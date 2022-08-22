Yaz lezzetini kavanozlarda kış mevsimine sakladığımız sarımsaklı, kekikli ve baharatlı közlenmiş domates sosunu makarna, pizza ve kahvaltılık sos olarak değerlendirebilirsiniz...

Tüm lezzetler bir arada olduğundan tüketeceğiniz zaman size sadece kavanozun kapağını açıp dilediğiniz şekilde kullanmak kalır...

Servis: 220 ml lik 8 adet cam kavanoz

Hazırlama süresi: 20 dakika

Pişirme süresi: 45 dakika

Közlenmiş domates sosu için malzemeler:

4 kg rio domates

1 baş sarımsak, ayıklanmış

10 - 12 dal taze kekik

1 çay kaşığı taze çekilmiş karabiber

1 tatlı kaşığı pul biber

1 yemek kaşığı toz şeker

1 tatlı kaşığı tuz

100 ml zeytinyağı

Közlenmiş domates sosunun yapılışı:

Domatesleri yıkayıp her birini dörde bölün ve içindeki çekirdekli bölümlerini çıkartarak fırın tepsisine sıralayın. Üzerlerine sarımsak, kekik, baharatlar ve tuzu serpiştirin, en son zeytinyağı gezdirip 200 dercede ısıtılmış fırında 40 - 45 dakika pişirin.

Fırından aldıktan sonra ilk sıcaklığı geçince domateslerin kabuklarını soyun, kekik yapraklarını dalından sıyırarak domates ve sarımsaklarla birlikte tepsinin tabanında kalan suyuyla birlikte tüm malzemeyi blenderden geçirin (dilerseniz bu aşamada blenderden geçirmeden kavanozlayabilirsiniz). Sosu sıcakken kavanozların boğum yerine kadar doldurup hiç kullanılmamış yeni kapaklarla sıkıca kapatın.

Közlenmiş domates sosunu kavanozladıktan sonra uzun süre bozulmadan saklayabilmek için konserve yöntemini öneririm. Zira bu şekilde yapmazsak hava sızdırmadan dolayı mikrop üretme tehlikesi var.

Konserve yöntemi şöyle;

Geniş ve derin bir tencerenin tabanına temiz bir mutfak havlusu sererek kapağı sıkıca kapatılmış kavanozları yerleştirin. Kaynama sırasında kavanozların birbirlerine değip kırılmamaları için aralarını temiz mutfak bezleriyle sıkıştırın. Üzerlerini 2 - 3 parmak aşacak gibi sıcak su ekleyip orta ateşte 20 dakika kaynatın. Domates sos kavanozları tamamen soğuyunca serin ve kapalı dolapta saklayın.

Kısa bir not:

Açıldığında bir defada bitirebilmek için tek porsiyonluk 220 ml lik kavanozlara doldurmayı tercih ettim. En fazla 400 ml ilk kavanoz kullanın derim.

Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...