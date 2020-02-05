Dostluk

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Dostluk
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Hani bazı insanlar vardır ya birden girerler hayatınıza ve en ihtiyaç duyduğunuz anda yanı başınızda olurlar. Zor zamanları atlatmanıza yardım eder hatta yaralarınızı sararlar. Sanki evren özellikle o anda ruhunuza değsin diye kusursuz bir planlama yapmış ve onu size göndermiş gibi. Tam da böyle bir arkadaşımdan ayrıldım yakın zamanda. Öyle bir dönemde tanıştık ve arkadaş olduk ki… Yakın bir dosta bu denli ihtiyaç duyduğum başka bir zaman dilimi olmamış gibi.

 

Bencil olmayan, sizi sabırla dinleyen ve en önemlisi sizi anlayan birinin hayatınızda olduğunu düşünün. Hani konuşmadan anlaşmak diye bir tabir var ya, o gerçekmiş mesela. Sessizce bir bankta oturup aynı şeye üzülmek, başka kimseyle paylaşmadığınız kadar çok şey paylaşmak, kendinize sansür koymadan olduğunuz gibi görünmek.

 

Belki benzer şeyler yaşadığımız için belki de gerçekten empati kurmayı çok iyi bildiğimiz içindi çok iyi anlaşmamız. Eğer o günüm kötü geçtiyse “Hadi akşam bi çay içelim beraber” derdi ve o çay eşliğinde tüm sorunlarım masaya dökülürdü. Çözüm bulamasak da konuşmuş olmak dahi iyi gelirdi. Kızım çok yorduysa beni “Akşama doğru yarım saatliğine de olsa kaç gel bana, ben sana terasta kahve yaparım” teklifi ve o güzel gülümsemesi tüm günün yorgunluğunu üstümden alır, rahatlamış bir şekilde evime dönerdim. Evde yalnızsam ve çok acil bir şeye ihtiyacım varsa telefon edip “Öykü ile çıkamıyorum dışarı bize bir süt bir de ekmek alır mısın?” ricasını hiç geri çevirmez ve hayatımı kolaylaştırmak için elinden geleni yapardı. Hatta önceliği bana verir, kendi işlerini ikinci plana atardı. Yazdıklarımdan tamamen ayrıldık anlamı çıkıyor farkındayım ama sadece farklı şehirlerde hatta farklı ülkelerdeyiz artık. Manen hep yanımda bunu hissediyorum. Komşumu, iş arkadaşımı, dostumu çok özlediğim için bunları yazdım galiba.

 

Kim bilir tekrar ne zaman bir araya geliriz ve bu kadar yakın oluruz. Bildiğim benim için ne kadar önemli olduğu. Eğer hayatınızda böyle dostlarınız varsa şanslısınız ve onlarla daha çok vakit geçirmeye çalışın. Hayat yalnızken değil seni olduğun gibi seven biri varken çekilir bir hal alıyor.

 

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