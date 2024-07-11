Bazen bazı insanlara gereğinden fazla değer veririz ve bunu da bizi uğrattığı hayal kırıklığı sonucunda anlarız. Her aradıklarında ulaşılır oluruz. İlgi istediklerinde en fazlasını veririz. Ağladıklarında yanında oluruz, onlarla ilgili en ufak detayı bile hatırlarız fakat bizden alacakları bittikleri zamanda ilk sildikleri biz oluruz, bu hiç şaşmaz. Bu yüzden denge kurmak çok mühim. Her türlü ilişkimizde bir denge ve mesafe olmalı. Eğer bu dengeyi ve mesafeyi koruyamazsak sonra üzülen taraf biz oluyoruz. Birisi eğer bir derdini sadece size anlattığını söylüyorsa muhtemelen bu doğru değildir çünkü böyle ilgi bağımlısı insanlar derdini birçok kişi ile paylaşır. Herkesten topladığı ilgiyle beslenir ve istediğini elde ettikten sonrada ortadan yok olur gider.

Böyle insanların samimiyetine hiçbir zaman güvenmedim ve bu saatten sonrada güvenmem. Birine verdiğim değerin ve önemin karşılığını aynı ölçüde bile olmasa da bir miktarını bile almıyorsam o insan benim için bitter. Attığım mesaja ya da aramalara geri dönüş alamıyor ama başkaları alıyorsa, o insanlara ayıracak vakti var bana yoksa benim içinde artık yok oluyor karşımdaki insan. Bunu sağlamam her ne kadar uzun bir zaman almış olsa da artık hayatımda belirlediğim bir kural var, ederi kadar değer.

İnsanlara ederi kadar değer vermediğimizde değersizleşen biz oluyoruz. Başkalarıyla gülüp eğlenmeye zaman bulanlar, bize bir hal hatır bile sormuyorlarsa o insana değer vermek kendi öz saygımızı azaltıyor. Dünya sadece size samimiymiş gibi görünüp, aslında herkesle samimi olanlar yüzünden kötü bir yer haline geldi ve böyle dünyayı kendi etrafında dönüyormuş gibi hissedenlere verilecek en güzel cevapsa, sen bilirsin deyip o insanı geçiştirmek. Çünkü böyle insanlar bundan fazlasını hak etmiyorlar.

Eğer karşınızdaki kişi derdini herkese açabiliyorsa bu insan tamamen bir ilgi bağımlısıdır. Bu insanları hayatımızda tutmak, kendimize zarar vermekten başka bir şey yapmaz bize. Gül yüzlerine aldanıp, her söylenen iki güzel söze yelkenleri indirirsek, her fırsatta alabora oluruz. Biz Titanik değiliz, batarız ki batmaz denilen Titanik bile battıysa, bizim parçamız bile bulunmaz.

O yüzden en iyisi mi, ederi kadar değer verin insanlara. Sadece size samimi görünen insanların görünüşlerine aldanmayın. Bu ilgi bağımlısı insanları hayatınız da tutmayın. Yoksa günün birinde, her şeyin farkına vardığınızda değer edecek bir değeriniz kalmamış olacak ve hayatta hiçbir şey kendi değerinizden değerli değil.