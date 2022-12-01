Uçağa binen ilk kadın: Belkıs Şevket Hanım

Ülkemizin ilk kadın pilotu Sabiha Gökçen. Peki, gökyüzüne uçakla yükselen ilk kadını tanıyor musunuz? Gelin, 1 Aralık 1913 tarihine birlikte uzanalım.

Uçağa binen ilk kadın: Belkıs Şevket Hanım
Yaşam
Giriş: 01 Aralık 2022 15:00
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Belkıs Şevket Hanım, uçağa binen ilk Türk-Osmanlı kadını ve aktivist olarak anılıyor. Üstelik, oldukça anlamlı bir yılda bu uçuşu gerçekleştirmiş; ülkemizdeki ilk kadın pilot, dünyadaki de ilk savaş pilotlarından biri olan Sabiha Gökçen’in doğum yılı olan 1913’te.


Pilot Fethi bey’in kullandığı “Osmanlı” isimli tek motorlu üstü açık uçağa, o zamanın deyişiyle tayyareye binen Belkıs Şevket Hanım’ın bu uçuşu özel bir amaç taşıyordu.


Balkan Savaşı’nın ardından Donanma Cemiyeti, orduya yeni uçak ve donanmaya gemi alınması için bir bağış kampanyası başlatmıştı. Belkıs Şevket Hanım da kadın hakları savunma derneği olarak kurulan ve kurucuları arasında yer aldığı Müdâfaa-i Hukûk-u Nisvân Cemiyeti’nde aktif olarak yer alıyordu. Dernek vasıtasıyla Türk kadınının gücünü ve cesaretini tanıtmak hem de orduya bir uçak hediye edebilecek miktarda bağış toplanması amacıyla bir uçuş gerçekleştirme fikri ile yola çıktı. Birinci Kolordu Komutanlığı’ndan gerekli izinler alındı. Hava durumuna uygun bulunan 1 Aralık 1913 tarihinde Belkıs Şevket Hanım, dernek üyeleri eşliğinde Yeşilköy’e ulaştı. Havaalanında bulunan izleyiciler ile yerli ve yabancı basın mensuplarına kısa bir konuşma yaptıktan sonra 15 dakika sürecek olan uçuş için Pilot Üsteğmen Fethi Bey’in idaresindeki uçağa bindi. Uçuş, 200 metre irtifada Şişli, Hürriyet Abidesi, Üsküdar ve Kadıköy üzerinde gerçekleşti.


Tarihe adını altın harflerle kazımış kadınlar
Tarihe adını altın harflerle kazımış kadınlar


Orduya uçak hediye etmek için halktan destek istemek, aynı zamanda kadınların varlığını ve gücünü ortaya koymak için gökyüzüne yükselen Belkıs Şevket Hanım, 1 Aralık 1913 tarihinde gerçekleştirdiği uçuş ile “uçağa binen ilk kadın” olarak ülke tarihine geçti. İstenilen düzeyde bağış toplanamasa da Belkıs Şevket Hanım'ın bu davranışı büyük takdir kazandı.


Orduya bir uçak hediye etmek için bağış toplama amacıyla kartlar hazırlatan Belkıs Şevket Hanım, İstanbul üzerinde gerçekleştirdiği uçuş esnasında bu kartları aşağı bırakmıştı. Kartlar üzerinde ise şöyle yazıyordu:


“Belkıs Şevket Hanım, Osmanlı ve İslam kadınlığı namına havada tayerân ederken (uçarken) Kadınlar Dünyası ismi ile muhterem ordumuza bir tayyare (uçak) ihdasını (hediye edilmesini) bilâ tefriki cins ve mezhep (ırk ve mezhep ayrımı gözetmeksizin) Osmanlı kadınlığından bekler.”




Belkıs Şevket Hanım kimdir?


Osmanlı Müdafaa-i Hukuk-u Nisvân Cemiyeti üyesi ve Kadınlar Dünyası Dergisi yazarlarından biri olan Belkıs Şevket Hanım, Sultan II. Mahmut’un vezirlerinden Ali Namık Paşa’nın torunu ve Ata Paşa’nın kızıdır. İstanbul’da kadın haklarını savunma derneği olarak faaliyet gösteren Müdâfaa-i Hukûk-u Nisvân Cemiyeti’nin kurucu üyelerinden biridir.


Uçağa binen ilk Türk-Osmanlı kadını Belkıs Şevket Hanım'ın tarihe geçtiği bu uçuşla ilgili duygularına Fikret Arıt'ın 1967 yılında yayınlanan “Havalarda İlk Türk Kadınları” kitabında şöyle yer verilmiş;


“Harbiye Bakanlığı’nı, yangın kulesini, daha bazı büyük yapılarımızı gördükçe bilmem neden, gülüyordum. Minareler, şamdanlar içindeki mumlar gibi görünüyor; yapılar çocuk eğlencelerindeki küçük evler gibi göze çarpıyordu. Koyu mavi canfes atlaslar gibi kıvranarak uzanan Boğaziçi ve iki yanındaki zümrüt gibi Anadolu ve Rumeli kıyıları ve bunların havadan kuşbakışı görüntüsü gerçekten çok güzeldi.


O kadar hızlı uçuyorduk ki, kartları attıkça kolumu tekrar yanıma getirmek için epeyce güçlük çekiyordum. Bazen benzin gözlüklerimin üzerine sıçrıyor, etrafımı görmek için tekrar siliyordum. Dört tane yün fanila ile üşüyordum. Başım daha çok üşüyordu.


Yere indiğimiz zaman gönlümde tasa vardı. Kalbim, ruhum daha çok gezmek, hatta uzaklara, daha ötelere gitmek istiyordu. Evet... Keşke bu yolculuk daha uzun sürseydi..."


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