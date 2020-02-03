Dut unlu şekersiz kurabiye nasıl yapılır?

Müjgan Yurtseven, lezzetli ve sağlıklı oldukça lezzetli bir kurabiye tarifi verdi! İşte dut unlu şekersiz kurabiye tarifi...

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Dut unlu şekersiz kurabiye
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Yüksek oranda antioksidan içeren vitamin ve mineraller bakımından da oldukça zengin bir meyve olan beyaz dutun mevsimine göre tazesi veya kurusuna sofralarımızda bol bol yer vermeliyiz. Dut yaprağının da kan şekerini dengeleme, soğuk algınlığı, boğaz ağrısı ve ağrı kesici özelliklerine kadar birçok yararı var. Beyaz dut yaprağının tozu ve dut kurusuyla hazırladım aşağıda tarifini verdiğim yerken ağızda dağılan leziz kurabiyeleri…

 

Servis: 30-32 adet

Hazırlama süresi: 30 dakika

Pişirme süresi: 12-15 dakika

 

Dut unlu şekersiz kurabiye için malzemeler:

  • 1,5 su bardağı beyaz dut kurusu
  • 1 su bardağı sıvı yağ
  • 2 yumurta
  • 1 portakalın rendelenmiş kabuğu
  • 1 yemek kaşığı beyaz dut yaprağı tozu
  • 1 tatlı kaşığı vanilya özütü
  • 3 su bardağı un
  • 1 paket kabartma tozu

 

 

Dut unlu şekersiz kurabiye yapılışı:

Dut kurularını un haline gelene kadar rondodan geçirin (un haline gelince miktar 1 su bardağı dolusu olmalı!), sıvı yağ, yumurtalar, rendelenmiş portakal kabuğu, vanilya özütü ve beyaz dut yaprağı tozunu ilave ederek homojen kıvam alana kadar karıştırın. Un ve kabartma tozunu eleyerek sıvı karışıma ekleyip yoğurun (irmik helvası kıvamında bir hamur oluyor). Hamurdan kabuklu ceviz boyutunda parçalar alarak yuvarlayın. Fırın kağıdı serilmiş tepsiye aralıklı olarak yerleştirin. 170 derecede 10 dakika önceden ısıtılmış fırında kızarana kadar 12-15 dakika pişirin. Soğuyana kadar tepside bekletin.

 

Notlar:

1- Dut unundan dolayı çabuk dağılan bir hamur oluyor, hamuru yuvarlamadan önce avucunuzda iyice sıkıştırın.

2- Hamurun birazını silikon ev kalıplarıyla hazırladım, arzu ettiğiz kalıplarla şekil verebilirsiniz.

3- Dut yaprağı tozunu büyük marketlerden temin edebilirsiniz.

 

Afiyetle sevgiyle kalın…

 

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