Doğum haritana göre kiminle evleneceksin?

Sevgililer gününüz, sevginin günü kutlu olsun! Bugünü anlamak için, yıllar öncesine, Antik Roma dönemine uzanıyoruz. Sevgililer Günü esasen, 14. yy'da ortaya çıkmıştır. O zamanlar Roma İmparatoru Claudius askerlerin daha iyi savaşabilmesi için bir süreliğine evlilikleri yasaklamış, böylece aşık çiftleri kendisine küstürmüştür. Bu çiftler Katolik Kilisesine başvurarak Aziz Valentine'den kendilerini evlendirmelerini istemişler. Bunu duyan Roma İmparatoru Valentine'i cezalandırarak hapse atmış ancak Valentine burada gardiyanın kızına aşık olmuş. İdam edileceği 14 Şubat gününde ise ona ilan-ı aşk ettiği bir mektup bırakarak yeryüzüne veda etmiştir.

Öte yandan Roma'da 13- 15 Şubat tarihleri arasında 'Lupercalia Festivalleri' düzenlenmiştir. Bu festivaller, Tanrı ve Tanrıçaların Kraliçesi, Evlilik Tanrıçası Juno yani Hera'ya atfedilmiştir. Bu günlerde gençler birbiri ile tanışıp evlenecekleri kişiyi aramışlardır ve bugünler resmi tatil ilan edilmiştir. Doğum haritamızda da Juno asteroidi; kadersel eşimizi, doğurganlık, bereket, yaratıcı güç ve sadakati vurgular. Bu noktaya bakarak eşimiz ve evliliğimiz hakkında bilgi sahibi olabiliriz.

Juno Burçlarda

Juno Koç

Partneriniz; enerjik, özgüvenli, cesur, inatçı ve baskın biri olabilir. Sizden yaşça küçük olabilir. Sizi sahiplenecek, meydan okuyucu olacak ve sizi kıskanacaktır. Spor yapmayı seven, maceracı biri olacaktır. Zaman zaman birden parlayıp sönebilir, başladığı işleri bitiremeyebilir.

Juno Boğa

Partneriniz; maddi manevi konfor arayan, sadık, güvenilir, kararlı, zor harekete geçen ancak harekete geçtiğinde sonuna kadar giden, sakin, hayatın keyifli yanlarını yaşamayı seven, sizi sürekli yanında isteyecek, sarılmaktan çok hoşlanacak, muhtemelen evcimen biridir. Doğada zaman geçirmek ve huzurlu tatiller yapmak ilişkinize iyi gelecektir.

Juno İkizler

Partneriniz; zeki, konuşkan, değişken, esprili, hayatın daha çok keyifli yanlarına ve anı yaşamaya odaklanan, meraklı ve çocuksu enerjisi hiç tükenmeyen biridir. Gezmeyi, öğrenmeyi, deneyimlemeyi sever ve anlama- anlaşılma ihtiyacında olur. Duygularını göstermekte zorlanabilir, sizi sözleriyle etkileyebilir.

Juno Yengeç

Partneriniz; empatik, anlayışlı, size bir ebeveyn şefkati sunacak, güvende hissetmek isteyecek, evcimen, duygusal biridir. Sizi korur, kollar, evine ve çocuklarına çok düşkün olur. Zaman zaman çok kıskanç olabilir, insanlara güvenirken de zorlanabilir. Bu ilişkide tutkuyu kaybetmemek ve anaç yönleri dengelemek önemlidir.

Juno Aslan

Partneriniz; onun varlığıyla ve görünüşü ile gurur duyacağınız, güçlü, gösterişli, popüler, çevresinde tanınan biridir. Özgüvenli ve lidervari olacaktır. Bu kişi erkek ise iyi bir baba olabilir. Yaratıcı ve çocuk yanlarını hiç kaybetmeyen, oyun oynamayı veya sanatı seven biridir. Girişken, sosyal, eğlenceli ve size yapacağı sürprizlerde iddialı biri olacaktır. Gösteriş ve kaliteden hoşlanacaktır. Sönük ve içe dönük biri ile yapamazsınız.

