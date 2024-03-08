Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı ve Fenerbahçe Voleybol Takımı’nın kaptanı Eda Erdem Dündar’ın heykeli dikildi. Fenerbahçe Spor Kulübü, Eda Erdem Dündar’ın heykelini yaptırarak sporcuyu onurlandırdı.

Heykelinin açılışında konuşan Eda Erdem Dündar, “Ömrümün geri kalanında ne zaman beni bir şeyler zorlarsa bu heykelin önünde duracağım” diye konuştu. Erdem, “Beni Eda Erdem yapan, Fenerbahçe’ye olan aidiyetim ve Fenerbahçelilerin koşulsuz sevgisidir.” dedi. (İHA)

“Bana devam etme gücü verecek”

A Milli Kadın Voleybol Takımı ve Fenerbahçe kaptanı Eda Erdem Dündar, heykelini beğendiğini söyledi. “Kol kaslarımdan saçımın duruşuna, yüzümdeki kararlı ifadeye kadar çok güzel resmetmişler” dedi. Törende konuşan Eda Erdem Dündar, heykelini gördüğü zaman yaşadığı duyguları ise şöyle ifade etti, “Heykelimi gördüğüm zaman, bugünü hatırladığımda bana devam etme gücünü verecek. Çok mutlu ve gururluyum.” dedi.