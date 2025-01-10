Edip Akbayram'ın hayatı

Edip Akbayram yoğun bakıma kaldırıldı. Entübe edildiği öğrenilen sanatçının ailesinden açıklama geldi.

Edip Akbayram'ın hayatı
Yaşam
Giriş: 10 Ocak 2025 05:54 Güncelleme: 10 Ocak 2025 06:01
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Geçirdiği zatürre rahatsızlığı sonrası hastanede tedavi görmesinin ardından evine dönen Edip Akbayram, gece saatlerinde yataktan düştü. İç kanama şüphesiyle Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Akbayram, yoğun bakıma alındı. Entübe edildiği öğrenilen sanatçının ailesi "Tedavisi sürüyor. Sağlık durumunun iyiye gitmesini umuyor ve tüm sevenlerine sevgi ve selamlarını gönderiyoruz. Sağlık durumuyla ilgili gelişmeleri kamuoyu ile paylaşmayı sürdüreceğiz. Sevenlerinden dua bekliyoruz." şeklinde açıklama yaptı.


Edip Akbayram kimdir? Edip Akbayram'ın hayatı

29 Aralık 1950'de Gaziantep'te doğdu. Dokuz aylıkken çocuk felci hastalığına yakalandı. Çocukluk dönemi bu hastalığın etkisi ile geçti. Edip Akbayram'ın müzik tutkusu da çocukluk yıllarında başladı. Haftalığımdan biriktirdiğim paralarla ünlü pop şarkıcılarının konserlerine gittiğini ve eve döndüğümde aynanın karşısında onların taklitlerini yaptığını ifade etmiştir. Çocukluk yıllarında bir orkestra kurdu ve amatör olarak evlerinin yakınındaki bir düğün salonunda çalıştı.


Lisede arkadaşlarıyla birlikte kurduğu orkestrada Pir Sultan'ın, Karacaoğlan'ın deyişleri üzerine yaptıkları besteleri çalıp söylediler. İlk plağı Kendim Ettim Kendim Buldum'u da lise yıllarında yayınladı. İlk plağını çıkardığı grubun adı Siyah Örümcekler'di. Edip Akbayram'ın ilk albümü "Siyah Örümcekler-Gaziantep Orkestrası" ve "Edip Akbayram ve Siyah Örümcekler" başlıkları altında iki farklı baskıyla çıktı. Adana, Akbayram'ın kurduğu orkestrayla ilk kez Adana'da sahneye çıktı. Daha sonra burada "Beyaz Saray" adlı bir gazinoda çalışmaya başladı.


1968 yılında liseyi bitirip İstanbul'a gitti. Doktor olmak istiyordu. Diş hekimliğini kazandı ancak müzik tutkusu ağır bastı. Müzik çalışmalarına yöneldi.


İstanbul'a döndükten sonra 1971'de Altın Mikrofon Yarışması'na katıldı. Âşık Veysel'in bir şiirinden esinlendiği ilk bestesi "Kükredi Çimenler" ile birinci oldu. 1974'te Dostlar Orkestrası'nı kurdu ve Anadolu rock müziğinin önde gelen isimlerinden biri oldu. "Kara Kuzu", "Deniz Üstü Köpürür" ve "Garip" adlı 45'lik plakları ile ödüller aldı ve ünü yayıldı. "Aldırma Gönül" ve "Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz" adlı şarkılarının yer aldığı plaklar satış rekorları kırdı. Altın Plak kazandı. Edip Akbayram'ın 250 kadar ödülü mevcuttur.


1981-88 arasında bestelerinin TRT'de çalınması yasaklandı. 90'lı yıllardan itibaren Türküler Yanmaz albümüyle tekrar bir çıkış yaptı.


Edip Akbayram'ın ailesi

Akbayram, 1979 yılında Ayten Hanım ile evlendi. Bu evliliğinden Türkü ve Ozan adlarında bir kızı ve bir oğlu vardır.


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