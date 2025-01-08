Dünya 2024'te en sıcak yılı yaşadı

Avrupa Birliği'nin (AB) Copernicus uydu izleme sistemi, 2024'ün en sıcak yıl olarak kayıtlara geçtiğini duyurdu.

Dünya 2024'te en sıcak yılı yaşadı
Yaşam
Giriş: 08 Ocak 2025 11:00
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Copernicus'tan yapılan açıklamaya göre; 2024, 1850'ye kadar uzanan küresel sıcaklık kayıtlarında en sıcak yıl oldu. 15,10 derecelik küresel ortalama sıcaklık, 1991-2020 ortalamasının 0,72 derece, bir önceki en sıcak yıl olan 2023'ün 0,12 derece üstüne çıktı. Böylece 2024, 1850-1900 yıllarını kapsayan "sanayi öncesi dönem" ortalamasını 1,5 derece aşan ilk yıl oldu. 2023 ise söz konusu ortalamayı 1,48 derece geçmişti.


Günlük küresel ortalama sıcaklık için yeni bir rekor seviyeye, 22 Temmuz 2024'te 17,16 derece ile ulaşıldı. Ocak'tan Haziran 2024'e kadar her ay, kayıtlardaki bir önceki yılın aynı ayından daha sıcaktı.


2024 yazı da kayıtlardaki en sıcak yaz oldu

Açıklamada, Copernicus İklim Değişikliği Servisi Direktörü Carlo Buontempo'nun şu ifadelerine yer verildi:

"Uluslararası olarak üretilen tüm küresel sıcaklık veri kümeleri, 2024'ün,1850'de kayıtların tutulmaya başlanmasından bu yana en sıcak yıl olduğunu gösteriyor. İnsanlık kendi kaderinden sorumlu ancak iklim zorluğuna nasıl yanıt vereceğimiz kanıtlara dayanmalıdır. Gelecek bizim elimizde. Hızlı ve kararlı bir eylem gelecekteki iklimimizin gidişatını hala değiştirebilir."


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