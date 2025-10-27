Doğu Ekspresi 2025 - 2026 ne zaman başlıyor?

Turistik Doğu Ekspresi 2025 - 2026 kış sezonu seferlerinin yeni sezon biletleri bugün satışa çıkacak. 22 Aralık'ta başlayacak olan turistik Doğu Ekspresi ile ilgili tüm detaylar...

Doğu Ekspresi 2025 - 2026 ne zaman başlıyor?
Yaşam
Giriş: 27 Ekim 2025 09:42 Güncelleme: 27 Ekim 2025 09:59
ABONE OL

Turistik Doğu Ekspresi trenlerinin 2025 - 2026 yılı sezonuna ilişkin yapacağı seferlerle ilgili tüm detaylar tamamlandı.


Turistik Doğu Ekspresi'nin yeni sezon biletleri bugün satışa çıkacak

Turistik Doğu Ekspresi yeni sezon biletlerinin bugün satışa çıktı. 2025 - 2026 kış sezonu seferleri 22 Aralık'ta başlayacak, 1 Mart 2026'ya kadar devam edecek. 2019 yılından bu yana binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan Turistik Doğu Ekspresi’nin, Türkiye’nin kültürel mirasını, doğal güzelliklerini ve tarihi dokusunu raylar üzerinde tanıtmaya devam edeceği yeni sefer takvimi açıklandı.


Turistik Doğu Ekspresi'nin 2025 - 2026 kış sezonu seferleri 22 Aralık'ta başlayacak, 1 Mart 2026'ya kadar devam edecek. Tren, Ankara - Kars hattında 22 Aralık 2025 - 27 Şubat 2026 döneminde pazartesi, çarşamba ve cuma, Kars - Ankara yönünde ise 1 Mart 2026'ya kadar çarşamba, cuma ve pazar olmak üzere toplam 60 sefer yapacak.


Ankara - Kars yönünde Erzincan'da 2 saat 30 dakika, Erzurum'da 4 saat, dönüşte ise İliç'te 3 saat, Divriği'de 2 saat 30 dakika ve Sivas'ta 3 saat duruş yapılacak. 1360 kilometrelik güzergahta duruşlar dahil toplam 32 saat süren yolculukta karla kaplı dağlar, vadiler ve tarihi yapılar kartpostal tadında manzaralar sunacak.


Bireysel yolculara ayrılan vagonların bilet satışı başlıyor

Her biri 10 kompartımanlı 8 yataklı vagon ve bir yemek vagonundan oluşan tren, 160 yolcu kapasitesine sahip. Yataklı kompartımanlarda iki kişinin konaklayabilecek. Biletlerin bireysel ve tur paketleri olmak üzere iki şekilde satışa sunulacak.


Bireysel yolculara ayrılan vagonlar için bilet satışları 27 Ekim Pazartesi günü başlayacak. Biletler, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık satış kanallarından, tur paketleri ise yetkili acenteler aracılığıyla temin edilebilecek. Trenimiz, 2019'dan bu yana 81 bin 26 yolcuyu misafir ederek, Türkiyenin en özel turizm markalarından biri haline gelmiştir.


Mevsime göre gezi rehberi
Mevsime göre gezi rehberi




YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.