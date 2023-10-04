Ekim ayı aylık burç yorumları 2023

Esenlikler. Bu ay oldukça hareketli bir ay olacak. Önemli değişmelerin yaşandığı bir ay olacak. Venüs, Mars ve Merkür… Hatta Merkür 2 kez olmak üzere gezegen burç değişimleri yaşayacağız. Ayrıca bu ay iki tutulma birden yaşayacağız. Bu tutulmaların etkilerini ayrı yazılarda yazacağım.

Bu yazımda tutulmaları anlatmayacağım için yazımı çok uzun tutmayacağım çünkü gezegensel etkileşimler açısından da bir o kadar hareketsiz bir ay diyebilirim. Daha doğrusu uzak gezegenlerin, uzun vadeli etkileri olan gezegenlerin açısal etkileşimleri pek yok.

Öncelikler Merkür bir süre Terazi burcunda ilerleyecek. Diplomasi, karşılıklı çalışmalar (danışmanlık gibi), tatlı dil, sanatsal konular vurgu kazanacak, o konulardaki iletişim trafiği artacak. Ay sonunda da Akrep burcuna geçerek iletişimi daha derin sulara gömecek. Görünenin arkasındakini sorgulama, duygusal manipulasyon, güven konularının azalması durumlarını yaşayacağız.

Diplomasi demişken, diplomasi gezegeni Venüs neşeli ve güvenli Aslan burcundan biraz daha karamsar, detaycı, kılı kırk yaran Başak burcuna geçecek. Artık sevmemiz, beğenmemiz biraz daha zorlaşacak. İlişkilerimize eleştirisel bir tavır eklenecek.

Ve son olarak yukarıda saydığım gezegenlerden daha yavaş olan Mars 2.5 ay sonunda Akrep burcuna geçecek. Mars Akrep’te çok güç kazanacak. Akrep Mars’ın evidir. Mars’ın kendisini güçlü gösterdiği, vaadlerini gerçekleştirdiği yerdir. Bu negatif anlamda patlayıcı, savaşçı gücün artması anlamına gelir. Ölüme gidebilecek kadar tutkulu ve cesur bir pozisyondur. Fiziksel gücümüz de artacak. Dönüşüm konusundaki ihtirasımız artacak. Daha derinlemesine düşünmeyi Merkür ile birlikte artıracak. Artık daha disiplinli ve dayanıklıyız ve yıl sonuna kadar böyle devam edecek.

Ekim ayının önemli gökyüzü açıları;

2 Ekim – Merkür Neptün Karşıtlığı:

Zihinlerin çok da berrak olmadığı günlerdeyiz. Bir takım iletişimsel aksaklıklar sözkonusu olabilir. Yanlış anlamalar ve alınganlıklar meydana gelebilir.

3 Ekim – Venüs Kuzey Ay Düğümü Üçgeni:

Hedeflerimize giderken yine ikili ilişkilerimizi belki çekiciliğimizi ve tatlı dilimizi etkin kullandığımız bir zaman. Bu konularda fayda, ödül ve destekler aldığımız günlerdeyiz.

3 Ekim – Merkür Plüton Üçgeni:

Zihinsel olarak odaklanma kapasitemizin çok yükseldiği, derinlere inmek araştırma yapmak için oldukça elverişli günler. Ayrıca dönüştürücü konuşmalar yapabilir, büyüklerimizden güçlü tavsiyeler alabilir veya tavsiyeler verebiliriz.

5 Ekim – Merkür Terazi’de

5 Ekim – Mars Kuzey Ay Düğümü Karşıtlığı:

Bu günler biraz zorlayıcı geçebilir. Keskin aksiyonlar almak, sert tartışmalara girmek için oldukça dezavantajlı ve tehlikeli günlerdeyiz. Hedeflerimizi baltalamamak adına bu günleri sakin geçirmekte, çok değişken davranmamakta ve hedeflerimize gitmek konusunda ısrarcı olmakta fayda var.

9 Ekim – Merkür Plüton Karesi:

Zihinsel olarak odaklanma kapasitemizin çok yükseldiği, derinlere inmek araştırma yapmak için oldukça elverişli günler. Ayrıca dönüştürücü konuşmalar yapabilir, büyüklerimizden güçlü tavsiyeler alabilir veya tavsiyeler verebiliriz.

9 Ekim – Venüs Başak’ta!

10 Ekim – Venüs Satürn Karşıtlığı:

İkili ilişkilerde soğuk zamanlar. Sevilmediğimizi hissettiğimiz, belki kendi içimizdeki sevgi kırıntılarını kaybettiğimiz veya azaldığını hissettiğimiz. Gerçeklerin daha çok farkına vardığımız ve ilişkilerimizi rasyonalize etmek istediğimiz zamanlar.

