğüne kalmış 1.5 saat. Kuaförden çıkıp eve gittim, evden de hemen nikah salonuna gidecektim. Geç kalmıştım. Evden çıkıp elbise almaya çalışsam olmaz. Acilen arkadaşımın yanında olmalıydım. Elim ayağım birbirine karıştı zorla elbiseye girmeye çalıştım. Anneme fermuarı çektirmeye çalışmaya karar verdim. Annem elbiseyi çekerken aniden "cırt" diye bir ses duydum. Elbisenin yırtıldığına mı üzüleyim yoksa düğüne nasıl gideceğimi mi düşüneyim bilemedim. Mecburen düğüne normal hayatta giydiğim çok da şık olmayan bir elbiseyle gittim. Onu hallettim halletmesine ama kuzenime ne söyleyeceğimi bilemiyorum...


Rumuz: Sedef

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