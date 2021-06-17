Duygu Delen davası...

Duygu Delen'in ölümüne ilişkin geçtiğimiz gün gerçekleşen davada sanık Mehmet Kaplan ev hapsi kararıyla tahliye edildi.

Duygu Delen davası...
Yaşam
17 Haziran 2021 Perşembe

Kadına şiddet olayları, kadın cinayetleri hemen hemen her akşam bülteninde gördüğümüz haberler arasında yer alıyor. Yalnızca bu olaylar değil açılan davalar ve o davalarda alınan kararlar da haber niteliği taşıyor.


Geçtiğimiz gün medyada büyük ses getiren Duygu Delen davası'nda karar çıktı. Yorumumuzu katmadan aktarıyoruz:


13 Ağustos 2020 tarihinde Duygu Delen, 5 katlı apartmanın 4'üncü katındaki erkek arkadaşı Mehmet Kaplan'ın evinin balkonundan düşüp hayatını kaybetmişti. DHA'nın haberine göre Mehmet Kaplan, tartıştığı kız arkadaşının intihar ettiğini ileri sürmüştü. Duygu Delen'in cinayete kurban gittiğinin iddia edilmesi üzerine soruşturma başlatılmıştı. Gözaltına alınan Mehmet Kaplan, 'kasten öldürme', 'cinsel istismar', 'yağma' ve 'hakaret' suçlamasıyla tutuklannmıştı.


Dün, 'ağırlaştırılmış müebbet' ve 32 yıla kadar hapis cezası istenen Mehmet Kaplan'ın yargılanmasına, 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Kaplan, davanın 4'üncü duruşmasında ilk kez mahkemeye getirildi, bilirkişi heyetinde yer alan ve olayın ardından rapor hazırlayan adli tıp uzmanları dinlendi.


Bilirkişi raporu hazırlayan adli tıp uzmanlarından Prof. Dr. Hakan Kar, Mersin 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nden SEGBİS yöntemiyle duruşmaya katıldı. Sanık avukatlarının talebiyle hazırlanan raporda yer alan bilirkişi heyetindeki Murat Akbaba, Nadir Arıcan, Alpaslan Can, Çağlar Özdemir ve müdahil avukatlarla Duygu Delen'in babası Bülent Delen salonda hazır bulundu.


Sanık Mehmet Kaplan olayın cinayet, kaza veya intihar olduğu hususunda kimsenin kesin bir şey söyleyemediğini ifade ederek suçsuz olduğunu öne sürdü. Sanık avukatı ise müvekkilinin ev hapsi kararıyla tahliye edilmesini istedi. Mahkeme heyeti, dosyanın Adli Tıp Üst Kuruluna gönderilerek, "Maktülde meydana gelen ray şeklindeki ekimozların ne şekilde gerçekleştiği, düşme anı ve öncesinde bilincinin açık olup olmadığı, sanıkta meydana gelen yaralanma nedeniyle maktül ve sanığın birlikte bulunduğu oda zemininde tespit edilen yoğunlukta kanamanın gerçekleşip gerçekleşmeyeceği, maklütün kaza ile düşüp düşmediği, kendisinin bilerek atlayıp atlamadığı, başkası tarafından itilmek suretiyle düşürülüp düşürülmediği ya da bir başkası tarafından maktulün tutularak aşağıya atılıp atılmadığı" hususlarında rapor düzenlenmesinin istenmesine karar verdi.


Heyet ayrıca, sanığın ev hapsi şeklindeki adli kontrol kararıyla tahliyesine karar verdi.


Her zamanki gibi bu kararın da ardından sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüdü. İşte Duygu Delen davasında alınan karara ilişkin atılan bazı tweetler...



















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