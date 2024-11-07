Doğu Ekspresi 2025 ne zaman başlıyor?

Turistik Doğu Ekspresi 2024 - 2025 kış sezonu seferlerinin başlama tarihi duyuruldu. 23 Aralık'ta başlayacak olan turistik Doğu Ekspresi ile ilgili tüm detaylar...

Doğu Ekspresi 2025 ne zaman başlıyor?
Yaşam
Giriş: 07 Kasım 2024 14:00 Güncelleme: 07 Kasım 2024 14:01
ABONE OL

Turistik Doğu Ekspresi trenlerinin 2024 - 2025 yılı sezonuna ilişkin yapacağı seferlerle ilgili tüm detaylar tamamlandı.


Turistik Doğu Ekspresi trenleri 2024 - 2025 sezonunda...

Turistik Doğu Ekspresi, 2024 - 2025 seferleri 23 Aralık'ta başlayacak. 2 Mart 2025 tarihine kadar Ankara - Kars ve Kars - Ankara olmak üzere seferler düzenlenecek. Seferler Ankara'dan pazartesi, çarşamba ve cuma günleri; Kars’tan ise çarşamba, cuma ve pazar günleri yapılacak.


Turistik Doğu Ekspresi, Ankara’dan 13.55’te hareket edecek, Erzincan’da 150 dakika, Erzurum’da ise 240 dakika mola vererek yolculara bu şehirleri keşfetme imkanı sunacak. Kars’tan dönüşte ise 21.05’te yola çıkacak, İliç’te 210 dakika, Divriği’de 150 dakika ve Sivas’ta 180 dakika duracak. Turistik Doğu Ekspresi, 8 yataklı ve bir yemekli vagon ile hizmet verecek. Bu dönemde toplamda 60 sefer düzenlenecek olan ekspres, 160 yolcu kapasiteli olup, iki kişilik odalarda seyahat edecek.


Doğu ekspresi 2025 bilet fiyatları ne kadar?

Turistik Doğu Ekspresi, bilet satışları yetkili seyahat acenteleri tarafından paket tur olarak satışa sunulacak. Bireysel yolculara ayrılan vagonlar için ise 8 Kasım’dan itibaren satışa sunulacak. İki kişilik odalar şeklinde satışa çıkacak biletler, kişi başı 5 bin 250 liradan başlayan fiyatlarla, bilet satış gişeleri, yetkili acenteler, mobil uygulama ve internet sitesi üzerinden satın alınabilecek.


Erzurum - Kars arasında bölgesel turistik ekspres trenler 24 sefer gerçekleştirecek

Turistik Doğu Ekspresi’ne gösterilen yoğun talep nedeniyle Erzurum-Kars arasında Bölgesel Turistik Ekspres Trenler de sefere konulacak. Toplam 24 sefer olarak planladığımız Bölgesel Turistik Ekspres Trenler 291 yolcu kapasitesine sahip olacak, 18 Ocak - 23 Şubat 2025 tarihleri arasında cumartesi ve pazar günleri işleyecek.


Turistik Diyarbakır Ekspresi seferleri 11 Nisan’da başlayacak

Turistik Diyarbakır Ekspresi, 1 Nisan-25 Mayıs 2025 tarihleri arasında seferlerine başlayacak. Ankara’dan cuma, Diyarbakır’dan ise pazar günleri yapılacak bu seferlerde yolcular, Ankara-Diyarbakır rotasında Malatya’da 3 saat, Diyarbakır-Ankara rotasında ise Elazığ Yolçatı’da 4 saatlik molalarla şehirleri keşfetme fırsatı bulacak.


Mevsime göre gezi rehberi
Mevsime göre gezi rehberi





YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.