11 Ekim – Plüton direkt harekete geçiyor!

11 Ekim – Güneş Chiron Karşıtlığı:

Yaralanmalara açık, kendimizi ortaya koymak konusunda yaratıcı olduğumuz kadar özgüvenimizin de biraz sallantıda olabileceği zamanlardayız.

12 Ekim – Mars Akrep’te!

13 Ekim – Mars Satürn Üçgeni:

Enerji ve disiplinimiz birbiriyle güçlü paralellikler taşıyor. Hem başlatmak hem de sürdürmek konusunda çok etkin günlerdeyiz. Fiziksel aktiviteler için oldukça verimli ve kazanç sağlayacağımız bir zaman dilimi. Hem iletişimsel hem fiziksel etkinliğimiz çok yüksek.

15 Ekim – Merkür Chiron Karşıtlığı:

Konuşmalarımız, iletişim tarzımız bu günlerde biraz daha yaralayıcı olabilir. Geçmişte bizi yaralayan konular üzerinde perspektif sahibi olabilir, onlardan öğreneceklerimiz olabilir.

18 Ekim – Güneş Kuzey Ay Düğümü Karşıtlığı:

Hedeflerimiz yolunda hırslarımız ve egomuz birtakım engeller yaratıyor olabilir. Üst denilebilecek mevkideki kişilerle aramızda birtakım gerginlikler oluşabilir.

19 Ekim – Merkür Kuzey Ay Düğümü Karşıtlığı:

İletişimsel konuların bu günlerde bizi biraz engelleyebileceği durumlar yaşayabiliriz. Anlaşmalar için uygun bir zaman dilimi değil. İlişkide, iletişimde olduğumuz kişiler ile birtakım anlaşmazlıklar yaşayabiliriz.

20 Ekim – Güneş Merkür Kavuşumu:

İletişim trafiğinin arttığı günlerden. Bu gün biraz daha ben merkezli ve egosantrik konuşmalar olabilir. Daha fazla iletişim kurmak ve görünür olmak istediğimiz bir zaman dilimi.

21 Ekim – Merkür Plüton Karesi:

Zihinsel olarak odaklanma kapasitemizin çok yükseldiği, derinlere inmek araştırma yapmak için oldukça elverişli günler. Ayrıca dönüştürücü konuşmalar yapabilir, büyüklerimizden güçlü tavsiyeler alabilir veya tavsiyeler verebiliriz.

21 Ekim – Güneş Plüton Karesi:

Sözcüklerimizin yıkıcı olabileceği, geçmişte birikmiş öfkenin iletişim kanalıyla patlayıp yıkıcı olabileceği bir zaman.

22 Ekim – Venüs Jüpiter Üçgeni:

İlişkilerin ve sosyal paylaşımların temposunun arttığı, Aşk kısmetlerinin açıldığı astrolojideki en güzel açı kombinasyonu.

22 Ekim – Merkür Akrep’te!

22 Ekim – Merkür Satürn Üçgeni:

Zihinsel olarak disiplinimiz üst düzeyde, entelektüel faaliyetler, sınav’a veya önemli görüşmelere hazırlanmak konusunda verimli bir zaman dilimi.

23 Ekim – Güneş Akrep’te!

24 Ekim – Güneş Satürn Üçgeni:

Disiplin ve motivasyonumuz yüksek. Yapılması gerekenlere odaklanıp yarım kalmış işleri tamamlayabileceğimiz, otorite figürleri ve yaşça olgun kişilerle daha iyi anlaştığımız günlerdeyiz.

28 Ekim – Mars Jüpiter Karşıtlığı:

Abartılı davranışlar, fanatizm, kendimizi gereksiz yere olduğumuzdan büyük göstermek ve kibre kapılabiliriz. Aksiyonlarımızda fazla iyimserlik sözkonusu olabilir. Kontrolü ele aldığımız taktirde rüzgarı arkamıza alacağımız günlerdeyiz.

29 Ekim - Merkür Jüpiter Karşıtlığı:

Eğitim, uluslararası anlaşmalar, aslında tüm anlaşmalar ve imzalar için ikircikli olabilecek günlerdeyiz. Anlaşmalarımız abartılı koşullar içerebilir veya fikir çatışmalarına girebiliriz. Fakat iyimser olduğumuz, abartmadığımız sürece anlaşmalar ve önemli konuşmalar için güzel bir zaman.

29 Ekim – Merkür Mars Kavuşumu:

İletişimsel gerginlikler ve tartışmalar zamanı. Ayrıca cesur kararlar için uygun olabilecek bir dönem. Cesaret toplamanız gereken önemli konuşmalar, yazışmalar varsa bu dönem çok elverişli.

31 Ekim – Venüs Uranüs Üçgeni:

Konu ikili ilişkiler, tüm zorlanmalara ve engellere rağmen değişmek ve kendimizi güncellemek istiyoruz.

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