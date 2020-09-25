Taze fasulye diblesi

Yıllar evvel Karadenizli bir arkadaşımda yediğimde tadına doyamamıştım. Tarifi istediğimde göz kararı yaptığı gibi vermişti, tam da anne usulü... Ölçüleri netleştirerek yaptığım haliyle paylaşıyorum sizlerle... Taze fasulye mevsimi bitmeden deneyin derim...

Servis: 4-6 kişilik

Hazırlama süresi: 30 dakika

Pişirme süresi: 1,5 saat

Malzemeler:

200 ml ‘ik klasik su bardağı ölçüsüyle;

1 kg taze fasulye

1 bardak pirinç

1 büyük kuru soğan

1 bardak su

1 çay kaşığı tuz

2 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı karabiber, taze çekilmiş

Yapılışı:

*Fasulyeleri yıkayıp ayıkladıktan sonra 1 - 1,5 cm kalınlığında doğrayın.

*Kuru soğanı yemeklik doğrayın, pirinci de bol suda yıkayarak süzgece alın.

*Doğranmış fasulyelerin yarısını kalın tabanlı pilav tenceresine yerleştirin. Üzerine yıkanmış pirinç ve kuru soğanı yayanı, en üste kalan fasulyeleri yerleştirip 1 bardak su ve tuzu ekleyin.

*Tencerenin kapağı kapalı olarak kaynayana kadar açık ateşte, sonrasında çok kısık ateşte suyunu tamamen çekene kadar yaklaşık 1,5 saat pişirin.

*Tereyağı ve zeytinyağını sos kabına alıp köpükler oluşana kadar kızdırarak pişen diblenin üzerine gezdirin. 10 dakika kadar demlendirdikten sonra alttan üste doğru karıştırın, karabiber serperek sıcak olarak servis edin.

Kısa bir not;

Fasulyeleri çekirdeksiz olanlardan tercih edin. Ayrıca servis esnasında taze çekilmiş karabiberin yemeğe ayrı bir lezzet kattığını belirtmeliyim.

Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...