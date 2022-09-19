Domates turşusu nasıl yapılır?

Mevsimin son domates ve biberleriyle pratik bir şekilde yapabileceğiniz turşu kış boyunca et & tavuk, pilav ve bakliyat yemeklerinin yanında leziz bir eşlikçi olacaktır... Müjgan Yurtseven'in tarifi...

Domates turşusu nasıl yapılır?
Yaşam
19 Eylül 2022 10:14
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Servis: 5 adet orta boy cam kavanozda

Hazırlama süresi: 20 dakika


Domates turşusu için malzemeler:

  • 2 kg domates

  • Yarım kg köy biberi veya sivri biber

  • 1 baş sarımsak

  • 1 silme yemek kaşığı kaya tuzu

  • Yarım su bardağı üzüm sirkesi, 100 ml

  • Yarım su bardağı zeytinyağı

  • 1 tatlı kaşığı kişniş tohumu

  • 10 - 12 sap maydanoz, doğranmış




Domates turşusu yapılışı:

*Domates ve biberleri yıkayıp sularından süzdürün. Biberlerin çekirdeklerini ayıklayın, sarımsakların kabuklarını soyun, hepsini sırayla blenderden geçirip geniş bir kaba aktarın (hepsinin minik tavla zarı formunda olması yeterli). Üzerlerine kaya tuzu, sirke, zeytinyağı, kişniş tohumu ve maydanozu ekleyip karıştırın. Kabın üzerini temiz bir tülbent ile kaplayıp ara sıra karıştırarak oda ısısında bir gün bekletin (bu süre sonunda turşu yeme kıvamına geliyor).


*Karışımı ertesi gün cam kavanozların boğum yerine gelene kadar doldurun, daha önceden kullanılmamış sterilize edilmiş kapaklarla sıkıca kapatın, bu şekilde yaklaşık bir hafta buzdolabında saklayabilirsiniz.


*Eğer uzun süre saklamak istiyorsanız konserve yöntemini uygulayın, daha önce domates sos tariflerimde yazmıştım, ayrıntılara buradan ulaşabilirsiniz.


Kısa bir not:

*Turşunun acı olması istenirse yukarıdaki malzemelere 3 - 4 adet süs biberi veya acı yeşil biber eklenebilir.


Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın…




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