Juno Başak

Partneriniz; üretken, sorumluluk sahibi, zeki, pratik, çalışkan, düzenli, bakımlı biridir. Ele aldığı her şeyi en iyi veya en verimli haline getirmek isteyen, hizmet bilincine sahip bir kişiliği vardır. Fazla düşünen, titiz, detaycı, eleştirel biri de olabilir. Ancak sorumlulukları sizinle paylaşacak, her anınızda yanınızda olacaktır. Çok duygusal olmasa da davranışları ile verdiği değeri gösterecek, sevdiği zaman kendini adayacaktır.

Juno Terazi

Partneriniz; uyumlu, kibar, yapıcı, sıcakkanlı, çekici, bakımlı, dengeli biridir. Aşırılıklardan ve kavgadan hoşlanmaz, tartışma ortamlarından kaçabilir. İlişkisine çok önem verecek, odağını size yöneltecektir. Sevgi dolu, romantik bir beraberliğiniz olabilir.

Juno Akrep

Partneriniz; size derinden bağlanacak, aşkı için her şeyi göze alacak, koruyan kollayan, güçlü, gizemli, ketum ve çekici biridir. Ruhsal anlamda çok derin, sezgisel, tutkulu ve korkusuzdur. Ancak kıskanç ve güven problemleri çeken, kontrolcü biri de olabilir. Bu tavırları eğer iç dünyanıza dair her şeyinizi bilmediğini hissederse açığa çıkabilir.

Juno Yay

Partneriniz; neşeli, özgür, iyimser, maceracı biri olabilir ve bildikleri ile sizi heyecanlandırabilir. Bu kişi çok kültürlü olabilir veya aranızda mesafe, kültür- ülke farkı olabilir. Böylece farklılıkları ile; ufkunuzu genişletecek, size yeni bir hayat felsefesi veya inanç katacaktır. Dış dünyadan öyle görünmese de bazen yargıları konusunda katı biri olabilir. Aynı zamanda taahhütlerden sıkılabilir. Beraber seyahat edebilir, eğitimlere katılabilir, yeni deneyimlere atılabilir, partneriniz vesilesi ile göç edebilirsiniz.

Juno Oğlak

Partneriniz; olgun, sadık, mantıksal, otorite, ağırbaşlı, saygın, sınırlarını koruyan, çalışkan, kendine yeten biridir. Evliliği ve işini ciddiye alır. Sizin için her şeyi soğukkanlılıkla halledebilir, sorunlar karşısında çok dayanıklı ve sabırlı olabilir. İçten içe sevgi ve onay ihtiyacında olacak, sizden sevgi aldıkça içindeki neşeli ve yaratıcı çocukla karşılaşacak, çok şaşıracaksınız. Partneriniz sizden yaşça büyük veya ruhen daha olgundur.

Juno Kova

Partneriniz; zeki, çağdaş, sosyal, eğlenceli, idealleri olan, teknoloji ile ilgilenen, özgürlükçü ve özgün biridir. Arkadaşlıklara önem verir ve sizinle de her şeyden önce arkadaş olmayı isteyecektir. Bu beraberlikte birbirinize bireysel alan tanımak, birbirinizin hayal ve fikirlerine saygı duymak önemlidir. Beraber bir ekip gibi güçlü hissedebilir, bol bol öğretici veya heyecanlı aktivitelere katılabilirsiniz.

Juno Balık

Partneriniz; duygusal, fedakâr, merhametli, empatik, yaratıcı, sanatsal, sezgisel, inançlı veya ruhsal biridir. İçe dönük ve sakin bir yapısı olacaktır. Zaman zaman kurban- kurtarıcı rollerine bürünen, sorumluluk veya gerçeklerden kaçan biri olabilir. Birbirinize şifa olur, yol gösterirsiniz. Aranızda kadersel bir bağ vardır.

Sevgilerimle,

Astrolog İnci Hacıyusufoğlu

@incininyildizi

Altair Astroloji