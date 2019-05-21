Dudak şekline göre ruj sürmenin incelikleri

Dudak şeklinize göre nasıl bir ruj kullanmanız gerektiğini merak ediyorsanız bu yazımızda aradığınızı bulabilirsiniz.

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Dudak şekline göre ruj sürmenin incelikleri

Dolgun dudak daha seksidir, küçük dudak daha güzeldir gibi kalıplaşmış klişelere kapılmadan, doğru renkte ve doğru yapıda bir ruj kullanırsanız dudaklarınız nasıl olursa olsun güzel görünür. Makyajda teknik ve doğru ürün her zaman önemlidir. Bu nedenle dudak yapınıza göre nasıl bir ruj kullanmanız gerektiğini bu yazımızı okuyarak öğrenebilirsiniz.

 

Dolgun dudaklar

Dolgun dudaklar dikkat çekicidir. Kendiliğinden dikkatleri üzerinde toplayan bu dudak şekli için koyu renk ve çarpıcı renklerden uzak durarak aşırı bir görüntü yaratmaktan kaçınabilirsiniz. Genellikle daha sade renkler kullanmanız dudaklarınızın daha hoş görünmesini sağlayacaktır. Neon renkler, çok koyu rujlar dudaklarınızın daha da ön plana çıkmasını sağlayacak ve insanların dudaklarınıza odaklanmasına neden olacaktır. Bu nedenle nude ya da naturel tonlardan yararlanabilirsiniz.  Kırmızılardan muhakkak uzak durun demiyoruz tabii ki ama kiremit ya da toprak tonlarına yakın kırmızılarla yakın arkadaş olmanızı öneririz. Kremsi, saten bitişli ve mat rujlar istediğiniz görünümü yakalamanıza yardımcı olacaktır. Özellikle mat rujlar dudağı saran bir yapıya sahip oldukları için size çok yakışacaktır. Dudaklarınızı hafif içerden bir dudak kalemi ile çerçevelerseniz çok abartılı bir görünüm elde etmekten de kaçınmış olursunuz.

 

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İnce dudaklar

İnce dudaklara sahip olanlar için dudakları daha belirgin yapmak makyaj ile mümkün. Daha dolgun bir görünüme sahip olmak için dudaklarınızı dudak çizginizin hemen dışından bir dudak kalemi yardımıyla çerçeveledikten sonra ruj uygulayabilirsiniz. Seçtiğiniz dudak kalemi kendi dudak renginize ne kadar yakın olursa o kadar doğal bir görünüm elde edersiniz. Renk konusunda dolgun dudaklılara oranla daha şanslı olduğunuzu söyleyebiliriz. Çünkü istediğiniz her rengi rahatça uygulayabilirsiniz. Fakat yapı olarak daha çok ışıltılı, kremsi ya da saten bitişli rujları tercih etmenizi öneririz. Mat rujlar dudaklarınızı tamamen saracağından daha ince bir görünüm elde etmenize neden olabilir.

 

Üstü ince altı kalın dudaklar

Bu tip dudaklara sahip olanlar isterlerse dudaklarını inceltebilir, isterlerse daha dolgun bir görüntü yakalayabilirler. Yerine göre makyaj hileleriyle dudak şeklinizi belirleyebilirsiniz. Daha ince bir görünüme sahip olmak için alt dudağınızı içerden ve üst dudağınızı tam dudak çizginiz üzerinden çerçeveleyebilirsiniz. Daha dolgun dudaklara sahip olmak içinse üst dudağınızı dudak çizginizin biraz üzerinden ve alt dudağınızı ise dudak çizgini üzerinden çerçevelemeniz gerekir. Eğer dudaklarınızı ön plana çıkarmak istediğiniz bir makyaj yapıyorsanız daha koyu tonlarda rujlar kullanarak sade bir göz makyajı yapabilirsiniz. Geri plana atmak istediğinizde ise gözlerini ön plana çıkaracak yoğun bir makyaj ve doğal tonlardaki rujlardan yararlanabilirsiniz. Renk illüzyonundan yararlanabilmek için üst dudağınıza sürdüğünüz ruj renginin bir ton koyusunu alt dudağınıza uygulayarak istediğiniz görünüme ulaşabilirsiniz.

 

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