Doğu Ekspresi 2025 ne zaman başlıyor?

Turistik Doğu Ekspresi trenlerinin 2024 - 2025 yılı sezonuna ilişkin yapacağı seferlerle ilgili tüm detaylar tamamlandı.

Turistik Doğu Ekspresi trenleri 2024 - 2025 sezonunda...

Turistik Doğu Ekspresi, 2024 - 2025 seferleri 23 Aralık'ta başlayacak. 2 Mart 2025 tarihine kadar Ankara - Kars ve Kars - Ankara olmak üzere seferler düzenlenecek. Seferler Ankara'dan pazartesi, çarşamba ve cuma günleri; Kars’tan ise çarşamba, cuma ve pazar günleri yapılacak.

Turistik Doğu Ekspresi, Ankara’dan 13.55’te hareket edecek, Erzincan’da 150 dakika, Erzurum’da ise 240 dakika mola vererek yolculara bu şehirleri keşfetme imkanı sunacak. Kars’tan dönüşte ise 21.05’te yola çıkacak, İliç’te 210 dakika, Divriği’de 150 dakika ve Sivas’ta 180 dakika duracak. Turistik Doğu Ekspresi, 8 yataklı ve bir yemekli vagon ile hizmet verecek. Bu dönemde toplamda 60 sefer düzenlenecek olan ekspres, 160 yolcu kapasiteli olup, iki kişilik odalarda seyahat edecek.

Doğu ekspresi 2025 bilet fiyatları ne kadar?

Turistik Doğu Ekspresi, bilet satışları yetkili seyahat acenteleri tarafından paket tur olarak satışa sunulacak. Bireysel yolculara ayrılan vagonlar için ise 8 Kasım’dan itibaren satışa sunulacak. İki kişilik odalar şeklinde satışa çıkacak biletler, kişi başı 5 bin 250 liradan başlayan fiyatlarla, bilet satış gişeleri, yetkili acenteler, mobil uygulama ve internet sitesi üzerinden satın alınabilecek.

Erzurum - Kars arasında bölgesel turistik ekspres trenler 24 sefer gerçekleştirecek

Turistik Doğu Ekspresi’ne gösterilen yoğun talep nedeniyle Erzurum-Kars arasında Bölgesel Turistik Ekspres Trenler de sefere konulacak. Toplam 24 sefer olarak planladığımız Bölgesel Turistik Ekspres Trenler 291 yolcu kapasitesine sahip olacak, 18 Ocak - 23 Şubat 2025 tarihleri arasında cumartesi ve pazar günleri işleyecek.

Turistik Diyarbakır Ekspresi seferleri 11 Nisan’da başlayacak

Turistik Diyarbakır Ekspresi, 1 Nisan-25 Mayıs 2025 tarihleri arasında seferlerine başlayacak. Ankara’dan cuma, Diyarbakır’dan ise pazar günleri yapılacak bu seferlerde yolcular, Ankara-Diyarbakır rotasında Malatya’da 3 saat, Diyarbakır-Ankara rotasında ise Elazığ Yolçatı’da 4 saatlik molalarla şehirleri keşfetme fırsatı bulacak.