Dünyanın en büyük yolcu uçağına ilk Türk kadın kaptan pilot: Gökçe Kübra Yıldırım

Türk kadınlarının gökyüzündeki başarılarına bir yenisi daha eklendi. Gökçe Kübra Yıldırım, dünyanın en büyük yolcu uçağı Airbus A380’de kaptan pilot koltuğuna oturan ilk Türk kadın pilot oldu.

Dünyanın en büyük yolcu uçağına ilk Türk kadın kaptan pilot: Gökçe Kübra Yıldırım
Yaşam
Giriş: 26 Şubat 2025 11:00 Güncelleme: 26 Şubat 2025 11:47
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Pilot Gökçe Kübra Yıldırım, Dünya’nın en büyük yolcu uçağı olan Airbus A380 tipi yolcu uçağının kaptan koltuğuna oturan ilk Türk kadın pilot oldu.


Türk Hava Yolları (THY) Teknik A.Ş’ de staj yaparak havacılığa adım atan Gökçe Kübra Yıldırım, gökyüzü hayallerini gerçekleştirmeye karar verdi. Gerekli eğitimleri tamamladıktan sonra THY'nin Airbus filosunda ikinci pilot olarak göreve başlayan Yıldırım, daha sonra kariyerine Dubai'de devam etme kararı aldı.


Gökçe Kübra Yıldırım kimdir?

Türk kadın pilot 12 yıl önce adım attığı havacılık sektöründe şimdi ise Dubai’nin en büyük havayolu şirketinde Airbus A380 tipi uçakta pilot oldu. Gökçe Kübra Yıldırım dünyanın en büyük çift katlı uçağında kaptan pilot olarak görev yapmaya başladı. Sosyal medya hesabından duygularını paylaşan Türk kadın pilot Gökçe Kübra Yıldırım, “Yaklaşık 12 yıl önce başladığım bu yolculuk, bugün beni kaptanlık noktasına taşıdı. Her bir adım, her zorluk, her başarı bana çok şey kattı. Bu meslek, sadece bir iş değil, hayatımın parçası oldu. Bugün burada olmamı sağlayan, destekleyen hep arkamda olan herkese teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.


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