Dünyanın ilk Vajina Müzesi açılıyor

Dünyanın ilk Vajina Müzesi, Kasım ayında Londra'da açılıyor.

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Dünyanın ilk Vajina Müzesi açılıyor

Dünyanın ilk Vajina Müzesi, küresel çapta başlatılan kitle fonlama kampanyasından kazanılan 56 bin euroluk gelir sayesinde Kasım ayında Londra’da açılıyor. "Vajinalara, vulvalara ve jinekolojik anatomiye adanmış dünyanın ilk tuğla ve harçtan yapılan müzesi" olarak tanıtılan müze, vajina ve vulva sağlığı hakkındaki farkındalığı artırmayı ve tabuları yıkmayı amaçlıyor. Florence Schechter bu fikrin İzlanda’daki dünyanın en büyük Penis Müzesi’ni gezince aklına geldiğini ve dünyanın her yerinde penis müzeleri olduğunu ama hiç vajina müzesinin olmadığını fark ettiğini belirtti. 2017’de bu müzeyi kurmak için çalışmalara başladı.

 

VAJİNA HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER

 

Schechter, müzenin vajina ile ilgili yanlış bilinenleri yıkmaya ve vajina ile ilgili utanç verici bir şey olmadığı gerçeğini yaymaya hizmet edeceğini umuyor. Müze faaliyete geçtikten sonra yalnızca vajinayı merkeze alan sanat sergileri, oyunlar, atölyeler ve komedi geceleri düzenlenmeye başlayacak. "Kimsenin bedenlerinden utanmadığı, herkesin bedensel özerkliğe sahip olduğu ve tüm insanlığın birlikte özgür ve eşit bir toplum inşa etmek için çalıştığı bir dünya vizyonumuz var" sözleriyle vizyonlarını açıklıyorlar.

 

VAJİNA SAĞLIĞI İÇİN NELER YAPILMALI?

 

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