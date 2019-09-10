Dünyanın en hızlı keman çalan insanı: David Garrett

Guinness Rekorlar Kitabı'na adını "Dünyanın En Hızlı Keman Çalan İnsanı" olarak yazdıran, 24 altın, 16 platin plak sahibi olan David Garrett Türkiye'ye geliyor.

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Dünyanın en hızlı keman çalan insanı: David Garrett

“Unlimited Live” dünya turnesi kapsamında, 75. yılını kutlayan Yapı Kredi’nin ana sponsorluğunda 21 Eylül'de Istanbul Volkswagen Arena'da müzikseverlerle buluşacak olan David Garrett, ilk Türkiye Crossover konseri için çok heyecanlı olduğunu belirtiyor.

 

Kemana başlama hikayenizi anlatır mısınız?

Ben 4 yaşımdayken babam bir gün eve ağabeyim içim keman getirmişti. O çalarken hep hayranlıkla onu dinler ve taklit etmeye çalışırdım. Bir süre sonra çalmaya başladım ve çok sevdim. Ailem kemanın ağabeyim için değil benim için uygun olduğunu gördüler ve kemanı bir daha elimden bırakamadım. Benim en iyi dostum ve en büyük tutkum oldu.

 

Guinness Rekorlar Kitabı'nda yer alan bir keman sanatçısı olmak nasıl bir duygu?

Bundan evet mutluluk duyuyorum ama çok da umurumda değil. Keman çalmak ve bunda iyi olduğunuzu görmek çok daha güzel benim için Bir sanatçının en mutlu olduğu yer sahne, müziğini çalmak ve seyirciden karşılığını görmek. Beni en fazla mutlu eden şey bu.

 

Müzisyenliğinizin dışında karşımıza oyuncu olarak da çıktınız ve Niccolo Paganini'nin hayatını konu olan "The Devil's Violinist" filminda Paganini'yi canlandırdınız. Bu deneyiminizle ilgili neler söylemek istersiniz?

Paganini gelmiş geçmiş en büyük keman sanatçılarından biri; ona hep hayrandım. Bu film teklifi geldiğinde çok heyecanlandım. Aslında önce sırf filmin müziklerini yapacaktım ama sonra oyuncu olarak teklif geldiğinde neden olmasın dedim. Önce başarabileceğimden emin olamadım. Ama sonra kabul etmeye karar verdim. Onu canlandırmak gerçekten benim için inanılmaz bir deneyim oldu. Bundan büyük mutluluk duyuyorum.

 

 

Konserlerinizde müzikseverlere neler sunuyorsunuz repertuarınızın nasıl belirliyorsunuz?

Sevdiğim eserleri çalıyorum. Repertuarımda klasik müziğin yanı sıra pop ve rock şarkılarına da yer veriyorum. Yeter ki güçlü ritimleri ve iyi düzenlemeleri olsun.

 

İstanbul’a grubunuzla ilk kez geleceksiniz. Bu konserde Türk seyircisini neler bekliyor?

Evet bundan önce İstanbul’a iki kez Brahms ve Çayvkoski turnem ile gelmiştim. Bu kez benim için anlamı büyük olan 10 yıllık crossover karıyerimin birleşimi olan “Unlimited Greatest Hits” projesi ile geliyorum. Bu konserim de adını da koyduğum gibi hiçbir sınır tanımıyorum. Rock müzikten popa klasikten film müziklerine kadar geniş bir repartuara sahip. Görsel efektlerle de bambaşka bir konser Türk izleyicisini bekliyor olacak.

 

İstanbul hakkında neler duydunuz ya da neleri merak ediyorsunuz?

Harika bir şehir olduğunu duydum ve gerçekten gelmek için sabırsızlanıyorum. Daha önceki ziyaretlerimde gezmek için vaktim olmamıştı bu sefer tarihi yerlerini, boğazı çok merak ediyorum. Türk hayranlarımla tanışmak için de sabırsızlanıyorum. Tüm müzikseverleri 21 Eylül de Volkswagen Arena'daki konserimize bekliyorum. Çok keyif alacağımız çok eğlenceli bir gece olacak.

 

Röportaj: Osman - Rüya Enfiyecizade

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