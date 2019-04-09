Eksiksiz çeyiz listesi

Evlenecek çiftlerin tatlı telaşlarından biridir çeyiz hazırlamak. Ancak o tatlı telaşın içindeyken gereksiz alışverişler yapılabiliyor, çiftler maddi zarara uğrayabiliyor. İşte bilinçli bir çeyiz alışverişinin sırları!

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Çeyiz hazırlığında olanlara öneriler...

Sıfırdan bir ev kuruyorsunuz ve avizeden tuzluğa kadar evinize alacağınız her bir ürünü büyük bir dikkatle seçiyorsunuz. Üstelik çevrenizdeki kişiler de size sıklıkla "Olmazsa olmaz" parçalar hakkında fikirlerini iletiyorlar. Biraz daraldınız mı? Nefes almaya ihtiyacınız olabilir. Şimdi kafa karışıklığına neden olmadan sakin bir şekilde çeyiz alışverişinizi tamamlamanın yollarını sıralayacağız. Önerimize kulak verin, işleriniz daha da kolaylaşacaktır.

 

Misafir ve günlük yemek takımları (12 + 6)

Evlenen çiftler 12 kişilik yemek takımlarına ek olarak bir de "günlük"te kullanacağı 6 kişilik bir yemek takımı daha alır. İnanın çeyiz masraflarının büyük çoğunluğunu yemek takımları tutuyor. Durun ve düşünün, çok fazla misafir ağırlamayı seviyor olabilirsiniz ancak günümüz koşullarında iki eş de çalışırken kaç kişinin evine 12 kişi misafirliğe gelir ki? Kaldı ki geldiler bunu kaç kere yaparlar ki? Siz yine de tedbirli olmak adına 12 kişilik yemek takımınızı almak istiyorsanız alın ancak günlükte ayrıca kendiniz için 6 kişilik yemek takımı almak yerine misafirleriniz için aldığınız takımları kullanabilirsiniz. Ya da iki kişilik yemek takımları alıp bütçenizi rahatlatabilirsiniz. Bunu çatal bıçak takımı için de yapanlar oldukça fazla, yazık oluyor bizden söylemesi.

 

Bütçenize fazla gelenleri arkadaşlarınız arasında paylaştırın

Eminiz ki bütün arkadaşlarınız çeyizinize katkı sağlamak isteyecektir belki küçük hediyelerle ama yine de belli bir bütçeyle... Bizim size önerimiz büyük bütçeli eşyalarınızı birkaç arkdaşınıza paylaştırarak bir dağılım yapmanız. Böylece hem alınan hediyeler yerini bulacak hem de yaptığınız harcamalar azalacak.

 

Çeyiz paketlerini dikkatlice inceleyin

Markalar evlenecek çiftlere özel oldukça indirimli kampanyalar yapıyorlar evet ancak bu kampanya kapsamında hiç kullanamayacağınız parçaları da paket konseptinin içine ekleyebiliyorlar. İyisi mi ihtiyaçlarınızın farkında olun ve neyi alıp neyi almamanız gerektiğinden emin olun. Hepsini tek bir seferde alayım derken gereksiz eşya satın almayın, fazla harcama yapmayın.

 

Fazla porselen sevmiyorsanız...

12 kişilik yemek takımlarında porselen çorba tenceresi, içinde salata durmayan salata tabakları, yemek takımına uyumlu kahve fincanları bulunuyor. Evinize kendinizin alacağı ve hediye gelecek fincan takımlarını düşünürsek dolaplar kullanılmayan porselenlerle dolup taşıyor. Bizim önerimiz iki tane 6 kişilik yemek takımı alarak bu porselen fazlalığının önüne geçmeniz...

 

Gereksiz elektrikli ev aletlerinden kaçının

Patlamış mısır makinesi, kişisel blender, waffle makinesi, yumurta pişirme makinesi... Sizce de evlenip onca borcun altına girecek çiftler için gereksiz ekipmanlar değil mi? 

 

Hoşunuza gitmeyen şeyleri yaptırmayın

Yalnızca adet ve gelenekler öyle diye yapılan lüzumsuz alışverişler çiftleri yine sıkıntıya düşüren çeyizliklerin başında geliyor. Piko nevresim takımı, tüylü terlik, kullanılmayacak danteller, gelin yatak örtüsü, çeyiz sandığı... İnanın tüm bunları bir araya getirdiğinizde ortaya çıkan maliyet düşündüğünüzden çok daha fazla...

 

Gözünüzden kaçanlar olabilir dert etmeyin!

Evlendiğiniz ilk günden itibaren buz kovasına ihtiyaç duymayacaksınız. Bir evin olmazsa olmazı asla limon sıkacağı değildir unutmayın. Bazı parçaları evliyken almak da oldukça keyifli. Bırakın gözünüzden kaçan birkaç parça eşyanız olsun, "Eyvah çeyizim eksik" anlayışı sizi bu yoğun süreçte daha fazla yıpratır, buna izin vermeyin.

 

Her Türk kızı bu çeyizlikleri tadacaktır!
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Şeklini, cismini ne olduğunu anlamadığınız renkli vazolara merhaba diyin. Ev hediyesi mahiyetinde bolca karşılaşabileceğiniz bu ürün karşısında yapabileceğiniz bir şey yok... Tüm vazolar bir araya gelse dünyayı ele geçirebilirler.

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