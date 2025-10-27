Doğu Ekspresi 2025 - 2026 ne zaman başlıyor?

Turistik Doğu Ekspresi trenlerinin 2025 - 2026 yılı sezonuna ilişkin yapacağı seferlerle ilgili tüm detaylar tamamlandı.

Turistik Doğu Ekspresi'nin yeni sezon biletleri bugün satışa çıkacak

Turistik Doğu Ekspresi yeni sezon biletlerinin bugün satışa çıktı. 2025 - 2026 kış sezonu seferleri 22 Aralık'ta başlayacak, 1 Mart 2026'ya kadar devam edecek. 2019 yılından bu yana binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan Turistik Doğu Ekspresi’nin, Türkiye’nin kültürel mirasını, doğal güzelliklerini ve tarihi dokusunu raylar üzerinde tanıtmaya devam edeceği yeni sefer takvimi açıklandı.

Turistik Doğu Ekspresi'nin 2025 - 2026 kış sezonu seferleri 22 Aralık'ta başlayacak, 1 Mart 2026'ya kadar devam edecek. Tren, Ankara - Kars hattında 22 Aralık 2025 - 27 Şubat 2026 döneminde pazartesi, çarşamba ve cuma, Kars - Ankara yönünde ise 1 Mart 2026'ya kadar çarşamba, cuma ve pazar olmak üzere toplam 60 sefer yapacak.

Ankara - Kars yönünde Erzincan'da 2 saat 30 dakika, Erzurum'da 4 saat, dönüşte ise İliç'te 3 saat, Divriği'de 2 saat 30 dakika ve Sivas'ta 3 saat duruş yapılacak. 1360 kilometrelik güzergahta duruşlar dahil toplam 32 saat süren yolculukta karla kaplı dağlar, vadiler ve tarihi yapılar kartpostal tadında manzaralar sunacak.

Bireysel yolculara ayrılan vagonların bilet satışı başlıyor

Her biri 10 kompartımanlı 8 yataklı vagon ve bir yemek vagonundan oluşan tren, 160 yolcu kapasitesine sahip. Yataklı kompartımanlarda iki kişinin konaklayabilecek. Biletlerin bireysel ve tur paketleri olmak üzere iki şekilde satışa sunulacak.

Bireysel yolculara ayrılan vagonlar için bilet satışları 27 Ekim Pazartesi günü başlayacak. Biletler, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık satış kanallarından, tur paketleri ise yetkili acenteler aracılığıyla temin edilebilecek. Trenimiz, 2019'dan bu yana 81 bin 26 yolcuyu misafir ederek, Türkiyenin en özel turizm markalarından biri haline gelmiştir.